Ritka pillanat: Natalie Portman megmutatta, milyen körülmények között él Párizsban − FOTÓK

A színésznő több mint tíz éve hagyta maga mögött a hollywoodi csillogást, hogy Franciaországba költözzön. Natalie Portman az akkori férje munkája miatt utazta át az óceánt, de teljesen beleszeretett Párizsba. Ezt pedig most meg is mutatta.

12 éve költözött Párizsba, most új szerelmével várja harmadik gyermekét Natalie Portman.

Forrás: Getty/GC Images

Natalie Portman párizsi élete A színésznő nagyon óvja magánéletét, de most mindenkit meglepett.

Bár korábbi férjével elváltak, Natalie Portman Párizsban maradt.

Franciaországban nemcsak az új otthonát találta meg, de a szerelmet is.

A köztudottan rendkívül intelligens Natalie Portman ritka kegyben részesítette követőit, hiszen betekintést engedett a párizsi életébe. A színésznő több mint tíz évvel ezelőtt költözött az Egyesült Államokból a francia fővárosba. A Fekete hattyú 44 éves sztárja nem turistás fotókat osztott meg, Párizs olyan arcát mutatta meg, ami egyetlen utazási magazinból sem fog visszaköszönni.

Lapozd végig Natalie Portman párizsi albumát:

A Thor színésznője 2014-ben költözött Franciaországba, de nem maga miatt. Akkori férje, Benjamin Millepied volt a dolog indikátora, mivel a férfi a Párizsi Opera balett-társulatánál kezdett dolgozni. Bár a házaspár a férj félrelépése miatt 2024 elején elvált, az Oscar-díjas színésznő nem költözött vissza az Egyesült Államokba. És milyen jól tette, hiszen Natalie Portmanre újra rátalált a szerelem. Az új párja egy francia zenész lett, akivel bár alig egy éve alkotnak egy párt, de már a közös gyermeküket várják.

Ezek is érdekelhetnek: