Ritka pillanat: Natalie Portman megmutatta, milyen körülmények között él Párizsban − FOTÓK

A színésznő több mint tíz éve hagyta maga mögött a hollywoodi csillogást, hogy Franciaországba költözzön. Natalie Portman az akkori férje munkája miatt utazta át az óceánt, de teljesen beleszeretett Párizsba. Ezt pedig most meg is mutatta.
Natalie Portman párizsi élete
- A színésznő nagyon óvja magánéletét, de most mindenkit meglepett.
- Bár korábbi férjével elváltak, Natalie Portman Párizsban maradt.
- Franciaországban nemcsak az új otthonát találta meg, de a szerelmet is.
A köztudottan rendkívül intelligens Natalie Portman ritka kegyben részesítette követőit, hiszen betekintést engedett a párizsi életébe. A színésznő több mint tíz évvel ezelőtt költözött az Egyesült Államokból a francia fővárosba. A Fekete hattyú 44 éves sztárja nem turistás fotókat osztott meg, Párizs olyan arcát mutatta meg, ami egyetlen utazási magazinból sem fog visszaköszönni.
A Thor színésznője 2014-ben költözött Franciaországba, de nem maga miatt. Akkori férje, Benjamin Millepied volt a dolog indikátora, mivel a férfi a Párizsi Opera balett-társulatánál kezdett dolgozni. Bár a házaspár a férj félrelépése miatt 2024 elején elvált, az Oscar-díjas színésznő nem költözött vissza az Egyesült Államokba. És milyen jól tette, hiszen Natalie Portmanre újra rátalált a szerelem. Az új párja egy francia zenész lett, akivel bár alig egy éve alkotnak egy párt, de már a közös gyermeküket várják.
