Kiderült, mi áll Nicole Kidman távolságtartása mögött: számmisztikai képlete jelzi az összeomlásait is

Nem véletlen, hogy hiába a legnagyobb sikerek, Nicole Kidman számára mindig a kapcsolatai és a családja voltak a legfontosabbak – egy csupaszív, szeretteiért bármire képes nőt ismerhetünk meg benne.

Nicole Kidman számára mindig a kapcsolatai és a családja voltak a legfontosabbak

Forrás: AFP

Nicole Kidman gyermekkorától kezdve a biztonságot kereste

Nicole Kidman 1967. június 20-án született Hawaiin, Honoluluban. Bár szinte mindnyájan ausztrál színésznőként ismerjük, valójában amerikai földön látta meg a napvilágot. Szülei azonban ausztrál állampolgárok voltak, és még Nicole kisgyerekkorában visszaköltözött Ausztráliába a család.

Életének egyik legmeghatározóbb fordulópontja 17 éves korában érkezett el, amikor édesanyjánál mellrákot diagnosztizáltak. A fiatal Nicole ekkor félretette saját életterveit és színészi tanulmányait, hogy segítsen a családjának a mindennapokban – sőt, masszázsterápiát is tanult, hogy támogathassa édesanyja felépülését a megterhelő kezelések után.

Talán már ekkor megmutatkozott a számmisztikai képletének egyik legfontosabb üzenete, az önfeláldozó segítségnyújtás: a 2-es születésnapszámú emberek ösztönösen gondoskodnak másokról, gyakran saját szükségleteiket is háttérbe szorítva. Nicole számára a család nem pusztán fontos volt, hanem mindig, mindenek felett elsőbbséget élvezett.

Édesanyja végül sikeresen legyőzte a betegséget, és még hosszú évtizedekig aktív része maradt lánya életének. Nicole később többször is úgy nyilatkozott, hogy ez az időszak alapvetően formálta át a személyiségét, és megtanította arra, hogy a valódi erő a szeretteinkért hozott áldozatokban mutatkozik meg.

A 4-es sorsszám és a 2-es születésnapszám különleges kombinációja

Nicole Kidman teljes születési dátuma alapján 4-es sorsszámú (1+9+6+7+6+2+0=31, 3+1=4), születésnapszáma pedig a 20-as számból redukálva a 2-es rezgést hordozza.

A 4-es a rend, a stabilitás, a kitartás és az építkezés száma. A 4-es szülöttekre nem a gyors sikerek jellemzőek, hanem hosszas munkával, az évek során építik fel önmagukat. Számukra az otthon, a családi hagyományok és a morális értékrendjük lényegesen fontosabb, mint maga a karrierépítés vagy a vagyon megszerzése.