Saint-Tropez-ban dobta le a textilt a szülinapos Pamela Anderson − Fotókon az egykori Baywatch-lány

Pamela Anderson július 1-jén ünnepelte 59. születésnapját, amelyről képeket is megosztott a közösségi oldalán. A színésznő a nyarat a dél-franciaországi Saint-Tropez-ban tölti, onnan posztolt.

Pamela Anderson július 1-jén ünnepelte 59. születésnapját.

Forrás: Northfoto

Pamela Anderson sosem tűnt ennyire felszabadultnak

A Baywatch egykori sztárja az Instagram-oldalán osztott meg pillanatokat születésnapjáról. A Hello információi szerint Pamela Anderson a nyarat a dél-franciaországi Saint-Tropez-ban tölti, a köszöntéseket pedig egy lapozós képsorozattal hálálta meg a követőinek. A felvételeken látható, ahogy könnyű nyári ruhában sétál, vagy épp egyrészes sárga fürdőruhában lubickol. Pamela, aki az utóbbi években a természetes szépség nagykövete lett, sosem tűnt még ennyire felszabadultnak. Ahogy korábban fogalmazott, nagyon jó hatással van a közérzetére, hogy már nem kell a fél világnak és egyeten férfinak se megfelelnie. A színésznő korábban a How To Fail With Elizabeth Day című podcastban arról beszélt, az, hogy az 1990-es években folyton bombázóként emlegették, mély nyomot hagyott benne, és soha nem azonosult a szexszimbólum szerepével. „Nem szerettem szexszimbólum lenni és azt a figyelmet sem, ami ezzel járt. Szerintem ez a megnevezés nem túl szexi” – mondta Anderson.

Újradefiniálta magát Hollywoodban

Pamela Anderson karrierje a 2020-as években teljes fordulatot vett. A 2023-as Pamela, A Love Story című Netflix-dokumentumfilmből sokkal teljesebb képet kaphattak róla a rajongói, mint korábban bármikor. Később Broadwayn debütálált a Chicagóban, díjra jelölték az Utolsó showgirl című filmért, valamint játszott a The Naked Gunban, amelynek forgatásán Liam Neesonnel összemelegedett.