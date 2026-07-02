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Saint-Tropez-ban dobta le a textilt a szülinapos Pamela Anderson − Fotókon az egykori Baywatch-lány

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Korábban Hollywood egyik legismertebb szexszimbólumaként emlegették, ma már másra helyezi a hangsúlyt. Pamela Anderson az elmúlt években természetes megjelenésével hívta fel magára a figyelmet.

Pamela Anderson július 1-jén ünnepelte 59. születésnapját, amelyről képeket is megosztott a közösségi oldalán. A színésznő a nyarat a dél-franciaországi Saint-Tropez-ban tölti, onnan posztolt. 

Pamela Anderson július 1-jén ünnepelte 59. születésnapját.
Pamela Anderson július 1-jén ünnepelte 59. születésnapját.
Forrás: Northfoto

Pamela Anderson sosem tűnt ennyire felszabadultnak

A Baywatch egykori sztárja az Instagram-oldalán osztott meg pillanatokat születésnapjáról. A Hello információi szerint Pamela Anderson a nyarat a dél-franciaországi Saint-Tropez-ban tölti, a köszöntéseket pedig egy lapozós képsorozattal hálálta meg a követőinek. A felvételeken látható, ahogy könnyű nyári ruhában sétál, vagy épp egyrészes sárga fürdőruhában lubickol. Pamela, aki az utóbbi években a természetes szépség nagykövete lett, sosem tűnt még ennyire felszabadultnak. Ahogy korábban fogalmazott, nagyon jó hatással van a közérzetére, hogy már nem kell a fél világnak és egyeten férfinak se megfelelnie. A színésznő korábban a How To Fail With Elizabeth Day című podcastban arról beszélt, az, hogy az 1990-es években folyton bombázóként emlegették, mély nyomot hagyott benne, és soha nem azonosult a szexszimbólum szerepével. „Nem szerettem szexszimbólum lenni és azt a figyelmet sem, ami ezzel járt. Szerintem ez a megnevezés nem túl szexi” – mondta Anderson.

Újradefiniálta magát Hollywoodban

Pamela Anderson karrierje a 2020-as években teljes fordulatot vett. A 2023-as Pamela, A Love Story című Netflix-dokumentumfilmből sokkal teljesebb képet kaphattak róla a rajongói, mint korábban bármikor. Később Broadwayn debütálált a Chicagóban, díjra jelölték az Utolsó showgirl című filmért, valamint játszott a The Naked Gunban, amelynek forgatásán Liam Neesonnel összemelegedett

Ha Nicole volt a szőke álom, Yasmine Bleeth volt a barna végzet. Caroline Holden karakterével nemcsak a mentőállomás, de a rajongók szíve is lángra kapott. Volt benne valami különösen végzetes – mintha mindig egy kicsit többet tudott volna annál, mint amit mondott. Yasmine sajnos a sorozat után egy drámai mélyrepülést produkált: kábítószerproblémák, botrányos letartóztatás, rehab, és egy látványos eltűnés a nyilvánosság elől. 2003 óta gyakorlatilag teljesen eltűnt Hollywoodból, és egy csendes életet él férjével, távol a reflektorfénytől – és valljuk be, ez már önmagában egy szokatlan happy end.
Nicole Eggert a '90-es években a Baywatch egyik legnépszerűbb szereplője volt, pedig ő már előtte is ismerős lehetett a tévénézőknek, például a Charles in Charge című sorozatból. A Baywatchban Summer Quinnként a szőke naivitás és a drámai tekintetek királynője volt, akinek már a tekintete is életet mentett. A kamera mögötti élet viszont nem volt ennyire napfényes: Nicole a rivaldafény után pénzügyi gondokkal küzdött, szerepelt egy plasztikai sebészeti műsorban is (igen, egy olyanban), és egy ideig fagylaltos kocsit vezetett – szó szerint. Ma már inkább a nyugalmat keresi, mint a reflektorfényt, és legutóbbi nyilatkozatai szerint „nem érdekli, hogy kinek tetszik”.
Kelly Packard volt az, aki még a Baywatch legsötétebb drámái közepette is úgy mosolygott, mintha a világ legnagyobb baja az lenne, hogy elfogyott a naptej. April Giminski szerepében ő testesítette meg a napfényes, amerikai álomlányt, aki képes volt megmenteni egy fuldoklót, miközben a sminkje sem mozdult el. Kelly viszont talán a legnormálisabban öregedett szereplő – nincs botrány, nincs összeomlás, nincs reality. Házasságban él, négy gyereke van, és amikor épp nem a családját menedzseli, akkor újrahasznosítással és egészséges életmóddal foglalkozik. Igen, ő az, aki úgy tűnik, valóban megúszta a Baywatch-átkot.
Gena Lee Nolin is tipikus Baywatch-karakter volt: hosszú szőke haj, tökéletes test, és egy "nem zavar, ha rám bámulsz" típusú önbizalom. Neve a sorozatban Neely Capshaw volt, de a rajongók egyszerűen csak a másik szőkének hívták, aki nem Pamela. Gena viszont egy idő után teljesen más vizekre evezett. Pajzsmirigyproblémák, depresszió, majd egy teljes életmódváltás után most egészségügyi aktivistaként tevékenykedik. Több könyvet is írt a hormonháztartásról, és egy egész online közösséget épített fel, ahol más nőknek segít – piros fürdőruha helyett már inkább fehér köpenyben.
Erika Eleniak neve hallatán valószínűleg minden Baywatch-néző férfi azonnal hőhullámot kap – és nem a globális felmelegedés miatt. Az egykori Playboy-modell és Shauni McClain karaktere az ártatlan szexiség archetípusa volt. Erika még Pamela Anderson előtt robbant be a sorozatba, és gyakorlatilag ő rakta le a "szőke bombázó életmentő" szerep alapjait. A rivaldafény azonban neki sem hozott tartós boldogságot. Több egészségügyi problémával küzdött, és ma már inkább a spiritualitásban talál menedéket. Sokat beszél az önszeretetről, az elfogadásról és arról, hogy a külső csak illúzió – amiben egykor Hollywood igen ügyesen becsomagolta.
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Ha Nicole volt a szőke álom, Yasmine Bleeth volt a barna végzet. Caroline Holden karakterével nemcsak a mentőállomás, de a rajongók szíve is lángra kapott. Volt benne valami különösen végzetes – mintha mindig egy kicsit többet tudott volna annál, mint amit mondott. Yasmine sajnos a sorozat után egy drámai mélyrepülést produkált: kábítószerproblémák, botrányos letartóztatás, rehab, és egy látványos eltűnés a nyilvánosság elől. 2003 óta gyakorlatilag teljesen eltűnt Hollywoodból, és egy csendes életet él férjével, távol a reflektorfénytől – és valljuk be, ez már önmagában egy szokatlan happy end.

„A forgatások után jöttünk össze, és rövid ideig romantikus kapcsolatot ápoltunk a színfalak mögött. Néhány csodálatos hetet töltöttünk együtt Liam New York állambeli otthonában. A munka azonban elszólított minket egymástól, a világ két távoli pontján kezdtünk forgatni, ezért úgy döntöttünk, hogy jobb lesz mindenkinek, ha barátok maradunk”  − nyilatkozta később színésznő. 

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