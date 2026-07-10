Megtiltották a fürdőzést a magyar tónál – Komoly betegséget okozó veszélyes baktériumokat találtak benne

Átmenetileg nem lehet fürdőzni a Bács-Kiskun vármegyei Szelidi-tó strandján, miután a legfrissebb vízvizsgálat nem megfelelő eredményt hozott. A szakemberek emelkedett baktériumszámot mutattak ki, ezért a hatóságok a strand lezárása mellett döntöttek.

Átmenetileg megtiltották a fürdőzést a Szelidi-tónál.

Forrás: Profimedia

Átmenetileg lezárták a Szelidi-tó strandját.

A vízmintában a megengedettnél magasabb baktériumszintet mértek.

Újabb vizsgálatok dönthetnek arról, mikor nyithat ki újra a strand.

Megtiltották a fürdőzést a magyar tónál

A vizsgálatok során a szakemberek a megengedett határértéknél magasabb Enterococcus-szintet mutattak ki a tó vizében. Ez a bélrendszerben természetesen is előforduló baktériumcsoport, amely nagyobb mennyiségben a vízbe kerülve szennyeződésre utalhat. Magas koncentrációja növelheti a gyomor- és bélrendszeri, valamint egyes fertőzéses megbetegedések kockázatát, ezért ilyen esetben a hatóságok elővigyázatosságból megtiltják a fürdőzést.

A strandot a lakosság biztonsága érdekében lezárták, és a tiltás addig marad érvényben, amíg az újabb mintavételek nem igazolják, hogy a víz minősége ismét megfelel az egészségügyi előírásoknak. Az Enterococcus baktérium elszaporodása egyébként a kánikulai időszakok után nem ritka jelenség, szinte minden évben lezárnak strandokat hosszabb-rövidebb időre.

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