Egyéves lett Ráthonyi-Palácsik Tímea kislánya: cuki videón a kis Hailey és tesója, Ben

Ráthonyi-Palácsik Tímea (Vajna Tímea) élete legnagyobb álma vált valóra, amikor édesanya lett és időről időre meg is mutatja a csöppségeket a közösségi oldalán a követőinek. Az üzletasszony nagyon sokat küzdött azért, hogy gyerekei legyenek, Fia Ben, béranya segítségével született, miközben őt várták, kiderült, Timi teherbe esett, így alig van köztük korkülönbség.

Ráthonyi-Palácsik Tímea kislánya egyéves lett.

Forrás: Bors

Ráthonyi-Palácsik Tímea videón mutatta meg egyéves kislányát

Az üzletasszony és férje, Ráthonyi Zoltán hosszú éveken át küzdöttek a gyermekáldásért. Ráthonyi-Palácsik Tímea korábban elárulta, hogy 15 hormonstimuláción, 17 műtéten és két elveszített terhességen volt túl. A pár ezért béranya segítségét is igénybe vette, így 2025 februárjában megszületett első gyermekük, Ben, akit béranya hordott ki. Ez idő alatt Tímea is várandós lett, így néhány hónappal Ben születése után ő maga adott életet Haileynek, várandóssága utolsó időszakában fotósorozatot is készített. A két testvér között így mindössze körülbelül fél év korkülönbség van, a kis Hailey pár napja lett egyéves. Az üzletasszony a nagy nap alkalmából gyönyörűen feldíszítették Hailey szobáját, és meg is mutatták a kislányt, majd Bent is: a testvérek megpuszilták egymást.

„Annyi vetélés és fájdalom után nem voltam biztos benne, hogy valaha is megadatik nekem az életadás csodája, de aztán minket választottál. Te vagy a mi kis nyári csodánk. Apró szíved telis-tele van kedvességgel, szeretettel és fénnyel. Mosolyod képes mindent beragyogni... Minden egyes nap emlékeztetsz rá, hogy a csodák léteznek, hogy érdemes kapaszkodni a reménybe, és hogy a szeretet mindig utat talál. Boldog első születésnapot, gyönyörű hercegnőm! Bárcsak mindig ilyen tiszta maradna a szíved, mosolyod mindig olyan fényesen ragyogna, mint a nyári nap, életed pedig végtelen szeretettel, boldogsággal és csodás kalandokkal lenne tele” – írta Vajna Tímea az Instagram-videójához, amit ITT meg is nézhetsz.

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