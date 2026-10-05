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Brooklyn Beckham nagyon csúnyán és nyilvánosan szúrt oda Victoria Beckhamnek: egyértelmű üzenet

Getty Images North America - Michael Loccisano
család Brooklyn Beckham Párizs Victoria Beckham
Nagy Anna
2026.10.05.
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Brooklyn Beckham és Nicola Peltz ugyan Párizsban tartózkodott, Victoria Beckham divatbemutatójára mégsem mentek el. Brooklyn Beckham üzenete pedig aligha kerülhette el bárki figyelmét, amikor egy meglehetősen beszédes feliratú pólóban jelent meg. Ez a választás nem lehetett véletlen.

Brooklyn Beckham kézen fogva sétált feleségével Párizsban, ám ezúttal nem csupán az keltett feltűnést, hogy a házaspár ismét nyilvánosan mutatkozott. A 27 éves sztárcsemete pólóján az „It's Not Clocking To You” felirat szerepelt, miközben alig néhány nappal korábban kihagyta édesanyja nagy divatbemutatóját.

Brooklyn Beckham egyértelmű üzenetet küldött.
Brooklyn Beckham egyértelmű üzenetet küldött.
Forrás: Profimedia

Brooklyn Beckham üzenete félreérthetetlen

A pólón olvasható mondat nagyjából arra utal, amikor valaki nem vesz észre, nem ismer fel vagy egyszerűen nem fog fel valamit, aminek mások számára nyilvánvalónak kellene lennie. A mondatot Justin Bieber használta egy fotóssal folytatott feszült szóváltás során 2025 júniusában.

Önmagában talán csak egy trendi póló lenne. Csakhogy Brooklyn Beckham jelenlegi családi helyzetét ismerve az időzítés minimum szemöldökfelhúzós. Feleségével ugyanabban a városban tartózkodtak, ahol Victoria Beckham bemutatta legújabb kollekcióját, a show-t mégis kihagyták. Eközben David, Harper, Romeo és Cruz Beckham az első sorból támogatták Victoriát.

A Daily Mail egyik forrása szerint kívülről úgy tűnhet, mintha Brooklyn és Nicola Peltz szándékosan hergelné a kedélyeket:

Olyan érzés, mintha trollkodás zajlana. Az embernek megfordul a fejében, hogy Nicola és Brooklyn élvezik-e, hogy tovább szítják ezt az egészet.

David Beckham hiába tett egy apró gesztust

A családi békülés egyelőre meglehetősen távolinak tűnik. Brooklyn Beckham és szülei kapcsolata hónapok óta feszült, a konfliktus pedig azután mélyült tovább, hogy Brooklyn egy hosszú Instagram-üzenetben több súlyos vádat is megfogalmazott velük szemben.

Pedig David Beckham közvetlenül Victoria bemutatója előtt tett egy apró gesztust: kedvelte azt a videót, amelyen fia és Nicola a MESSIKA show-ján látható. Úgy tűnik azonban, egy Instagram-like egyelőre kevés a családi jéghegy megolvasztásához.

Victoria a bemutató után maga is közzétett egy beszédes bejegyzést: „Annyira áldottnak érzem magam, hogy a barátaim és a családom mellettem vannak.”

Brooklyn és Nicola eközben Párizsban folytatták saját programjukat. Hogy a póló üzenete tényleg a Beckham családnak szólt-e, azt egyértelműen nem mondta ki a családot elhagyó gyerek, de ezt az üzenetet nehéz lenne másként értelmezni. 

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