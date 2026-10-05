Ideges vagy? Ez az edzéstípus egyből segít lenyugodni – és nem, nem a jógáról van szó!

Azt gondolná az ember, hogy a meditatív, légzőgyakorlatokra fókuszáló edzéstípusok hatnak ki a leginkább az ember idegrendszerére. Ám egy kutatás kimutatta, hogy a leghatékonyabb edzésforma erre nem a jóga, hanem a kardió!

Tudod melyik edzéstípus tudja a leginkább kontrollálni a stressz-szinted?

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Milyen edzéstípust próbáljak ki, ha állandóan ideges vagyok?

Ha te tipikusan olyan ember vagy, aki mindenre is felkapja a vizet, akkor lehet, hogy nem vezetne túl sok jóra, ha kipróbálnád a jógát és a pranayama légzéstechnikát. Hiszen képzeld csak el, egy jógainstruktor azt mondja neked, hogy most figyelj a légzésedre, mire te egyre idegesebb leszel minden ki- és belégzésnél, majd azt kérdezed magadtól „oké, de mikor csinálunk már végre valami hasznosat?”.

Nyugi, lehet, hogy a rendszeres mozgás során te is eléred majd azt a zen állapotot, amikor értékelni fogd ezt a nyugtatő légzőtechnikát is, de addig inkább válaszd a kardiót! Egy kutatás szerint ugyanis ez a leghatékonyabb edzésforma stresszoldásra!

Stresszoldás edzéssel: válaszd a kardiót!

Egy rendkívül friss kutatás során olyan 18 és 40 év közötti embereket vizsgáltak meg, akiket az állóképességi szintjük és az edzési szokásaik alapján két csoportra osztottak: átlag felettiekre és átlag alattiakra. Ezek után minden résztvevőnek 30 percen keresztül mutattak 69 felkavaró és semleges képet, majd kérdéseket is feltettek nekik a képekkel kapcsolatban. Mindezekre pedig mindenki másképp reagált.

Mi lett a kutatás eredménye?

Természetesen mindkét csapat idegesebbnek és stresszesebbnek érezte magát a képek megtekintése után, viszont az átlagon felüliek (vagyis azok, akik rendszeresen kardióztak) sokkal alacsonyabb düh- és szorongásszinttel rendelkeztek. Vagyis akik sokkal fittebbek voltak, azok nyugodtabbak voltak, és kevésbé szorongtak egy stresszes helyzetben.

Miért jó a testmozgás?

Azt eddig is kutatások támasztották alá, hogy a testmozgás általában segíthet a szorongás és a depresszió tüneteinek enyhítésében. Hillary Ammon klinikai szakpszichológus szerint

azok az egyének, akik rendszeresen edzenek, kissé ellenállóbban lehetnek stresszes helyzetekben, hiszen a testmozgás pozitív hatással lehet a stresszel kapcsolatos hormonjaikra és neurotranszmittereikre, vagyis a stresszszintjük nem emelkedik olyan magasra.

Most viszont az is kiderült, hogy az aerobic, a futás, az úszás és a tánc kifejezetten agyserkentő hatású sportok. Thea Gallagher klinikai szakpszichológus szerint a keményebb edzésformák arra késztetnek, hogy mentálisan még ellenállóbbak legyünk, hiszen meg kell csinálnunk a feladatot, ezzel pedig a rugalmasságot is gyakoroljuk, mely az élet más területén is hasznos lehet.