Ideges vagy? Ez az edzéstípus egyből segít lenyugodni – és nem, nem a jógáról van szó!

Azt gondolná az ember, hogy a meditatív, légzőgyakorlatokra fókuszáló edzéstípusok hatnak ki a leginkább az ember idegrendszerére. Ám egy kutatás kimutatta, hogy a leghatékonyabb edzésforma erre nem a jóga, hanem a kardió!
Milyen edzéstípust próbáljak ki, ha állandóan ideges vagyok?
Ha te tipikusan olyan ember vagy, aki mindenre is felkapja a vizet, akkor lehet, hogy nem vezetne túl sok jóra, ha kipróbálnád a jógát és a pranayama légzéstechnikát. Hiszen képzeld csak el, egy jógainstruktor azt mondja neked, hogy most figyelj a légzésedre, mire te egyre idegesebb leszel minden ki- és belégzésnél, majd azt kérdezed magadtól „oké, de mikor csinálunk már végre valami hasznosat?”.
Nyugi, lehet, hogy a rendszeres mozgás során te is eléred majd azt a zen állapotot, amikor értékelni fogd ezt a nyugtatő légzőtechnikát is, de addig inkább válaszd a kardiót! Egy kutatás szerint ugyanis ez a leghatékonyabb edzésforma stresszoldásra!
Stresszoldás edzéssel: válaszd a kardiót!
Egy rendkívül friss kutatás során olyan 18 és 40 év közötti embereket vizsgáltak meg, akiket az állóképességi szintjük és az edzési szokásaik alapján két csoportra osztottak: átlag felettiekre és átlag alattiakra. Ezek után minden résztvevőnek 30 percen keresztül mutattak 69 felkavaró és semleges képet, majd kérdéseket is feltettek nekik a képekkel kapcsolatban. Mindezekre pedig mindenki másképp reagált.
Mi lett a kutatás eredménye?
Természetesen mindkét csapat idegesebbnek és stresszesebbnek érezte magát a képek megtekintése után, viszont az átlagon felüliek (vagyis azok, akik rendszeresen kardióztak) sokkal alacsonyabb düh- és szorongásszinttel rendelkeztek. Vagyis akik sokkal fittebbek voltak, azok nyugodtabbak voltak, és kevésbé szorongtak egy stresszes helyzetben.
Miért jó a testmozgás?
Azt eddig is kutatások támasztották alá, hogy a testmozgás általában segíthet a szorongás és a depresszió tüneteinek enyhítésében. Hillary Ammon klinikai szakpszichológus szerint
azok az egyének, akik rendszeresen edzenek, kissé ellenállóbban lehetnek stresszes helyzetekben, hiszen a testmozgás pozitív hatással lehet a stresszel kapcsolatos hormonjaikra és neurotranszmittereikre, vagyis a stresszszintjük nem emelkedik olyan magasra.
Most viszont az is kiderült, hogy az aerobic, a futás, az úszás és a tánc kifejezetten agyserkentő hatású sportok. Thea Gallagher klinikai szakpszichológus szerint a keményebb edzésformák arra késztetnek, hogy mentálisan még ellenállóbbak legyünk, hiszen meg kell csinálnunk a feladatot, ezzel pedig a rugalmasságot is gyakoroljuk, mely az élet más területén is hasznos lehet.
Tehát kapd fel a bringádat, és tekerj be vele a munkába, hogy az kellően felvigye a pulzusszámod, miközben a stresszszintedet lecsökkenti! Sőt, ki tudja, talán az öregedést is lassíthatod vele? De ez egy másik kérdés lenne…
Kardió vs. Jóga
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem érdemes a jógával is próbálkoznod, hiszen a nehéz pozíciókban való légzés ugyanolyan nagy kihívás lehet, mint lefutni egy félmaratont. Viszont a fent említett tanulmány szerint a kardióedzés jobban kordában tudja tartani az idegrendszered. Ez persze nem egy csodaszer, szóval ne várd, hogy az összes lelki traumád megoldódjon attól, hogy elmentél futni. Egy próbát viszont mindenképpen megér, hiszen tudományosan bizonyított, hogy sokkal jobban tudod kezelni a stresszes helyzeteket, ha fittebb vagy!
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