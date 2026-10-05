Furcsa szabály vonatkozik György, Sarolta és Lajos nevére az iskolában: ebben is különböznek

György herceg szeptemberben kezdte meg tanulmányait az Eton College-ban, miközben Sarolta hercegnő és Lajos herceg továbbra is a berkshire-i Lambrook Prep School tanulói. Bár születésüktől fogva királyi cím illeti meg őket, az iskolában jóval hétköznapibb neveket használnak.

Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő, Lajos herceg és György herceg pantomim-előadásra mennek a London Palladiumba 2020. december 11-én.

Forrás: NORTHFOTO/ i-Images / Pool / eyevine

Ez György herceg vezetékneve az iskolában

Az Etonban az osztálytársai számára György egyszerűen György Wales, testvérei a Lambrookban pedig Sarolta Wales és Lajos Wales. A királyi gyerekek vezetékneve ebben az esetben szüleik címéből ered: Vilmos herceg és Katalin hercegné 2022 óta a walesi herceg és hercegné címét viseli.

Nem mindig hívták azonban így a gyerekeket. Amikor szüleik még Cambridge hercege és hercegnéje voltak, az iskolában György Cambridge, Sarolta Cambridge és Lajos Cambridge néven szerepeltek.

A hagyomány egyáltalán nem új. Vilmos és Harry herceg diákként szintén a Wales nevet használta édesapjuk akkori címe után.

De akkor mi a királyi család valódi vezetékneve?

A királyi család tagjainak sokszor egyáltalán nincs szükségük vezetéknévre, hiszen nevük és címük elegendő az azonosításukhoz. V. György király 1917-ben ugyanakkor úgy rendelkezett, hogy Viktória királynő meghatározott férfiági leszármazottai a Windsor nevet viseljék.

II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg később úgy döntött, hogy közvetlen leszármazottaikat megkülönböztetik a királyi család többi tagjától, így született meg a Mountbatten-Windsor vezetéknév.

György herceg vezetékneve, Sarolta hercegnő vezetékneve és Lajos herceg vezetékneve tehát attól is függ, milyen helyzetben használják a nevüket. Az iskolában a Wales tölti be ezt a szerepet – ugyanaz a név, amelyet egykor édesapjuk is használt diákként.

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