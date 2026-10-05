Furcsa szabály vonatkozik György, Sarolta és Lajos nevére az iskolában: ebben is különböznek

György herceg szeptemberben kezdte meg tanulmányait az Eton College-ban, miközben Sarolta hercegnő és Lajos herceg továbbra is a berkshire-i Lambrook Prep School tanulói. Bár születésüktől fogva királyi cím illeti meg őket, az iskolában jóval hétköznapibb neveket használnak.
Ez György herceg vezetékneve az iskolában
Az Etonban az osztálytársai számára György egyszerűen György Wales, testvérei a Lambrookban pedig Sarolta Wales és Lajos Wales. A királyi gyerekek vezetékneve ebben az esetben szüleik címéből ered: Vilmos herceg és Katalin hercegné 2022 óta a walesi herceg és hercegné címét viseli.
Nem mindig hívták azonban így a gyerekeket. Amikor szüleik még Cambridge hercege és hercegnéje voltak, az iskolában György Cambridge, Sarolta Cambridge és Lajos Cambridge néven szerepeltek.
A hagyomány egyáltalán nem új. Vilmos és Harry herceg diákként szintén a Wales nevet használta édesapjuk akkori címe után.
De akkor mi a királyi család valódi vezetékneve?
A királyi család tagjainak sokszor egyáltalán nincs szükségük vezetéknévre, hiszen nevük és címük elegendő az azonosításukhoz. V. György király 1917-ben ugyanakkor úgy rendelkezett, hogy Viktória királynő meghatározott férfiági leszármazottai a Windsor nevet viseljék.
II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg később úgy döntött, hogy közvetlen leszármazottaikat megkülönböztetik a királyi család többi tagjától, így született meg a Mountbatten-Windsor vezetéknév.
György herceg vezetékneve, Sarolta hercegnő vezetékneve és Lajos herceg vezetékneve tehát attól is függ, milyen helyzetben használják a nevüket. Az iskolában a Wales tölti be ezt a szerepet – ugyanaz a név, amelyet egykor édesapjuk is használt diákként.
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