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királyi család

Furcsa szabály vonatkozik György, Sarolta és Lajos nevére az iskolában: ebben is különböznek

Dinendra Haria / London News Pictures via ZUMA - Dinendra Haria
királyi család név Lajos herceg Sarolta hercegnő György herceg
Nagy Anna
2026.10.05.
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A brit királyi család legfiatalabb tagjait mindenki a címükön ismeri, az osztályteremben azonban más szabályok érvényesek. György herceg például nem hercegként szerepel az iskolában, és testvérei nevében is van egy apró csavar.

György herceg szeptemberben kezdte meg tanulmányait az Eton College-ban, miközben Sarolta hercegnő és Lajos herceg továbbra is a berkshire-i Lambrook Prep School tanulói. Bár születésüktől fogva királyi cím illeti meg őket, az iskolában jóval hétköznapibb neveket használnak.

Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő, Lajos herceg és György herceg pantomim-előadásra mennek a London Palladiumba 2020. december 11-én.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő, Lajos herceg és György herceg pantomim-előadásra mennek a London Palladiumba 2020. december 11-én.
Forrás: NORTHFOTO/ i-Images / Pool / eyevine

Ez György herceg vezetékneve az iskolában

Az Etonban az osztálytársai számára György egyszerűen György Wales, testvérei a Lambrookban pedig Sarolta Wales és Lajos Wales. A királyi gyerekek vezetékneve ebben az esetben szüleik címéből ered: Vilmos herceg és Katalin hercegné 2022 óta a walesi herceg és hercegné címét viseli.

Nem mindig hívták azonban így a gyerekeket. Amikor szüleik még Cambridge hercege és hercegnéje voltak, az iskolában György Cambridge, Sarolta Cambridge és Lajos Cambridge néven szerepeltek.

A hagyomány egyáltalán nem új. Vilmos és Harry herceg diákként szintén a Wales nevet használta édesapjuk akkori címe után.

De akkor mi a királyi család valódi vezetékneve?

A királyi család tagjainak sokszor egyáltalán nincs szükségük vezetéknévre, hiszen nevük és címük elegendő az azonosításukhoz. V. György király 1917-ben ugyanakkor úgy rendelkezett, hogy Viktória királynő meghatározott férfiági leszármazottai a Windsor nevet viseljék.

II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg később úgy döntött, hogy közvetlen leszármazottaikat megkülönböztetik a királyi család többi tagjától, így született meg a Mountbatten-Windsor vezetéknév.

György herceg vezetékneve, Sarolta hercegnő vezetékneve és Lajos herceg vezetékneve tehát attól is függ, milyen helyzetben használják a nevüket. Az iskolában a Wales tölti be ezt a szerepet – ugyanaz a név, amelyet egykor édesapjuk is használt diákként.

Kattints a képre, és nézd meg a királyi gyerekek legviccesebb pillanatait:

A négyéves Lajos herceg a királynő platina jubileumi ünnepségén igazi sztárrá vált. A Buckingham-palota erkélyén állva befogta a fülét a repülőgépek zaja miatt.
A King's Cup vitorlásverseny után Katalin hercegné megkérte lányát, hogy integetve búcsúzzon el a közönségtől. Sarolta azonban úgy döntött, hogy inkább nyelvet ölt a fotósokra, amit édesanyja nevetve fogadott.
Amikor Barack Obama és felesége látogatást tett a Kensington-palotában, György herceg pizsamában és fürdőköpenyben fogadta őket. A jelenet annyira bájos volt, hogy még az amerikai elnököt is elhomályosította.
A Westminster-apátságban tartott karácsonyi koncerten Lajos herceg huncutkodott egyet: miközben testvére, Sarolta hercegnő gyertyát tartott, Lajos hirtelen elfújta azt. Katalin hercegné mosolyogva figyelte a jelenetet.
A királynő platina jubileumi ünnepségén Sarolta hercegnő bátyját, Györgyöt próbálta rendre utasítani. Amikor György túl lelkesen integetett, Sarolta finoman lecsillapította, jelezve, hogy ideje pihenni.
A kanadai királyi túra során György herceg a homlokára formált „L” betűt mutatta, ami általában „vesztest” jelent. A hároméves herceg ezzel is megmutatta játékos oldalát.
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A négyéves Lajos herceg a királynő platina jubileumi ünnepségén igazi sztárrá vált. A Buckingham-palota erkélyén állva befogta a fülét a repülőgépek zaja miatt.
Getty Images Europe

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