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Három énekesnő került veszélyzónába a Sztárban Sztárban: rá már nem voltak kíváncsiak a nézők

kieső sztárban sztár lola TV2
Life.hu
2026.10.05.
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Három énekesnő került a veszélyzónába a sztárban sztár legutóbbi élő show-jában. Egyiküket a zsűri még megmenthette, a másik két versenyző sorsáról viszont már a nézők döntöttek. A szavazás eredménye rendkívül szoros volt.

Az idei évadban Takács Nikolas, Gallusz Niki (Nikolett), Korsós Judit – Lola, Szabó Mátyás – Dr. Mátyás, Komonyi Zsuzsi, Gudics Máté, Mohamed Fatima, Ádám Szofi, Kohánszky Roy és Tóth Abigél is versenybe szállt ak a Sztárban Sztár színpadán a legsokoldalúbb énekes címéért. A vasárnapi adás győztese Dr. Mátyás lett, aki Csepregi Évát alakította. 

Sztárban Sztár: Dr. Mátyás nyerte a vasárnapi élő show-t
Sztárban Sztár: Dr. Mátyás nyerte a vasárnapi élő show-t
Forrás: TV2

Nem először végzett az élen: a műsor első adását is ő nyerte meg. Győzelmével biztosította helyét a következő fordulóban, a többi versenyző sorsa pedig ismét a nézőkön múlott. A voksok alapján Takács Nikolas, Gudics Máté, Ádám Szofi, Brasch Bence és Kovács Áron is simán továbbjutott a következő hétre.

Sztárban Sztár: három énekesnő került veszélybe

A továbbjutók kihirdetése után Lola, Komonyi Zsuzsi és Tóth Abigél került a veszélyzónába. Ekkor még a zsűrinek volt lehetősége arra, hogy egyiküket megmentse. Stohl András Lolát vitte volna tovább, Liptai Claudia Komonyi Zsuzsira szavazott. Lékai-Kiss Ramóna és Papp Szabi szintén Zsuzsi mellett döntött, így a zsűri őt juttatta tovább. Lola és Tóth Abigél sorsa ezek után a közönség kezébe került. A szavazás nagyon szorosan alakult, végül Tóth Abigél kapott több voksot, így ő folytathatja a versenyt. Lolának búcsúznia kellett a Sztárban sztártól.

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