Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 23., csütörtök Béla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
statisztika

Ezek voltak a legnépszerűbb keresztnevek 2025-ben: a Dominik és a Hanna továbbra is az élmezőnyben

statisztika keresztnév lánynév
Rideg Léna
2026.04.23.
Friss lista mutatja, mely neveket választották a legszívesebben a szülők a tavalyi évben. Bár a legnépszerűbbek között volt némi átrendeződés, a jól bevált kedvencek idén sem szorultak háttérbe. Mutatjuk, melyek voltak a legnépszerűbb keresztnevek 2025-ben!

Megjelent a friss statisztika a leggyakrabban adott keresztnevekről, és bár a lista több ponton átrendeződött, sok jól ismert név továbbra is stabilan tartja a helyét. Íme, a legnépszerűbb keresztnevek 2025-ös listája!

A legnépszerűbb keresztnevek 2025-ös listájában régi és új nevek is helyet kaptak.
Forrás: picture alliance

Legnépszerűbb keresztnevek 2025-ben: így alakul a toplista

Ezek a legnépszerűbb fiúnevek

A fiúnevek között immár negyedik éve a Dominik vezeti a rangsort, mögötte az Olivér áll a második helyen. A dobogón változás történt: a korábban harmadik Levente visszacsúszott, helyére a Milán lépett elő. A Levente így a negyedik lett, míg az ötödik helyet a Noel szerezte meg. A top 10-ben továbbra is olyan népszerű nevek szerepelnek, mint a Marcell, a Bence, a Benett, a Máté és a Botond.

A fiúnevek esetében különösen szembetűnő az állandóság, hiszen a lista élén alig történik változás. Ezzel szemben a lánynevek rangsora sokkal dinamikusabban alakul, évről évre kisebb-nagyobb átrendeződésekkel. A fiú keresztnevek TOP 25-ös rangsorában szerepel a Barnabás, a Dániel, a Zalán, a Zsombor és a Patrik is.

Ezek a legnépszerűbb lánynevek

A lányoknál ismét a Hanna került az élre, visszavéve az első helyet a Lucától, amely egy évvel korábban még vezette a listát. A két név között minimális volt a különbség: mindössze néhány tucat újszülött döntött a sorrendről. A harmadik helyen továbbra is a Zoé áll, míg az Emma több év után újra felkerült az élmezőnybe, a Léna pedig az ötödik helyen végzett. A legnépszerűbb lánynevek között megtalálható még az Anna, az Olívia, a Kamilla, a Lili és a Szofia is.

A hosszabb, 25-ös lista alapján jól látszik, hogy a szülők egyre inkább a rövidebb, könnyen kiejthető és nemzetközileg is jól használható neveket részesítik előnyben. Ugyanakkor a klasszikus keresztnevek sem tűntek el: sok közülük évek óta stabilan szerepel az élmezőnyben. Helyet kapott a listában a Laura, a Mira, a Dorka, a Bella, a Hanga és az Adél is – olvasható a Szülők Lapja.hu-n.

A névadási trendek összességében azt mutatják, hogy a szülők egyszerre keresik a modern, jól csengő neveket, miközben ragaszkodnak a hagyományos értékekhez is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
