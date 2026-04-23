Ezek voltak a legnépszerűbb keresztnevek 2025-ben: a Dominik és a Hanna továbbra is az élmezőnyben

Megjelent a friss statisztika a leggyakrabban adott keresztnevekről, és bár a lista több ponton átrendeződött, sok jól ismert név továbbra is stabilan tartja a helyét. Íme, a legnépszerűbb keresztnevek 2025-ös listája!

Legnépszerűbb keresztnevek 2025-ben: így alakul a toplista

Ezek a legnépszerűbb fiúnevek

A fiúnevek között immár negyedik éve a Dominik vezeti a rangsort, mögötte az Olivér áll a második helyen. A dobogón változás történt: a korábban harmadik Levente visszacsúszott, helyére a Milán lépett elő. A Levente így a negyedik lett, míg az ötödik helyet a Noel szerezte meg. A top 10-ben továbbra is olyan népszerű nevek szerepelnek, mint a Marcell, a Bence, a Benett, a Máté és a Botond.

A fiúnevek esetében különösen szembetűnő az állandóság, hiszen a lista élén alig történik változás. Ezzel szemben a lánynevek rangsora sokkal dinamikusabban alakul, évről évre kisebb-nagyobb átrendeződésekkel. A fiú keresztnevek TOP 25-ös rangsorában szerepel a Barnabás, a Dániel, a Zalán, a Zsombor és a Patrik is.

Ezek a legnépszerűbb lánynevek

A lányoknál ismét a Hanna került az élre, visszavéve az első helyet a Lucától, amely egy évvel korábban még vezette a listát. A két név között minimális volt a különbség: mindössze néhány tucat újszülött döntött a sorrendről. A harmadik helyen továbbra is a Zoé áll, míg az Emma több év után újra felkerült az élmezőnybe, a Léna pedig az ötödik helyen végzett. A legnépszerűbb lánynevek között megtalálható még az Anna, az Olívia, a Kamilla, a Lili és a Szofia is.

A hosszabb, 25-ös lista alapján jól látszik, hogy a szülők egyre inkább a rövidebb, könnyen kiejthető és nemzetközileg is jól használható neveket részesítik előnyben. Ugyanakkor a klasszikus keresztnevek sem tűntek el: sok közülük évek óta stabilan szerepel az élmezőnyben. Helyet kapott a listában a Laura, a Mira, a Dorka, a Bella, a Hanga és az Adél is – olvasható a Szülők Lapja.hu-n.

A névadási trendek összességében azt mutatják, hogy a szülők egyszerre keresik a modern, jól csengő neveket, miközben ragaszkodnak a hagyományos értékekhez is.

