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Magyar fotós a világsztárok kedvence: Rihannáról készített új sorozatáért őrül meg most az internet

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Makó Szilveszter festményszerű fotóiért rajong a világ. A magyar fotós Rihannáról készített címlapképeket, amelyek vírusként terjednek a neten és ámulatba ejtenek mindenkit.
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Makó Szilveszter az EE72 magazin számára készített fotósorozatot Párizsban Rihannáról, amit az énekesnő is megosztott az Instagramján. Bár Szilveszter nem először fotózott világsztárt, a Rihanna-képeket az eddigi legvarázslatosabb munkájának tartják. 

Rihanna legújabb fotósorozatáért rajong a világ.
Rihanna legújabb fotósorozatáért rajong a világ.
Forrás: Northfoto

Rihanna képei formabontóak és sejtelmesek 

Tegnap hozták ki az EE72 magazin legújabb címlapját, amin a háromgyerekes Rihanna látható. A képeket a bombázó barbadosi énekesnő és a magyar fotós, Makó Szilveszter is megosztotta, az internet népe pedig egyenesen odavan a képekért, amelyek különleges látásmódjukkal, nem evilági hangulatukkal egészen mások (és jó értelemben), mint amiket a címoldalakon megszokhattunk. 

„Egyszerűen nincs egy rossz fotó sem. Ez ismételten Makó Szilveszter munkája, és úgy tűnik bárkit is fotóz, egyszerűen nem tudja elrontani. Tökéletesen elkapja a mozgást, az érzést, mindent. Egyszerűen nem lehet mást mondani, mint hogy ezekkel a képekkel Rihanna, a magazin, Szilveszter és mindenki, aki ránéz csak nyerhet” – idéz egy divat és fotó témában alkotó TikTok influencert a Bors.

Makó Szilveszter korábban Gwendoline Christie-t, Willem Dafoe-t, Anya Taylor-Joyt, Elle Fanningot, valamint Miley Cyrust is fotózta. 

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