Magyar fotós a világsztárok kedvence: Rihannáról készített új sorozatáért őrül meg most az internet

Makó Szilveszter az EE72 magazin számára készített fotósorozatot Párizsban Rihannáról, amit az énekesnő is megosztott az Instagramján. Bár Szilveszter nem először fotózott világsztárt, a Rihanna-képeket az eddigi legvarázslatosabb munkájának tartják.

Rihanna legújabb fotósorozatáért rajong a világ.

Forrás: Northfoto

Rihanna képei formabontóak és sejtelmesek

Tegnap hozták ki az EE72 magazin legújabb címlapját, amin a háromgyerekes Rihanna látható. A képeket a bombázó barbadosi énekesnő és a magyar fotós, Makó Szilveszter is megosztotta, az internet népe pedig egyenesen odavan a képekért, amelyek különleges látásmódjukkal, nem evilági hangulatukkal egészen mások (és jó értelemben), mint amiket a címoldalakon megszokhattunk.

„Egyszerűen nincs egy rossz fotó sem. Ez ismételten Makó Szilveszter munkája, és úgy tűnik bárkit is fotóz, egyszerűen nem tudja elrontani. Tökéletesen elkapja a mozgást, az érzést, mindent. Egyszerűen nem lehet mást mondani, mint hogy ezekkel a képekkel Rihanna, a magazin, Szilveszter és mindenki, aki ránéz csak nyerhet” – idéz egy divat és fotó témában alkotó TikTok influencert a Bors.

Makó Szilveszter korábban Gwendoline Christie-t, Willem Dafoe-t, Anya Taylor-Joyt, Elle Fanningot, valamint Miley Cyrust is fotózta.

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