Diana hercegné tragikus halála csak egy volt a sorban – 10 királyi tragédia, amely megrázta a világot

Diana hercegné 1997. augusztus 31-én halt meg egy párizsi autóbalesetben, mindössze 36 évesen. Halála után emberek ezrei vittek virágokat és üzeneteket a brit királyi rezidenciákhoz, temetését pedig világszerte több mint kétmilliárdan követték.

Diana hercegné és a monacói hercegné Grace Kelly is tragikus autóbalsetben hunyt el.

Forrás: AFP

Nem Diana hercegné volt az egyetlen, aki tragikus körülmények között halt meg

Nem csak a brit királyi család tagjai között vannak tragikus halálesetek, más uralkodói dinasztiák is átélték már azt, amit az egykori walesi hercegné, Diana elvesztése után éreztek emberek milliói.

Diana hercegné – 1997

A tragikus balesetben Diana mellett akkori párja, Dodi Fayed és a sofőr, Henri Paul is életét vesztette. A hercegnét kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni. Halála a modern történelem egyik legnagyobb tömeges gyászreakcióját váltotta ki.

Grace Kelly – 1982

A hollywoodi sztárból lett monacói hercegné, Grace Kelly mindössze 52 éves volt, amikor autóbalesetben meghalt. Lányával, Stéphanie hercegnővel utazott, amikor vezetés közben rosszul lett. Az autó lesodródott az útról, és egy szikláról zuhant le. Stéphanie túlélte a balesetet.

Lord Mountbatten – 1979

II. Erzsébet királynő férjének, Fülöp hercegnek a nagybátyját, Lord Louis Mountbattent terrortámadásban ölték meg. Hajóján bombát helyeztek el, amelyet egy ír republikánus szervezethez köthető férfi robbantott fel. Mountbatten a támadás következtében életét vesztette.

VI. György király – 1952

Erzsébet hercegnő mindössze 25 éves volt, amikor édesapja, VI. György király váratlanul meghalt. A király 56 éves volt, és hosszú ideje komoly egészségügyi problémákkal küzdött. Halála után lánya azonnal trónra lépett, így kezdődött II. Erzsébet több mint hetven évig tartó uralkodása.

Más brit királyi családtagokkal, és más uralkodócsaládokban is történtek sokkoló tragédiák

A listán szerepel többek között György kenti herceg, aki 1942-ben repülőgép-szerencsétlenségben halt meg, valamint Gustaf Adolf svéd herceg, aki 1947-ben vesztette életét egy repülőgép-balesetben.

Vilmos gloucesteri herceg 1972-ben, mindössze 30 évesen halt meg egy repülőversenyen bekövetkezett balesetben. A holland Friso herceg pedig egy 2012-es síbaleset után több mint egy évvel, az elszenvedett súlyos agykárosodás következtében hunyt el 44 évesen.