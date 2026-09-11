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Robbie Williams lánya már kész nő: a 13 éves Teddy szülei tökéletes keveréke - Fotó

sztárcsemete Robbie Williams Ayda Field
Horváth Angéla
2026.09.11.
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Robbie Williams és felesége, Ayda Field ritkán mutatják meg gyermekeiket, most azonban kivételt tettek. A házaspár 13 éves lánya, Teddy szüleivel bulizott Párizsban.

A párizsi buliban készült fotót Ayda Field osztotta meg az Instagram-oldalán. Robbie Williams lánya, Teddy fehér, csipkeszegélyes felsőt és farmert viselt, híres szülei mellett pedig két barátjuk pózolt. „Ötfős társaság” – írta a fotó mellé Ayda.

Robbie Williams és Ayda Field lánya, Teddy már 13 éves nagylány
Robbie Williams és Ayda Field lánya, Teddy már 13 éves nagylány
Forrás: Instagram

A friss fotó láttán a rajongók igencsak meglepődtek, mennyit nőtt Teddy, már kész nő.

„Gyönyörű vagy, Ayda. El sem hiszem, milyen gyönyörű és milyen nagy lett Teddy Bear” – írta az egyik kommentelő. „Jaj, nézzétek Teddyt! Persze a többiek is remekül néznek ki” – fogalmazott egy másik hozzászóló. Egy harmadik követő pedig azt írta, Teddy tökéletes keveréke édesanyjának és édesapjának.

Robbie Williams és Ayda Field Teddy mellett még három gyermeket nevelnek: a 11 éves Charlie-t, a nyolcéves Cocót és a hatéves Beau-t.

Robbie Willimas lánya hatévesen már az egyik királyi esküvőn is szerepet kapott

Bár Teddy és testvérei csak ritkán tűnnek fel szüleik közösségi oldalain, a kislány már egészen kicsiként megtapasztalhatta, milyen a reflektorfény. Hatéves volt, amikor 2018-ban koszorúslányként részt vett Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank esküvőjén. Robbie és Ayda hosszú évek óta baráti kapcsolatot ápol Eugénia hercegnővel.

ARCHIVE: 13 October 2018 - Official wedding photograph released by the Royal Communications of Princess Eugenie and Jack Brooksbank in the White Drawing Room, Windsor Castle with (left to right) Back row: Mr Thomas Brooksbank; Mrs Nicola Brooksbank; Mr George Brooksbank; Her Royal Highness Princess Beatrice of York; Sarah Ferguson, Duchess of York; His Royal Highness Prince Andrew The Duke of York. Middle row: His Royal Highness Prince George of Cambridge; Her Royal Highness Princess Charlotte of Cambridge; Her Majesty The Queen Elizabeth II; His Royal Highness Prince Philip The Duke of Edinburgh; Miss Maud Windsor; Master Louis De Givenchy; Front row: Miss Theodora Teddy Rose Williams; Miss Mia Tindall; Miss Isla Phillips; Miss Savannah Phillips. Photo Credit: Alex Bramall/ALPR/AdMedia//Z-ADMEDIA_adm_TheQueenDeadat96Archive_054/2209082259/Credit:Alex Bramall/ALPR/AdMedia/SIPA/2209082308,Image: 720763299, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Theodora „Teddy” Rose Williams balról sz első kislány
Forrás: Profimedia

Robbie Williams és Ayda Field sokáig nem mutatták a gyerekeik arcát

Robbie Williams és Ayda Field gyerekeiről egészen a közelmúltig nem lehetett fotót látni. Ha szerepeltek is képeken, csak hátulról lehetett látni őket. Robbie azonban tavaly, a turnéján szakított ezzel a szokással: koncertjein hatalmas kivetítőkön családi fotókat is bemutatott, Teddyt pedig a színpadra is felhívta. A három kisebb gyermek arcát azonban továbbra is óvják a nyilvánosságtól.

Teddy egyre többször szerepel, ennek oka pedig, hogy tavaly színészként debütált. 2025 elején derült ki, hogy Theodora Rose Williams megkapta első komolyabb filmszerepét. A Tinsel Town című karácsonyi filmben szerepelt.

Egy bennfentes akkor a The Sunnak azt mondta: „Teddy arra született, hogy sztár legyen – végül is mindkét szülője igazi előadóművész.”

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