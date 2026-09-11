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bacon

Így készül a tökéletesen ropogós sült szalonna két perc alatt – Felejtsd el a serpenyőt!

bacon séf recept
Life.hu
2026.09.11.
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Imádod a ropogós bacont, de már a gondolattól is elmegy a kedved, hogy utána a zsíros serpenyőt súrold? Akkor érdemes kipróbálnod ezt az egyszerű konyhai trükköt. Egy neves brit séf szerint ugyanis nincs szükség sem sütőre, sem serpenyőre ahhoz, hogy a bacon igazán ropogós legyen.

A megoldás ráadásul szinte nevetségesen egyszerű: a bacon a mikrohullámú sütőben készül, méghozzá mindössze néhány perc alatt. Matt Brown, egy brit étteremlánc globális séfje otthon is ezt a módszert használja, amikor azt szeretné, ha gyorsan elkészülne a tökéletesen ropogós sült szalonna.

ropogós sült szalonna
A tökéletesen ropogós sült szalonna.
Forrás: 123rf

Hogy készül a tökéletesen ropogós sült szalonna?

  • A bacon néhány perc alatt ropogósra süthető a mikrohullámú sütőben.
  • Ehhez mindössze egy tányérra és néhány papírtörlőre van szükség.
  • A módszerhez a csíkos, úgynevezett streaky bacon az ideális.
  • A baconszeleteket nem szabad egymásra vagy egymáshoz tenni, mert összeragadhatnak.
  • A teljesítménytől függően körülbelül két perc alatt elkészülhetnek.

Csak néhány perc, és kész is

A trükkhöz először vegyél elő egy tányért, majd helyezz rá két-három réteg papírtörlőt. Erre kerülnek a baconszeletek.

Fontos, hogy a szeletek ne érjenek egymáshoz, mert sütés közben könnyen összetapadhatnak. Ha egyszerre több bacont készítesz, inkább használj nagyobb tányért, mintsem egymásra pakold őket. Ezután tedd a tányért a mikrohullámú sütőbe, és teljes teljesítményen kezdd el sütni.

Két perc a séf módszerével

Matt Brown szerint körülbelül két perc lehet az irányadó sütési idő, de ezt nem érdemes kőbe vésett szabályként kezelni. A mikrohullámú sütők teljesítménye eltérhet, ahogy a baconszeletek vastagsága is.

A séf azt javasolja, hogy nagyjából másfél perc után állítsd meg a készüléket, és nézz rá a baconre. Ha még nem elég ropogós, folytasd a sütést rövid szakaszokban, amíg el nem éri a kívánt állagot.

A papírtörlő közben felszívja a kisülő zsír egy részét is, így nemcsak gyorsabb lehet az elkészítés, hanem a takarítás is jóval egyszerűbb.

Nem kell hozzá serpenyő

A mikrohullámú módszer legnagyobb előnye kétségtelenül az, hogy nem kell hozzá előmelegíteni a sütőt, és a serpenyőt sem kell utána hosszasan áztatni.

Arra azonban érdemes figyelni, hogy ez a technika elsősorban a csíkokra szeletelt baconnel működik jól. A megfelelően elhelyezett szeletek néhány perc alatt ropogósra sülhetnek, így akár egy gyors reggelihez is praktikus megoldást jelenthetnek.

Ha pedig valaki egyszer kipróbálta, könnyen lehet, hogy a következő alkalommal már eszébe sem jut elővenni a serpenyőt.

@hawksmoorrestaurants Let’s just make one thing clear... We don't cook bacon in the microwave at Hawksmoor 😅 Not because we're snobby about it – we just want the smokiness of charcoal cooking. At home, Matt has places to be and a frying pan he’d rather not wash. And, hey, crispy is crispy! Speaking of, have you tried @Calfreezy ♬ original sound - Hawksmoor Restaurants

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