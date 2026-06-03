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Szoboszlai Dominik címlapon vallott megosztó szettjéről: „Bármit felveszek, ami szembe jön velem"

Világsztár divat Szoboszlai Dominik outfit
Life.hu
2026.06.03.
Szoboszlai Dominik nem tartozik azok közé, akik a visszafogott öltözködésben hisznek. A Liverpool középpályása a pályán kívül is magabiztosan vállalja önmagát, és nem zavarja, ha egy-egy szettjét sokan túlzásnak vagy ízléstelennek ítélik.
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A magyar válogatott csapatkapitánya a Sports World magazin címlapján szerepel, az interjúban pedig a futball mellett a stílusáról, a divathoz való viszonyáról, a családról és az apaságról is beszélt. A lap azt írja, Szoboszlai Dominik megjelenését merészség és határozottság jellemzi, és ő sem is tagadja, hogy szeret kísérletezni az öltözködéssel.

Szoboszlai Dominik a napokban ezzel szettel verte ki a biztosítékot
Szoboszlai Dominik a napokban ezzel szettel verte ki a biztosítékot
Forrás: Instagram

Szoboszlai Dominik bármit felvesz, ami szembejön vele

„A stílusom? Szerintem mindenre nyitott vagyok. Bármit felveszek, ami szembe jön velem. Talán az emberek egy része azt mondja, hogy ez túlzás, de a divatban soha semmi sem sok. Úgy gondolom, ha jól érzed magad valamiben, akkor rendben van, hordhatod. Mindig is szerettem a divatot, de négy évvel ezelőtt kezdtem el igazán érdeklődni iránta, és kezdtem el odafigyelni ezekre a dolgokra. Boldoggá tesz, ha jól nézek ki és szép ruhákat viselhetek” – idézte Szoboszlai szavait a Borsonline.

Az interjúban Szoboszlai Dominik magánélete is szóba került. Elmondta, hogy az apaság teljesen új nézőpontot adott: csodás érzés számára édesapának lenni, mert van valaki az életében, aki mindenkinél fontosabb. Korábban egy rosszul sikerült mérkőzés után sokáig volt dühös, ma viszont elég hazamennie, és rögtön eszébe jut, mi számít igazán.

 

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