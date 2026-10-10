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Megtörte a csendet Chad Lowe 13 éves lánya halála után: szívszorító üzenetet osztott meg a színész

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Az 58 éves színész spirituális üzenetet osztott meg a közösségi oldalán, amely a gyászról, a szeretetről és a halál utáni békéről szól. Chad Lowe lánya, Fiona szeptember 29-én, kedden hajnalban hunyt el.

Ahogy beszámoltunk róla, tragédia történt Chad Lowe családjában. A színész 13 éve lánya öngyilkos lett. A pontos okot nem tudni, de ismerőseik arról beszéltek, hogy a Fiona összetört az otthonuk elvesztése után. 

Chad Lowe lánya, Fiona 13 éves volt.
 Chad Lowe lánya, Fiona 13 éves volt.
Forrás: Faye Sadou/MediaPunch

Chad Lowe először szólalt meg lánya halála óta

A színész október 8-án, csütörtökön tért vissza az Instagramra, lánya, Fiona szeptember 29-i halála után. Chad Lowe ezúttal nem saját szavaival fejezte ki fájdalmát: Gerry Hussey író és pszichológus gondolatait osztotta meg Instagram-történetében. Az Olivia Hunt On Healing című podcastjából származó részletben Hussey a spiritualitásról és arról beszélt, hogyan kapcsolódhatunk valami nálunk nagyobb egészhez.

„Amikor mélyebb, nagyobb kérdéseket teszel fel magadnak” – mondta Hussey, miután Istenről kérdezték –, „és túllépsz az emberi léten – például meditáció vagy valami hasonló segítségével –, miközben transzcendentális élményt tapasztalsz, rájössz, hogy mindenhez létezőhöz kapcsolódunk. És amikor meghalunk, nincs ott semmi, csak béke és szeretet. Hová megyünk, ha meghalunk? Visszatérünk a béke és a szeretet állapotába” – idézte Chad.

„Ő volt az életünk fénye” – megrendítő nyilatkozatot tett a család

Chad Lowe és felesége, Kim Painter családját mélyen megrázta Fiona elvesztése, szeptember 29-én közleményt adtak ki a tragédiáról „Mélységesen megtört minket szeretett Fionánk elvesztése. Ő volt az életünk fénye” – fogalmaztak. A család egyúttal arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsa tiszteletben a magánéletüket ebben a rendkívül nehéz időszakban.

„Halála lesújtó az egész családunk számára, és imákat kérünk Önökért és a magánéletükért ebben a nehéz időszakban. Ha Ön vagy ismerőse mentális egészségügyi problémákkal küzd, kérjük, hívja vagy küldjön SMS-t a 988-as Öngyilkosság és Krízis Segélyvonalhoz” – írták.

Fiona nővére és nagyapja is megható sorokkal búcsúzott

A családtagok a közösségi médiában is megemlékeztek a 13 éves lányról. Fiona nővére, Mabel október 3-án osztott meg közös fényképeket, amelyekhez személyes üzenetet írt. „Nagyon szeretlek, Fiona” – írta Mabel. „Bárcsak könnyebb lett vola az a rövid idő, amit itt tölthettél, és remélem, most már megnyugodtál. Örökké tisztelni foglak, és életben tartom az emlékedet. Szeretlek, remélem, tudtad, mennyire.”

A 13 éves lány halála Hollywoodot is megrendítette, világsztárok fejezték ki részvétüket.

Chad Lowe édesapja, Chuck Lowe szintén a közösségi oldalon búcsúzott unokájától. Egy korábbi fényképet tett közzé, amelyen Fiona egy medencében úszik. A felvételt a lány halálhírének bejelentését követő napon osztotta meg, a következő képaláírással: „Nyugodj békében, édes Fiona”. 

 

A házuk teljesen megsemmisült a palisadesi tűzvészben

2025 februárjában Lowe arról posztolt, hogy a gyerekeivel meglátogatták otthonuk romjait, amely odalett a megsemmisült a palisadesi tűzvészben. „Közel egy hónappal az evakuálásunk után a lányaink végre visszamehettek, hogy megnézzék, mi maradt az otthonukból. Ahogyan megbirkóztak ezzel a pusztító élménnyel, az egyszerűen figyelemre méltó. Lenyűgöz a lelkesedésük és a kitartásuk. Az egyetlen célom, hogy segítsek nekik átvészelni ezeket a nehéz időket. Az apjuknak lenni életem legnagyobb öröme és kiváltsága” − írta akkor Lowe.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

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