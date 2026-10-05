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Michael Douglas kiakadt a gyerekeit érő vádakon: „Van egy lekezelő hangneme, amit nagyon nehezményezek”

Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - RICH FURY
család nepo baby Michael Douglas gyerek
Nagy Anna
2026.10.05.
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Michael Douglas nem érti, miért éppen Hollywoodban számít problémának, ha valaki a szülei nyomdokaiba lép. A Michael Douglas gyerekeit is érintő „nepo baby” kifejezést a színész kifejezetten sértőnek tartja. Szerinte más szakmákban teljesen természetes, hogy a szülők segítik a következő generációt.

Hollywood egyik legismertebb színészdinasztiájának tagjaként Michael Douglas pontosan tudja, milyen érzés egy legendás szülő árnyékában elkezdeni a pályát. Most pedig már a saját gyerekei kerültek hasonló helyzetbe: Dylan és Carys Douglas egyaránt próbálkozik a színészettel, miközben híres szüleik miatt rájuk is könnyen rákerül a „nepo baby” címke.

Michael Douglas Catherine Zeta-Jonesszal és két közös gyerekükkel: Carys és Dylan.
Michael Douglas Catherine Zeta-Jonesszal és két közös gyerekükkel: Carys és Dylan.
Forrás: NORTHFOTO/NALG ROAD

Michael Douglas szerint sértő a „nepo baby” kifejezés

A nepotizmus szóból született „nepo baby” elnevezést általában azon a hírességek gyerekeire használják, akik szüleikhez hasonlóan a szórakoztatóiparban próbálnak érvényesülni. Douglas azonban nem rejti véka alá, mit gondol erről. „A nepo kifejezésnek van egy lekezelő hangneme, amit nagyon nehezményezek” – fogalmazott a Sunday Timesnak adott interjújában.

Szerinte más területeken senki sem ütközik meg azon, ha a szülők támogatják gyerekeik karrierjét.

„Minden más üzletágban minden anya és apa segíti a gyerekeit. Mindannyian ismerjük azokat a cégeket, amelyek nevében ott van, hogy »és fia« vagy »és lánya«.”

A színész úgy látja, Hollywoodban mégis kritika éri azokat, akik ugyanazt a hivatást választják, mint híres felmenőik.

Michael Douglas apja maga is hollywoodi legenda volt

Michael Douglas apja, Kirk Douglas – aki 2020-ban halt meg – a filmtörténet egyik legendás színésze volt, így Michael pályakezdésekor maga is megtapasztalhatta, milyen egy ismert családnévvel belépni Hollywoodba. Mégis úgy véli, kevés olyan eset van, amikor két generáció is hasonlóan hosszú és sikeres karriert tudott felépíteni.

Most Michael Douglas gyerekei követhetik a családi hagyományt. Dylan Douglas 2022-ben végzett a Brown Egyetemen, majd szerepet kapott az I Will Come to You című thrillerben, Carys Douglas pedig júliusban debütált színpadon Csehov Sirály című darabjának off-Broadway-produkciójában.

Catherine Zeta-Jones korábban szintén élesen bírálta a „nepo baby” megnevezést, mondván, a gyerekeik nem tehetnek arról, milyen családba születtek, és nekik is meg kell találniuk a saját útjukat.

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