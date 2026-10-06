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rúdtánc

Vadító mozdulatok a rúdon − Mihalik Enikő szexi bodyban kápráztatja el követőit: Videó

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Mihalik Enikő látványos videóval mutatta meg, hogy milyen tehetséges rúdtáncossá vált.

Mihalik Enikő a rúdtánc szerelmese. Nem is csoda, ugyanis ez az erőt, ügyességet és kecsességet igénylő mozgásforma rendkívüli módon képes fejleszteni a testet és az állóképességet és nem utolsó sorban esztétikus is. 

Mihalik Enikő nem csak a kifutón sikeres.
Mihalik Enikő nem csak a kifutón sikeres. 
 Forrás: Getty Images Europe

Mihalik Enikő videójáért odavannak a követői 

Mihalik Enikő szupermodell neve évek óta összeforrt a nemzetközi divatvilággal, most azonban egy egészen más oldalát mutatta meg. A világhírű magyar modell most rúdtánc közben állt kamera elé. Enikő egy testhezálló bodyban mutatta meg tudását, a felvételeken nem egyszerűen látványos pózokat mutat, hanem olyan mozdulatokat is végrehajt, amelyekhez nagy gyakorlatra van szükség. 

Korábban azonban arról beszélt, hogy a gyermeke születése után eldöntötte, hogy szeretne valami új dolgot kipróbálni és így került kapcsolatba a rúdtánccal. Elárulta, hogy ez a mozgásforma nem csak hatalmas fizikai kihívást támaszt elé, hanem mentálisan is feltölti. 

Mihalik Enikő karrierje során a világ legjelentősebb divatházainak és magazinjainak dolgozott, a kifutók és fotózások mellett azonban a sport is fontos szerepet kap az életében. A rúdtánc különösen összetett mozgásforma: egyszerre követel erőt, koordinációt, egyensúlyérzéket és rugalmasságot.

A rúdtánc egyre népszerűbb a sztárok között: Jennifer Lopez például egy szerepe kedvéért tanulta meg. 

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