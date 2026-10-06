Nem Györgynek hívják otthon a herceget – Ezt a becenevet használja Katalin és Vilmos

A brit királyi család tagjait a nyilvánosság többnyire teljes nevükön és címükön ismeri, a palota falain belül azonban náluk is előkerülnek a kedves, olykor kifejezetten játékos megszólítások. György herceg esetében ráadásul nem is a szüleitől származik az a név, amely végül a családban is meghonosodott: egykori iskolatársai találták ki neki.

György herceg és édesanyja, Katalin hercegné

Forrás: AFP

György herceg beceneve az iskolából indult

A brit trónöröklési sorban édesapja, Vilmos herceg után második helyen álló Györgyöt korábbi osztálytársai állítólag egyszerűen „PG”-nek hívták. A becenév nem véletlen: a Prince George név kezdőbetűiből született.

A megszólítás azonban nem maradt az iskola falai között. A beszámolók szerint Katalin hercegnének és Vilmos hercegnek annyira megtetszett, hogy otthon is elkezdték használni. Sőt, időnként még tovább is gondolták: fiukat „PG Tips”-nek is szólítják, utalva az azonos nevű brit teamárkára.

György nemrég kezdte meg tanulmányait az Eton College-ban – ahol szigorú szabélyokat kell betartania –, egyelőre azonban nem tudni, hogy új iskolatársai is átvették-e a már jól bevált megszólítást, vagy idővel egészen új nevet találnak ki neki.

Sarolta hercegnőnek több kedves neve is van

Nem György az egyetlen a családban, akinek jutott különleges megszólítás. Vilmos herceget 2019-ben, a Chelsea Flower Show-n hallották úgy szólítani lányát, Sarolta hercegnőt, hogy „Mignonette”, amely franciául nagyjából annyit jelent: aranyos.

Katalin hercegné egy másik, jóval egyszerűbb családi nevet is elárult. Egy nő, aki találkozott a hercegi párral, később így idézte fel a beszélgetésüket:

„Azt mondtam, hogy négyéves, mire ő azt felelte: »Ó, akkor egyidős Lottie-val« – Lottie-nak hívja!”

Úgy tűnik tehát, hogy a hivatalos eseményeken Sarolta hercegnőként megjelenő kislány otthon egyszerűen Lottie is lehet.

Lajos herceg sem maradt ki a családi becenevekből

Katalin egy cserkészekkel közös programon véletlenül legkisebb fia, Lajos herceg becenevét is elárulta. Éppen mályvacukrot sütöttek a tűznél, amikor így szólt hozzá: