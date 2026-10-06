Nem Györgynek hívják otthon a herceget – Ezt a becenevet használja Katalin és Vilmos

A brit királyi család tagjait a nyilvánosság többnyire teljes nevükön és címükön ismeri, a palota falain belül azonban náluk is előkerülnek a kedves, olykor kifejezetten játékos megszólítások. György herceg esetében ráadásul nem is a szüleitől származik az a név, amely végül a családban is meghonosodott: egykori iskolatársai találták ki neki.
György herceg beceneve az iskolából indult
A brit trónöröklési sorban édesapja, Vilmos herceg után második helyen álló Györgyöt korábbi osztálytársai állítólag egyszerűen „PG”-nek hívták. A becenév nem véletlen: a Prince George név kezdőbetűiből született.
A megszólítás azonban nem maradt az iskola falai között. A beszámolók szerint Katalin hercegnének és Vilmos hercegnek annyira megtetszett, hogy otthon is elkezdték használni. Sőt, időnként még tovább is gondolták: fiukat „PG Tips”-nek is szólítják, utalva az azonos nevű brit teamárkára.
György nemrég kezdte meg tanulmányait az Eton College-ban – ahol szigorú szabélyokat kell betartania –, egyelőre azonban nem tudni, hogy új iskolatársai is átvették-e a már jól bevált megszólítást, vagy idővel egészen új nevet találnak ki neki.
Sarolta hercegnőnek több kedves neve is van
Nem György az egyetlen a családban, akinek jutott különleges megszólítás. Vilmos herceget 2019-ben, a Chelsea Flower Show-n hallották úgy szólítani lányát, Sarolta hercegnőt, hogy „Mignonette”, amely franciául nagyjából annyit jelent: aranyos.
Katalin hercegné egy másik, jóval egyszerűbb családi nevet is elárult. Egy nő, aki találkozott a hercegi párral, később így idézte fel a beszélgetésüket:
„Azt mondtam, hogy négyéves, mire ő azt felelte: »Ó, akkor egyidős Lottie-val« – Lottie-nak hívja!”
Úgy tűnik tehát, hogy a hivatalos eseményeken Sarolta hercegnőként megjelenő kislány otthon egyszerűen Lottie is lehet.
Lajos herceg sem maradt ki a családi becenevekből
Katalin egy cserkészekkel közös programon véletlenül legkisebb fia, Lajos herceg becenevét is elárulta. Éppen mályvacukrot sütöttek a tűznél, amikor így szólt hozzá:
„Tedd csak rá a tűzre, Lou-bugs.”
Lajos láthatóan alig várta, hogy megkóstolhassa az elkészült édességet, amelynek összeállításában édesanyja és az egyik cserkészvezető segített neki. Vilmos herceg közben tréfásan megjegyezte: „Most már egy pisszenést sem fogtok hallani tőle.”
Új fejezet kezdődött György herceg életében
Miközben a családi becenevek bepillantást engednek Vilmos és Katalin hétköznapjaiba, György számára komoly változást hozott az új tanév. Az Eton College új környezetet és új osztálytársakat jelent számára, az első napján pedig szülei is elkísérték.
Jennie Bond királyi szakértő szerint az iskolaváltással a fiatal herceg egy meglehetősen komoly új helyzettel szembesült. Hogy a „PG” megszólítás vele tart-e ebbe az új életszakaszba, egyelőre nem tudni. Az viszont biztos, hogy György herceg beceneve már jóval többet jelent egy egyszerű iskolai tréfánál, hiszen még a szülei is megszerették.
Kattints a képre, és nézd meg, hogyan költözött be György herceg az Eton College-ba:
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