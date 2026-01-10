Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 10., szombat

Sétáld le magadról a kilókat – Ennyi kalóriát égethetsz fél óra hóban gyaloglással

Fiatal nő hóban gyaloglás fotója.
Shutterstock - Maria Markevich
karbantartó séta zsírégető fogyás
Jónás Ágnes
2026.01.10.
Fogadalmat tettél januárban, hogy leadsz pár kilót, tavaszra pedig eléred az áhított beach body-t? Ha nem érsz rá, vagy nem szeretsz edzőterembe járni, a hóban gyaloglás lesz a te idei „versenyszámod”! Mutatjuk, hogyan csapolhatod meg zsírraktáraidat, és azt is eláruljuk, hány kalóriát égethetsz, ha havas terepen lábbuszozol.

Újra darálod a munkanapokat, ezért aligha marad időd 1-1,5 órás edzésekre? Sebaj! A fogyás olyan „ősi” mozgásformától is könnyedén beindulhat, mint a a hóban gyaloglás. Sőt, a legújabb kutatások szerint hatékonyabb, mint a futás. Görgess tovább, és megtudhatod, hogyan csináld a lehető leghatékonyabban!

2 lány kutyával, hóban gyaloglás mint edzésforma.
A hóban gyaloglás nem csupán remek edzésforma, hanem remek móka is lehet. Forrás: Shutterstock

Miért lehet hatékony a hóban gyaloglás?

  • A hóban gyaloglás amellett, hogy serkenti az anyagcserét, erősíti immunrendszered is, és még a hangulatod is jobb lesz. 
  • Manapság már nincs olyan okostelefon, amelyen keresztül ne tudnád csekkolni a lépéseid és az elégetett kalóriák számát. 
  • A hóban való menetelés során begyűjtheted a „szerotonin-bonbonokat”, és még arcbőröd is szebb lesz a téli friss oxigéntől. 

Mindegy, mit, csak mozogj rendszeresen valamennyit. Korábban olyan otthon végezhető gyakorlatokra biztattunk, mint például az alakformáló hólapátolás vagy a pilates. A hóban gyaloglás esetében is a kalóriadeficit elérése a cél, ha célod a fogyás, vagyis: több kalóriát kell elégetned, mint amennyit beviszel táplálkozással. 

Mennyi kalóriát veszíthetünk fél óra hóban gyaloglással?

Teljesen pontosan meghatározni lehetetlen, ugyanis a hóban gyaloglás esetén is számos tényezőt kell figyelembe venni: ilyen az aktuális testsúlyod, az egészségi állapotod, de számít az is, milyen tempóban és mennyi időt masírozol.

Harvard Medical School kutatói szerint körülbelül 7 kilométer/órás sebességet kellene elérnünk hóban történő sétálás közben. Tehát: fél óra hóban gyaloglás 10 cm mély hóban, 50 kg testsúllyal, 7 km/h sebességgel körülbelül 150-200 kalóriát éget el. 

Így lehet a legeredményesebb a hóban gyaloglás

Akár egy HIIT-edzésnél: könnyebben beindítható a zsírégetés folyamatát, ha variálod a sebességet. 

  • Vagyis váltogasd a tempót! Öt percig sétálj normál tempóban, majd fokozatosan növeld a sebességet körülbelül 1-2 percig, majd térj vissza a visszafogottabb tempódhoz, és így tovább. 
  • Guggolj néha le, vagy szökdécselj. 
  • Mivel délután kezd csökkenni a kortizolszint, a legoptimálisabb a délutáni órákban célba venni a havas terepet. Például munkából hazafelé, vagy kutyasétáltatás közben este, barátnőddel egy kis kirándulással. 
Fiatal nő guggol hóban gyaloglás közben..
Tedd változatossá a hóban gyaloglást! 
Forrás: Shutterstock

A lényeg az arany középút, és hogy jó érzéssel töltsön el akár egy hosszabb túra is. Használd ki, hogy leesett a hó! Szakítsd minden második nap időt a hóban gyaloglásra, mert az aktivitást a testi-lelki egészséged is meghálálja. Otthon ne ess neki a hűtőnek, hiába hozza meg a friss levegő az étvágyat. Egyél lassan, rágj meg jól minden falatot, így elkerülheted a túlevést. 

Egy kiadós 30 perces gyaloglás a hóban nemcsak a keringésedre, de a kalóriaégetésre is serkentőleg hathat, szóval nyugi, összejöhet az a beach body! 

Ne feledd a fényvédőt, majd séta után az ajakápolót, a kéz és az arc hidratálását, hogy elkerülhesd a kiszáradást. 

Fiatal nő kézkrémmel hidratál a hóban gyaloglás után.
A hóban gyaloglás során kiszíradhat a bőröd. Hidratáld mindenképpen, miután hzaérsz az edzésből. 
Forrás: Shutterstock

Amit az alábbi videóban a hölgy csinál hóban edzés címén, talán egy kicsit bizarr, de tény, hogy mindegy, mit csinálunk a hóban, csak legyünk mozgásban. Ha jót akarsz nevetni, indítsd el a videót:

@ninalaevski You guys said I should get a dog and snow boots. Done. 😁#stupidwalkchallenge #snowmanchallenge #stupidwalk #funvideos #angrygirl #angryrussian ♬ оригинальный звук - _malifisenta007_

