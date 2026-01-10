Sétáld le magadról a kilókat – Ennyi kalóriát égethetsz fél óra hóban gyaloglással

Újra darálod a munkanapokat, ezért aligha marad időd 1-1,5 órás edzésekre? Sebaj! A fogyás olyan „ősi” mozgásformától is könnyedén beindulhat, mint a a hóban gyaloglás. Sőt, a legújabb kutatások szerint hatékonyabb, mint a futás. Görgess tovább, és megtudhatod, hogyan csináld a lehető leghatékonyabban!
Miért lehet hatékony a hóban gyaloglás?
- A hóban gyaloglás amellett, hogy serkenti az anyagcserét, erősíti immunrendszered is, és még a hangulatod is jobb lesz.
- Manapság már nincs olyan okostelefon, amelyen keresztül ne tudnád csekkolni a lépéseid és az elégetett kalóriák számát.
- A hóban való menetelés során begyűjtheted a „szerotonin-bonbonokat”, és még arcbőröd is szebb lesz a téli friss oxigéntől.
Mindegy, mit, csak mozogj rendszeresen valamennyit. Korábban olyan otthon végezhető gyakorlatokra biztattunk, mint például az alakformáló hólapátolás vagy a pilates. A hóban gyaloglás esetében is a kalóriadeficit elérése a cél, ha célod a fogyás, vagyis: több kalóriát kell elégetned, mint amennyit beviszel táplálkozással.
Mennyi kalóriát veszíthetünk fél óra hóban gyaloglással?
Teljesen pontosan meghatározni lehetetlen, ugyanis a hóban gyaloglás esetén is számos tényezőt kell figyelembe venni: ilyen az aktuális testsúlyod, az egészségi állapotod, de számít az is, milyen tempóban és mennyi időt masírozol.
A Harvard Medical School kutatói szerint körülbelül 7 kilométer/órás sebességet kellene elérnünk hóban történő sétálás közben. Tehát: fél óra hóban gyaloglás 10 cm mély hóban, 50 kg testsúllyal, 7 km/h sebességgel körülbelül 150-200 kalóriát éget el.
Így lehet a legeredményesebb a hóban gyaloglás
Akár egy HIIT-edzésnél: könnyebben beindítható a zsírégetés folyamatát, ha variálod a sebességet.
- Vagyis váltogasd a tempót! Öt percig sétálj normál tempóban, majd fokozatosan növeld a sebességet körülbelül 1-2 percig, majd térj vissza a visszafogottabb tempódhoz, és így tovább.
- Guggolj néha le, vagy szökdécselj.
- Mivel délután kezd csökkenni a kortizolszint, a legoptimálisabb a délutáni órákban célba venni a havas terepet. Például munkából hazafelé, vagy kutyasétáltatás közben este, barátnőddel egy kis kirándulással.
A lényeg az arany középút, és hogy jó érzéssel töltsön el akár egy hosszabb túra is. Használd ki, hogy leesett a hó! Szakítsd minden második nap időt a hóban gyaloglásra, mert az aktivitást a testi-lelki egészséged is meghálálja. Otthon ne ess neki a hűtőnek, hiába hozza meg a friss levegő az étvágyat. Egyél lassan, rágj meg jól minden falatot, így elkerülheted a túlevést.
Egy kiadós 30 perces gyaloglás a hóban nemcsak a keringésedre, de a kalóriaégetésre is serkentőleg hathat, szóval nyugi, összejöhet az a beach body!
Ne feledd a fényvédőt, majd séta után az ajakápolót, a kéz és az arc hidratálását, hogy elkerülhesd a kiszáradást.
Amit az alábbi videóban a hölgy csinál hóban edzés címén, talán egy kicsit bizarr, de tény, hogy mindegy, mit csinálunk a hóban, csak legyünk mozgásban. Ha jót akarsz nevetni, indítsd el a videót:
