Sétáld le magadról a kilókat – Ennyi kalóriát égethetsz fél óra hóban gyaloglással

Újra darálod a munkanapokat, ezért aligha marad időd 1-1,5 órás edzésekre? Sebaj! A fogyás olyan „ősi” mozgásformától is könnyedén beindulhat, mint a a hóban gyaloglás. Sőt, a legújabb kutatások szerint hatékonyabb, mint a futás. Görgess tovább, és megtudhatod, hogyan csináld a lehető leghatékonyabban!

A hóban gyaloglás nem csupán remek edzésforma, hanem remek móka is lehet. Forrás: Shutterstock

Miért lehet hatékony a hóban gyaloglás?

A hóban gyaloglás amellett, hogy serkenti az anyagcserét, erősíti immunrendszered is, és még a hangulatod is jobb lesz.

Manapság már nincs olyan okostelefon, amelyen keresztül ne tudnád csekkolni a lépéseid és az elégetett kalóriák számát.

A hóban való menetelés során begyűjtheted a „szerotonin-bonbonokat”, és még arcbőröd is szebb lesz a téli friss oxigéntől.

Mindegy, mit, csak mozogj rendszeresen valamennyit. Korábban olyan otthon végezhető gyakorlatokra biztattunk, mint például az alakformáló hólapátolás vagy a pilates. A hóban gyaloglás esetében is a kalóriadeficit elérése a cél, ha célod a fogyás, vagyis: több kalóriát kell elégetned, mint amennyit beviszel táplálkozással.

Mennyi kalóriát veszíthetünk fél óra hóban gyaloglással?

Teljesen pontosan meghatározni lehetetlen, ugyanis a hóban gyaloglás esetén is számos tényezőt kell figyelembe venni: ilyen az aktuális testsúlyod, az egészségi állapotod, de számít az is, milyen tempóban és mennyi időt masírozol.

A Harvard Medical School kutatói szerint körülbelül 7 kilométer/órás sebességet kellene elérnünk hóban történő sétálás közben. Tehát: fél óra hóban gyaloglás 10 cm mély hóban, 50 kg testsúllyal, 7 km/h sebességgel körülbelül 150-200 kalóriát éget el.

Így lehet a legeredményesebb a hóban gyaloglás

Akár egy HIIT-edzésnél: könnyebben beindítható a zsírégetés folyamatát, ha variálod a sebességet.