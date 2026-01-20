Utolért az öregedés? Ez az 5 teszt megmondja, hány éves a tested valójában

Rettegünk tőle, próbáljuk megakadályozni, pedig tudjuk, hogy mindannyiunkat utolér. Az öregedés az emberek egyik legősibb félelme, azonban szakértők véleménye alapján nagyon is mérhető dologról van szó, ami segíthet az életminőségünk javításában. Néhány teszttel viszont kideríthetjük, hol járunk a folyamatban.

Bizonyos otthoni tesztek segítik megállapítani testünk öregedésének mértékét.

Forrás: Getty Images

Tesztek testünk öregedéséről A járási sebesség, kitartás, markolás erőssége, egyensúly segít megállapítani a test valós életkorát.

Ezekkel a tesztekkel nemcsak az öregedés mértékét lehet felmérni, az életmód javításában is segít.

Hány éves a tested?

Egy némileg elcsépelt mondás szerint az életkor csak egy szám, mely minden kliséje ellenére tartogat némi igazságmagot. Ugyanis az emberi test öregedését a genetikán, leélt éveken felül jelentősen befolyásolja a környezet, életmód, káros szokások, nem egyszer egészen apró véletlen dolgokon múlik az egészség. Nem meglepő hát, hogy minden személy más módon öregszik, a test állapota idősebb és fiatalabb is lehet annál, mint amit a személyi igazolvány mutat. Lássuk hát a teszteket!

5 teszt, az öregedés felmérésére

Az itt kapott eredmények csupán tájékoztató jellegűek, pontosabb adatokhoz érdemes orvosi vizsgálatra menni. Ahhoz viszont mindenképp hasznosak, hogy támpontot kapjunk aktuális egészségi állapotunkról.

1. Egyensúly-teszt

Az életkor előrehaladtával romlik az egyensúlyérzék, ami magyarázat az idősek magas esési rátájára. Ehhez a teszthez nem kell mást csinálni, mint egyik lábukat kb. 2,5 cm-re talaj fölé emelni, majd ebben a pozícióban állni, és mérni meddig bírjuk. (A biztonság kedvéért álljunk fal vagy szék mellé, hogy szükség esetén kapaszkodhassunk.) Végezzük el másik lábon is, majd ismételjük meg csukott szemmel.

Minél tovább tudunk fél lábon állni, testünk annál fiatalabb, 40 év körül minimum 40 másodpercet kell kibírni.

2. Ülésből felállás teszt

A láb és farizmok állapota és az öregedés közötti összefüggést nemrég tudományosan bizonyították. Egy egyszerű otthoni gyakorlattal látleletet kaphatunk egészségünkről: Egy stabil széken üljünk le egyenes háttal, fonjuk keresztbe karjainkat, kezünket a vállunkra helyezve. Üljünk le, majd álljunk fel. Ismételjük meg a mozdulatsort ötször, közben mérjük az időt. Ha túl könnyűnek érezzük, testünk őrzi fiatalos vitalitását, ha viszont nehézkes, életmódbéli változtatás javasolt.