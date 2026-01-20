Utolért az öregedés? Ez az 5 teszt megmondja, hány éves a tested valójában

Rettegünk tőle, próbáljuk megakadályozni, pedig tudjuk, hogy mindannyiunkat utolér. Az öregedés az emberek egyik legősibb félelme, azonban szakértők véleménye alapján nagyon is mérhető dologról van szó, ami segíthet az életminőségünk javításában. Néhány teszttel viszont kideríthetjük, hol járunk a folyamatban.
Tesztek testünk öregedéséről
- A járási sebesség, kitartás, markolás erőssége, egyensúly segít megállapítani a test valós életkorát.
- Ezekkel a tesztekkel nemcsak az öregedés mértékét lehet felmérni, az életmód javításában is segít.
Hány éves a tested?
Egy némileg elcsépelt mondás szerint az életkor csak egy szám, mely minden kliséje ellenére tartogat némi igazságmagot. Ugyanis az emberi test öregedését a genetikán, leélt éveken felül jelentősen befolyásolja a környezet, életmód, káros szokások, nem egyszer egészen apró véletlen dolgokon múlik az egészség. Nem meglepő hát, hogy minden személy más módon öregszik, a test állapota idősebb és fiatalabb is lehet annál, mint amit a személyi igazolvány mutat. Lássuk hát a teszteket!
5 teszt, az öregedés felmérésére
Az itt kapott eredmények csupán tájékoztató jellegűek, pontosabb adatokhoz érdemes orvosi vizsgálatra menni. Ahhoz viszont mindenképp hasznosak, hogy támpontot kapjunk aktuális egészségi állapotunkról.
1. Egyensúly-teszt
Az életkor előrehaladtával romlik az egyensúlyérzék, ami magyarázat az idősek magas esési rátájára. Ehhez a teszthez nem kell mást csinálni, mint egyik lábukat kb. 2,5 cm-re talaj fölé emelni, majd ebben a pozícióban állni, és mérni meddig bírjuk. (A biztonság kedvéért álljunk fal vagy szék mellé, hogy szükség esetén kapaszkodhassunk.) Végezzük el másik lábon is, majd ismételjük meg csukott szemmel.
Minél tovább tudunk fél lábon állni, testünk annál fiatalabb, 40 év körül minimum 40 másodpercet kell kibírni.
2. Ülésből felállás teszt
A láb és farizmok állapota és az öregedés közötti összefüggést nemrég tudományosan bizonyították. Egy egyszerű otthoni gyakorlattal látleletet kaphatunk egészségünkről: Egy stabil széken üljünk le egyenes háttal, fonjuk keresztbe karjainkat, kezünket a vállunkra helyezve. Üljünk le, majd álljunk fel. Ismételjük meg a mozdulatsort ötször, közben mérjük az időt. Ha túl könnyűnek érezzük, testünk őrzi fiatalos vitalitását, ha viszont nehézkes, életmódbéli változtatás javasolt.
3. Fogáserő-felmérés
Egy befőttesüveg nem csupán a lekvár tárolására, hanem az öregedés elleni küzdelemben is hasznos lehet. Ugyanis a fogáserő segít megállapítani a teljes izomerőt, valamint a halál kockázatát. Figyeljük meg, milyen könnyen tudjuk lecsavarni a befőttesüveg tetejét, pontosabb eredményhez akár egy házi dinamométert is beszerezhetünk. Kutatások szerint ugyanis a fogás erősségének mintegy 5 kg-os csökkenése a szív és érrendszeri megbetegedések kockázatával jár, de veszély esetén nehezebben is tudunk kapaszkodni.
4. VO₂ max mérése
Ugyan pontos eredmények laboratóriumi körülmények között érhetők el, de otthon is kivitelezhető. Ez a teszt a test által felhasznált oxigén maximális mennyiségét méri megerőltető edzés során. Kell hozzá egy fitnesz óra vagy gyűrű ami a teljesítmény és pulzusszám alapján becsüli a felhasznált éltető gáz mennyiségét. Minél magasabb értéket kapunk, annál jobb állapotban van keringési rendszerünk, azonban az eredményt érdemes inkább átlagként, semmint pontos adatként értelmezni.
5. Járási sebesség
Talán ez a legegyszerűbb teszt a test öregedésének felmérésére: jelöljünk ki egy 10 méteres hosszt, 2-2 méterrel a gyorsulásra-lassulásra, indítsunk egy stopperórát, majd sétáljunk rajta kényelmes tempóval. Csak a 10 méteres szakaszt mérjük, a métereket pedig osszuk el a kapott másodpercek számával. 40 év körül 1,3-1,9/másodperc sebesség az átlag, melyben személyenként eltérés mutatkozhat. A járás sebessége nemcsak az általános fizikai erőnlétet, de kognitív állapotot, valamint a halálozási kockázat is előre vetíthető.
Az öregedéstesztek kiértékelése:
Azt öregedés tesztek nemcsak abban segíthetnek, hogy miként lassítsuk a fizikai-mentális hanyatlást, hanem egyúttal életmódunk vizsgájának is felfogható. Amennyiben elkeserítő látleletet kaptunk, nem kell kétségbeesni, hanem nézzük meg, miben javíthatunk életmódunkon. Az elegendő alvás, rendszeres testmozgás, változatos táplálkozás, valamint káros szokásaink elhagyása mindenesetre jó kiindulópont.
Minden, amit nem mertél megkérdezni az öregedésről: