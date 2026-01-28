Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Yamitsuki: az étel, amivel a New York-i nők az ünnepek után lefogynak

Shutterstock - IVASHstudio
recept diéta fogyás
Life.hu
2026.01.28.
A japán nők után már a New York-i hölgyeket is meghódította az alakbarát saláta. A yamitsuki elképesztő ízvilága miatt fel sem tűnik az embereknek, hogy ez a fogás akár diétás is lehetne.

A téli időszak egyik legnagyobb gasztronómiai slágere egy japán eredetű saláta, amely villámgyorsan meghódította a közösségi médiát és New York éttermeit. A neve yamitsuki, ami japánul nagyjából azt jelenti: annyira finom, hogy nem lehet abbahagyni. A név tökéletesen illik rá, hiszen ez az egyszerű étel az első falattól kezdve függőséget okoz, miközben meglepően könnyű és friss marad, és a diétádra is kifejezetten remek hatással van. 

Egy tányér yamitsuki
A yamitsuki a New York-i nők szívét is elrabolta. 
Forrás: Shutterstock

 

Mi az a yamitsuki? 

  • A japán saláta nemcsak alakbarát, de isteni finom is. 
  • Nemcsak keleten, de már New Yorkban is mindenki ezt eszi januárban. 
  • Az ünnepek utáni túlevés után ez a tökéletes kímélő étkezés. 
  • Igazi ízorgia, köszönhetően a változatos összetevőknek. 

Yamitsuki, a New York-i nők titka

A yamitsuki lényege az egyszerűség. Nem egy bonyolult receptről van szó, csupán néhány alapanyag tudatos kombinációjáról. Az alap általában finomra szeletelt fehér vagy édes káposzta, amelyet kézzel lazítanak fel, hogy megőrizze ropogósságát. Ez a friss, levegős textúra adja a saláta gerincét, amelyre az intenzív ízvilág épül.

Az étel igazi titka az öntetben rejlik. Pirított szezámolaj, friss fokhagyma, ecet, egy kevés édesítő és az umamiban gazdag fűszerezés találkozik benne. Az öntet egyszerre sós, enyhén édes és telt ízű, ami tökéletesen bevonja a káposztát anélkül, hogy elnehezítené. A végén szezámmaggal szórják meg, ami tovább fokozza az élményt.

Januárban ez a slágerfogás

A yamitsuki azért lett különösen népszerű az ünnepek után, mert ideális választás azoknak, akik szeretnének könnyebben étkezni, de nem akarnak lemondani az ízekről. Magas rosttartalma miatt laktat, miközben alacsony kalóriatartalmú, így segít visszatalálni az egyensúlyhoz a kiadósabb ünnepi fogások után. Nem a klasszikus értelemben diétás étel, de támogatja a tudatosabb táplálkozást.

A saláta eredetileg a japán izakaya kultúrából származik, ahol az italok mellé gyakran szolgálnak fel egyszerű, de karakteres fogásokat. Innen indult el világhódító útjára, és mára New Yorkban is sokan esküsznek rá, mint gyors, egészséges és élvezetes megoldásra az ünnepek utáni időszakban.

