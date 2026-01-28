Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Boráros Gábor: "Ha volt távoltartási végzés, hogy lehet, hogy most sem tudok róla"

2026.01.28.
Boráros Gábor az Instagramon reagált a felröppenő hírekre. Azt írja, soha nem volt távoltartási végzés ellene, de ha volt is, azt mindketten megszegték.

Az egész országot sokkolta Jákli Mónika halála. A fitneszmodell halálos autóbalesetet szenvedett Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között.  Boráros Gábor, Mónika exe, közös gyerekük édesapja Instagram sztoriban beszélt a sok szóbeszédnek alapot adó, sokat emlegetett távoltartási végzésről.

Jákli Mónika exe, Boráros Gábor cáfol

Néhány nappal ezlőtt arról lehetett olvasni, hogy január 21-én tragikus autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika távoltartási végzést is kért volt férje, Boráros Gábor ellen. Az influenszer abban azt kérte, hogy Gábor kizárólag a közös kislányukkal kapcsolatos ügyekkel kapcsolatban kommunikálhasson vele és maximum 10 méterre közelíthesse meg. Boráros Gábor most reagált a hírre: „Az eltiltást, a távolságtartást végzést illető hazugságról csak annyit szeretnék mondani, hogy ha volt is ilyen távoltartási végzés, akkor hogy lehet, hogy még most sem tudok róla... Máig sem jutott el hozzám erről semmilyen értesítés, de viszont abban az esetben, ha tényleg van ilyen, vagy volt ilyen, akkor ezt a Mónika volt az, aki a legeslegtöbbször megszegte, akárhányszor eljött ide a Zoráért, vagy akárhányszor én mentem oda a Zoráért, akkor ezt mind a ketten több százszor is megszegtük” − idézi Boráros Instagram-sztoriját a Bors. Boráros Gábor legutóbb arról számolt be, hogy kislánya már tudja, hogy édesanyja nem jön vissza többé, Jákli Mónika temetése 2026. január 29-én, 11 órakor lesz az alistáli temető ravatalozójában.

Boráros Gábor elmondta kislányának: édesanyja nincs többé − Így reagált Zora

Napokig vívódott Boráros Gábor, hogyan közölje kislányukkal, az édesanyja nem fog hazajönni. Jákli Mónika exférje pszichológusokkal konzultált, mielőtt beszélt Zorával.

A rendőrség hivatalos tájékoztatást adott ki Jákli Mónika halálának körülményeiről

Számtalan pletyka és rosszindulatú találgatás övezi Boráros Gábor exfeleségének halálát. Most a szlovák rendőrség hivatalos tájékoztatást adott ki Jákli Mónika halálos autóbalesetéről.

Nem bírták tovább a találgatásokat, közleményt adott ki Jákli Mónika családja

Egyre több a rejtély a fitneszmodell halála körül. Eltűnt mobiltelefon, korábbi üzenetek, távoltartási végzés... Jákli Mónika balesetét egyelőre vizsgálja a rendőrség, testvére a Facebookon írta le, hogy a balesetet megelőző események minden jelenleg ismert körülményével pontosan tisztában vannak.

 

