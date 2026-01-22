Félted az alakod? Itt a szálkásító diétás-proteines fitt fánk, ami egy deka bűntudatot sem kelt benned

Nincs ember, akiben ennek a téli édességnek az illata ne idézne fel valamilyen kellemes emléket, akár a nagymamánkkal együtt töltött időt a konyhában, vagy a közös nassolásokat az unokatestvérekkel farsang idején. Amennyiben nem szeretnél felesleges zsírokat és kalóriát bevinni a szervezetedbe, próbáld ki a cottage cheese alapú fitt fánkot!

Mutatjuk, hogyan készül a legfinomabb, cottage cheese alapú fitt fánk.

Forrás: Shutterstock

Az élvezetek és az izomépítés támogatója: szálkásító diétás-proteines fitt fánk

Fánkimádóként sem kell lemondanod a téli édes élvezetekről: a cottage cheese és a túró remek alapanyag, ha fogyni, szálkásodni szeretnél.

Egy fitt, cottage cheese alapú fánk kalóriatartalma jelentősen alacsonyabb a hagyományos, olajban sült változatoknál, és 70 és 140 kcal között mozog darabonként.

Hogyan készül a szálkásító diétás-proteines fitt fánk?

A túró és a cottage cheese a legjobb diétás alapanyag. Igazi jolly joker, ha fogyókúráról, életmódváltásról vagy épp szálkásításról van szó. Száz gramm zsírszegény cottage cheese mindössze 80-100 kalóriát tartalmaz, miközben 11-14 gramm minőségi fehérjét biztosít a szervezetednek. Mivel a benne található kazein lassan szívódik fel, el is telít. Tökéletes helyettesítője lehet a zsírosabb krémsajtnak, a vajnak vagy a tejfölnek, gazdag kalciumban, B12-vitaminban és szelénben, amelyek támogatják csontjaid egészségét és erősítik az immunrendszered.

A szálkásító diétás-proteines fitt fánk receptje

Hozzávalók:

200 g zsírszegény túró vagy cottage cheese

2 közepes tojás

40 g zabpehelyliszt

1 evőkanál vaníliás fehérjepor

1 teáskanál sütőpor

1 evőkanál eritrit vagy más kalóriamentes édesítőszer

1 csipet só

kevés kókuszolaj vagy olajspray a sütéshez

reszelt citromhéj, fahéj, cukormentes étcsokoládé vagy joghurt a tetejére

Fitt fánk, avagy téli édes élvezet anélkül, hogy bűntudatot kellene érezned a kalóriák miatt.

Forrás: Shutterstock

Így készítsd el 2 személyre a proteines fitt fánkot

A szálkásító diétás-proteines fitt fánk elkészítése remek móka, több verzióban is elkészíthető, és még a párodat is bevonhatod. Már az alapanyagok összekeverésekor is érezni fogod, hogy ebből valami nagyon ínycsiklandó fog kisülni.

1. Először a túrót vagy a cottage cheese-t dolgozd el krémesre villával vagy botmixerrel, hogy a végeredmény selymes és könnyű legyen.