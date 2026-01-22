Félted az alakod? Itt a szálkásító diétás-proteines fitt fánk, ami egy deka bűntudatot sem kelt benned

Nincs ember, akiben ennek a téli édességnek az illata ne idézne fel valamilyen kellemes emléket, akár a nagymamánkkal együtt töltött időt a konyhában, vagy a közös nassolásokat az unokatestvérekkel farsang idején. Amennyiben nem szeretnél felesleges zsírokat és kalóriát bevinni a szervezetedbe, próbáld ki a cottage cheese alapú fitt fánkot!
Az élvezetek és az izomépítés támogatója: szálkásító diétás-proteines fitt fánk
- Fánkimádóként sem kell lemondanod a téli édes élvezetekről: a cottage cheese és a túró remek alapanyag, ha fogyni, szálkásodni szeretnél.
- Egy fitt, cottage cheese alapú fánk kalóriatartalma jelentősen alacsonyabb a hagyományos, olajban sült változatoknál, és 70 és 140 kcal között mozog darabonként.
- Hogyan készül a szálkásító diétás-proteines fitt fánk?
A túró és a cottage cheese a legjobb diétás alapanyag. Igazi jolly joker, ha fogyókúráról, életmódváltásról vagy épp szálkásításról van szó. Száz gramm zsírszegény cottage cheese mindössze 80-100 kalóriát tartalmaz, miközben 11-14 gramm minőségi fehérjét biztosít a szervezetednek. Mivel a benne található kazein lassan szívódik fel, el is telít. Tökéletes helyettesítője lehet a zsírosabb krémsajtnak, a vajnak vagy a tejfölnek, gazdag kalciumban, B12-vitaminban és szelénben, amelyek támogatják csontjaid egészségét és erősítik az immunrendszered.
A szálkásító diétás-proteines fitt fánk receptje
Hozzávalók:
- 200 g zsírszegény túró vagy cottage cheese
- 2 közepes tojás
- 40 g zabpehelyliszt
- 1 evőkanál vaníliás fehérjepor
- 1 teáskanál sütőpor
- 1 evőkanál eritrit vagy más kalóriamentes édesítőszer
- 1 csipet só
- kevés kókuszolaj vagy olajspray a sütéshez
- reszelt citromhéj, fahéj, cukormentes étcsokoládé vagy joghurt a tetejére
Így készítsd el 2 személyre a proteines fitt fánkot
A szálkásító diétás-proteines fitt fánk elkészítése remek móka, több verzióban is elkészíthető, és még a párodat is bevonhatod. Már az alapanyagok összekeverésekor is érezni fogod, hogy ebből valami nagyon ínycsiklandó fog kisülni.
1. Először a túrót vagy a cottage cheese-t dolgozd el krémesre villával vagy botmixerrel, hogy a végeredmény selymes és könnyű legyen.
2. Adj a masszához tojásokat, édesítőt és egy csipet sót, alaposan keverd össze, hogy lágy állagú legyen.
3. Forgasd bele a masszába a a zabpehelylisztet, a fehérjeport és a sütőport, majd jöhet az illatos fahéj és egy kis reszelt citromhéj.
4. Pihentesd a tésztát 5-10 percig a könnyű formázhatóság érdekében.
5. Vegyél elő egy tapadásmentes serpenyőt és fújd be az alját olajjal. A masszából formázhatsz kézzel kis golyókat, de kanállal is tehetsz a forró olajba. Süsd közepes lángon, fedő alatt. Amikor aranybarnák lesznek, kiveheted és törlőpapírra teheted. Tálaláskor meglocsolhatod zsírszegény joghurttal a koleszterinszinted védelme érdekében, cukormentes csokisziruppal, de használhatsz diabetikus lekvárt vagy bogyós gyümölcsöket is.
Ez a fitt, proteines fánk igazi jutalom a stresszes hétköznapokon: kényeztet, laktat és támogatja alakformálással kapcsolatos céljaidat. Ezek után nyugodtan végezz súlyzós edzéseket, az eredményt meg fogod köszönni a fitt fánknak!
