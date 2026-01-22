Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Félted az alakod? Itt a szálkásító diétás-proteines fitt fánk, ami egy deka bűntudatot sem kelt benned

Shutterstock - Tinka Mach
szálkásítás fánkkóstolás protein fitt édesség
Jónás Ágnes
2026.01.22.
Te is rajongsz az isteni finom, frissen sült, cukormázas édességért, ami persze a diétádba egyáltalán nem illeszthető bele? Ha igen, akkor nem kell tovább búslakodnod, ugyanis hoztunk egy isteni finom proteines fittfánk-receptet, amit az alakod is szeretni fog és bűntudat nélkül eheted akár uzsonnára is.

Nincs ember, akiben ennek a téli édességnek az illata ne idézne fel valamilyen kellemes emléket, akár a nagymamánkkal együtt töltött időt a konyhában, vagy a közös nassolásokat az unokatestvérekkel farsang idején. Amennyiben nem szeretnél felesleges zsírokat és kalóriát bevinni a szervezetedbe, próbáld ki a cottage cheese alapú fitt fánkot!

Fiatal nő és fitt fánk a kezében.
Mutatjuk, hogyan készül a legfinomabb, cottage cheese alapú fitt fánk.
Forrás: Shutterstock

Az élvezetek és az izomépítés támogatója: szálkásító diétás-proteines fitt fánk 

  • Fánkimádóként sem kell lemondanod a téli édes élvezetekről: a cottage cheese és a túró remek alapanyag, ha fogyni, szálkásodni szeretnél.
  • Egy fitt, cottage cheese alapú fánk kalóriatartalma jelentősen alacsonyabb a hagyományos, olajban sült változatoknál, és  70 és 140 kcal között mozog darabonként.
  • Hogyan készül a szálkásító diétás-proteines fitt fánk? 

A túró és a  cottage cheese a legjobb diétás alapanyag. Igazi jolly joker, ha fogyókúráról, életmódváltásról vagy épp szálkásításról van szó. Száz gramm zsírszegény cottage cheese mindössze 80-100 kalóriát tartalmaz, miközben 11-14 gramm minőségi fehérjét biztosít a szervezetednek. Mivel a benne található kazein lassan szívódik fel, el is telít. Tökéletes helyettesítője lehet a zsírosabb krémsajtnak, a vajnak vagy a tejfölnek, gazdag kalciumban, B12-vitaminban és szelénben, amelyek támogatják csontjaid egészségét és erősítik az immunrendszered.

A szálkásító diétás-proteines fitt fánk receptje

Hozzávalók:

  • 200 g zsírszegény túró vagy cottage cheese
  • 2 közepes tojás
  • 40 g zabpehelyliszt
  • 1 evőkanál vaníliás fehérjepor
  • 1 teáskanál sütőpor
  • 1 evőkanál eritrit vagy más kalóriamentes édesítőszer
  • 1 csipet só
  • kevés kókuszolaj vagy olajspray a sütéshez
  • reszelt citromhéj, fahéj, cukormentes étcsokoládé vagy joghurt a tetejére
Fitt fánk készül cottage cheese-zel
Fitt fánk, avagy téli édes élvezet anélkül, hogy bűntudatot kellene érezned a kalóriák miatt. 
Forrás: Shutterstock

Így készítsd el 2 személyre a proteines fitt fánkot

A szálkásító diétás-proteines fitt fánk elkészítése remek móka, több verzióban is elkészíthető, és még a párodat is bevonhatod. Már az alapanyagok összekeverésekor is érezni fogod, hogy ebből valami nagyon ínycsiklandó fog kisülni. 

1. Először a túrót vagy a cottage cheese-t dolgozd el krémesre villával vagy botmixerrel, hogy a végeredmény selymes és könnyű legyen. 

2. Adj a masszához tojásokat, édesítőt és egy csipet sót, alaposan keverd össze, hogy lágy állagú legyen. 

3. Forgasd bele a masszába a a zabpehelylisztet, a fehérjeport és a sütőport, majd jöhet az illatos fahéj és egy kis reszelt citromhéj. 

4. Pihentesd a tésztát 5-10 percig a könnyű formázhatóság érdekében. 
5. Vegyél elő egy tapadásmentes serpenyőt és fújd be az alját olajjal. A masszából formázhatsz kézzel kis golyókat, de kanállal is tehetsz a forró olajba. Süsd közepes lángon, fedő alatt. Amikor aranybarnák lesznek, kiveheted és törlőpapírra teheted. Tálaláskor meglocsolhatod zsírszegény joghurttal a koleszterinszinted védelme érdekében, cukormentes csokisziruppal, de használhatsz diabetikus lekvárt vagy bogyós gyümölcsöket is.

Ez a fitt, proteines fánk igazi jutalom a stresszes hétköznapokon: kényeztet, laktat és támogatja alakformálással kapcsolatos céljaidat. Ezek után nyugodtan végezz súlyzós edzéseket, az eredményt meg fogod köszönni a fitt fánknak!

A hobbid a sütés-főzés? Akkor ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Alakbarát spenótos palacsinta, ami igazi szupermodellderekat varázsol

Ha eddig azt hitted, a palacsinta kizárólag a lelkiismeret-furdalás legmélyebb bugyra lehet, akkor ideje újragondolnod mindent, amit eddig a tésztákról hittél! Bemutatjuk az alakbarát spenótos palacsintát, amivel csak úgy leolvadnak rólad a kilók!

A bűnbeesés még sosem volt ennél finomabb − Dupla sajtos karfiolkrémleves

Kint hideg van, te pedig valami igazán gazdag és különleges levesre vágysz, ami segít átforrósítani? Akkor ez a te recepted!

Ezt a zöldséges diétás pizzát minden fitt csajszinak ki kell próbálnia

Szeretnéd fitten kezdeni az újévet? Próbáld ki te is a mennyei zöldséges, diétás pizzát, amit most mindenki imád! Ez a 350 kalóriás recept megváltoztatja az életed!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
