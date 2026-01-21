Téli hajápolás a változókorban: így óvd a hajad hormonális változások idején

A hormonháztartás átalakulása nemcsak a közérzetre, hanem a haj állapotára is hatással van: sok nő tapasztal hajritkulást, töredezést vagy fokozott szárazságot ebben az életszakaszban. Télen mindezt tovább súlyosbítja a hideg levegő, a szél és a fűtött helyiségek száraz klímája. Szakértői tanácsokkal azonban sokat tehetünk azért, hogy a haj egészséges maradjon – még a legzordabb időszakban is. A téli hajápolás fontosságáról Őri Katalin trichológus beszélt, és elárulta, hogyan őrizhetik meg a nők a változókor után is hajuk egészségét.

Miért kulcskérdés a téli hajápolás változókor után?

Forrás: Moment RF

Ezek a tudatos téli hajápolás alapjai

Hidratáld a fejbőrt és a hajszálakat!

A hideg levegő és a fűtés szárító hatása miatt a fejbőr feszülhet, viszkethet vagy hámlani kezdhet. Hajmosás előtt érdemes néhány csepp rozmaringos, szőlőmag- vagy rózsaolajos permettel finoman átmasszírozni a fejbőrt, ami serkenti a vérkeringést és elősegíti a regenerálódást.

Kíméletes hajmosás

A hajmosás során használjunk langyos vizet (35–37 °C), a túl forró víz szárítja a fejbőrt. Heti 1–2 alkalom elegendő, kivételes esetben ennél többször is lehet mosni. A sampont válasszuk úgy, hogy kímélje a fejbőr védőrétegét, és segítse a haj regenerálódását növényi kivonatokkal (pl. olívabogyó, fermentált szója, indás ínfű). Ezeket az összetevőket keressük a patikákban kapható, változókori hajhullás elleni készítményekben. A hajmosás utolsó öblítése legyen egy kicsit hűvösebb, csak a hajhosszra irányuljon, a fejbőrre ne folyjon.

Soha ne indulj el nedves hajjal!

A nedves haj törékenyebb, és a hideg levegő tovább roncsolhatja a hajszálakat. A sapka alatti dörzsölődés is könnyen töri a hajat. Nedves hajjal a fejbőr is könnyebben megfázhat, ami gyulladáshoz vezethet.

Száríts kíméletesen, alacsony hőfokon!

Hajmosás után hagyjuk a hajat 10–15 percig pamut törölközőturbánban, majd közepes hőfokon szárítsuk meg. A hajvégeket a végén hűvös levegővel zárjuk le, hogy kevésbé sérüljenek.

Viselj megfelelő sapkát!

A természetes anyagokból (pamut, gyapjúkeverék) készült sapkák védik a hajat, míg a szoros, műszálas darabok fokozzák a statikus töltődést és a töredezést. A sapka alatt a hajnak legyen elegendő hely a szellőzéshez.

Hajritkulás esetén hetente kétszer szérum

Hetente kétszer használjunk hajhullás elleni ampullát, amely arany lenmaggal, fermentált szójával vagy indiai gyásztárniccsal gazdagított hatóanyagú szérumot tartalmazzon. Száraz hajon vagy hajmosás után, törölközőszáraz hajra vigyük fel, ne öblítsük ki.

Táplálkozás és belső támogatás

A téli étrendben legyen sok C-vitamin (citrusfélék, grapefruit, gránátalma, áfonya), zöldségek és gyümölcsök, valamint D-vitamin, biotin és omega-3 zsírsavak. Érdemes kifejezetten 50+-os hajápoló vitaminokat kipróbálni, amelyek belülről erősítik a hajszálakat és segíthetik a rugalmasság megtartását.