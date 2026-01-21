Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Téli hajápolás a változókorban: így óvd a hajad hormonális változások idején

tippek-tanácsok hajápolás változókor tél
Rideg Léna
2026.01.21.
A hideg hónapok sokkal nagyobb terhelést jelentenek a haj számára, mint azt elsőre gondolnánk. A megfelelő téli hajápolás ilyenkor nem luxus, hanem tudatos önvédelem, amely hosszú távon is meghatározza a haj állapotát.

A hormonháztartás átalakulása nemcsak a közérzetre, hanem a haj állapotára is hatással van: sok nő tapasztal hajritkulást, töredezést vagy fokozott szárazságot ebben az életszakaszban. Télen mindezt tovább súlyosbítja a hideg levegő, a szél és a fűtött helyiségek száraz klímája. Szakértői tanácsokkal azonban sokat tehetünk azért, hogy a haj egészséges maradjon – még a legzordabb időszakban is. A téli hajápolás fontosságáról Őri Katalin trichológus beszélt, és elárulta, hogyan őrizhetik meg a nők a változókor után is hajuk egészségét.

Miért kulcskérdés a téli hajápolás változókor után?
Miért kulcskérdés a téli hajápolás változókor után?
Forrás: Moment RF

Ezek a tudatos téli hajápolás alapjai

  • Hidratáld a fejbőrt és a hajszálakat!

A hideg levegő és a fűtés szárító hatása miatt a fejbőr feszülhet, viszkethet vagy hámlani kezdhet. Hajmosás előtt érdemes néhány csepp rozmaringos, szőlőmag- vagy rózsaolajos permettel finoman átmasszírozni a fejbőrt, ami serkenti a vérkeringést és elősegíti a regenerálódást.

  • Kíméletes hajmosás

A hajmosás során használjunk langyos vizet (35–37 °C), a túl forró víz szárítja a fejbőrt. Heti 1–2 alkalom elegendő, kivételes esetben ennél többször is lehet mosni. A sampont válasszuk úgy, hogy kímélje a fejbőr védőrétegét, és segítse a haj regenerálódását növényi kivonatokkal (pl. olívabogyó, fermentált szója, indás ínfű). Ezeket az összetevőket keressük a patikákban kapható, változókori hajhullás elleni készítményekben. A hajmosás utolsó öblítése legyen egy kicsit hűvösebb, csak a hajhosszra irányuljon, a fejbőrre ne folyjon.

  • Soha ne indulj el nedves hajjal!

A nedves haj törékenyebb, és a hideg levegő tovább roncsolhatja a hajszálakat. A sapka alatti dörzsölődés is könnyen töri a hajat. Nedves hajjal a fejbőr is könnyebben megfázhat, ami gyulladáshoz vezethet.

  • Száríts kíméletesen, alacsony hőfokon!

Hajmosás után hagyjuk a hajat 10–15 percig pamut törölközőturbánban, majd közepes hőfokon szárítsuk meg. A hajvégeket a végén hűvös levegővel zárjuk le, hogy kevésbé sérüljenek.

  • Viselj megfelelő sapkát!

A természetes anyagokból (pamut, gyapjúkeverék) készült sapkák védik a hajat, míg a szoros, műszálas darabok fokozzák a statikus töltődést és a töredezést. A sapka alatt a hajnak legyen elegendő hely a szellőzéshez.

  • Hajritkulás esetén hetente kétszer szérum

Hetente kétszer használjunk hajhullás elleni ampullát, amely arany lenmaggal, fermentált szójával vagy indiai gyásztárniccsal gazdagított hatóanyagú szérumot tartalmazzon. Száraz hajon vagy hajmosás után, törölközőszáraz hajra vigyük fel, ne öblítsük ki.

  • Táplálkozás és belső támogatás

A téli étrendben legyen sok C-vitamin (citrusfélék, grapefruit, gránátalma, áfonya), zöldségek és gyümölcsök, valamint D-vitamin, biotin és omega-3 zsírsavak. Érdemes kifejezetten 50+-os hajápoló vitaminokat kipróbálni, amelyek belülről erősítik a hajszálakat és segíthetik a rugalmasság megtartását.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

4 friss szépségtrend, amik igazán meghatározzák majd a 2026-os évet

Az év eleji hónapok kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy kicsit megújuljunk: jöhetnek az új frizurák, sminkek és szépségápolási rutinok, amiket eddig csak kíváncsian nézegettük.

Havazás és szépségápolás: így védd fürtjeidet a hidegben!

Figyelem, csajok, a tartós havazás a hajunkat is károsíthatja! Mutatjuk, hogyan alakíthatjuk ki a téli hajápolási rutinunkat.

A kék pigmentes sampon varázsereje nem csak legenda

Ha szeretnél tökéletes színű, ragyogó szőke vagy barna hajat sárga, narancssárga és rezes árnyalatok nélkül, nélkülözhetetlen társad lesz a fürdőszobában.

 

