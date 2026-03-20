Elképesztő, több mint 50 kilós fogyás után jutott el odáig, hogy azt tervezi, beszerez egy fűzőt vagy kompressziós ruhát, ami egyben tartja az idomait. Fejben még nem fogta fel a változást, sokszor keresi magán a régi hurkáit és ha az üzletben megpillantja magát, alig hiszi el, hogy ő néz vissza a tükörből.

Így nézett ki a 207 kilós Barbara, több mint 50 kilós fogyása előtt.

Forrás: Fanny Magazin

Több mint 50 kilós fogyásáról mesélt a 47 éves Barbara

Számos csodás fogyásról beszámoltunk már a life.hu oldalán: volt, aki 40 felett kezdett új életet, olyan is, aki alkoholfüggőségét is letette az életmódváltással és a súlyvesztéssel együtt. A tartós fogyás nem elérhetetlen vágy, kitartás és fegyelem kell hozzá. Ezúttal a 47 éves Barbara történetét mutatjuk be.

Barbara nagyon korán, már tiniként belecsapott élete első diétájába. Felnőttként is rendszeresen visszatért a különböző súlycsökkentő módszerekhez.

„Akárhányszor fogyókúráztam, mindig sikerrel szabadultam meg a kilóktól, de csak addig tartott, amíg rajta volt a fókuszom – árulta el a Fanny magazinnak. – Eleve rosszul csináltam, ráadásul nem is tartottam ki addig, míg elértem volna a kitűzött célt. A jojó effektusnak köszönhetően pedig fokozatosan egyre több és több lett a súlyom. Számtalan rossz szokást hozok otthonról, például, hogy „Most együnk belőle, mert most sült ki”. Mi általában a hús mellé krumplit, galuskát, rizst ettünk, zöldség nem igazán volt a tányéron, az meg főleg nem volt szokás, hogy ez domináljon az ételben. Gyerekkoromban soha nem gátoltak az étkezésben, még akkor sem, ha például ebéd után fél órával bejelentettem, hogy éhes vagyok. Az, hogy degeszre, hasfájásig tömtük magunkat, nem problémát jelentett, hanem csak jókat mosolyogtunk rajta. Ráadásul az étkezés nem pusztán táplálékszerzés volt, hanem jutalom, unalom, társadalmi, családi esemény, énidő, stressz előtti, stressz utáni, stressz közbeni levezetés, szóval azt tanultam meg, hogy az étel minden élethelyzetre megoldás.

„Már 200 kg fölött voltam!”

Mindig volt egy lélektani határ, amit nem akart átlépni. Ilyen volt a 80, 90, 100 kiló, de egy nem várt esemény, nehézség miatt újra és újra az evéshez nyúlt, és kitolta az elfogadott határt.

”Még 100 kg fölött is aktív életet éltem – meséli. – Elmentem bulizni, kirándulni, 170 kilósan végigjártam a Rám-szakadékot. Az utóbbi években már nem is próbálkoztam a fogyással, mert nem akartam szenvedni, nem akartam éhezni, rossz kajákat enni. Ezek annyira félelmetesek voltak számomra, hogy inkább bele sem kezdtem. A 200 kg fölötti állapot viszont már nem volt jó. Sok mindent nehéz volt megcsinálni, nem tudtam lehajolni, a hipermarket parkolójában képes voltam negyedórát várni, hogy közelebb tudjak leállni az autóval. Másfél évvel ezelőtt a Mecsekben voltunk, a többiek elmentek kirándulni, én pedig a szálláson maradtam a testi korlátaim miatt. De igazából rájöttem, hogy amúgy sem szeretnék menni, jobban van kedvem a csendhez, a nyugalomhoz, egy könyvhöz a madárcsicsergésben. Ott jöttem rá, hogy a súlyomat használom kifogásként arra, hogy nemet merjek mondani olyan helyzetekre, amiket nem szeretnék. Engem ez a felismerés indított el a változásban, már aznap délután másképp étkeztem.”