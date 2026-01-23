Finom vonalak a halfilé erejével: íme a 10 perces sült lazac receptje air fryerben

Sajnálatos módon Magyarországon nem eszünk elég halat, miközben vizeinkben több tápláló és igen finom folyami hal él. Mi azonban elfogadjuk, ha a ponty vagy harcsa csupán az ünnepekkor szerepel a menün, hiszen a most következő receptünkben egy egészen más jellegű hal kerül a terítékre. Elhoztuk ugyanis a legegyszerűbb és leggyorsabb sült lazac receptjét, amit pillanatok alatt elkészíthetsz egy air fryerben.

Itt az egyszerű air fryeres lazac receptje, aminél könnyebbet nem találsz.

Forrás: 123.rf.com

Íme az alakbarát lazac receptje, ami diéta alatt is működik Nem vesz el az értékes idődből, mivel nem igényel hosszas előkészületeket.

Alacsony kalóriával és magas fehérjével támogatja az izomtónust és a teltségérzetet.

Minimális zsiradékkal készül, de az is tele van jótékony összetevőkkel.

Ebédként és vacsoraként is megállja a helyét, mindig bűntudat nélkül.

A világ legegészségesebb ételeként számon tartott lazac évek óta a tudatos táplálkozás egyik kedvence. Könnyű halféle, mégis laktató, ráadásul pillanatok alatt elkészíthető. Az air fryer receptek közül az egyik nagy kedvencünket hoztuk most el. A lazac sütése ugyanis nemcsak gyors és kifejezetten alakbarát fogást eredményez, de még az arcbőr szépségének is használ. Nincs kompromisszum, csak ínycsiklandóan finom főétel.

A modern konyhák egyik nagy sztárja az air fryer, amely lehetővé teszi, hogy minimális zsiradékkal is ízletes, ropogós ételek kerüljenek az asztalra. A lazac pedig tökéletes alapanyag ehhez, hiszen magas fehérjetartalmú, jó zsírokat tartalmaz, mégis könnyen emészthető. Jól eltalált fűszerezéssel és pár perces sütéssel igazi diétás finomság készülhet belőle.

A lazac sütésének egyik legnagyobb előnye, hogy akkor is szaftos marad, ha gyors hőkezelést kap. Az air fryer forró levegője ropogós kérget ad neki, miközben belül omlós marad. A fokhagyma és a citrom frissessége pedig kiemeli a hal természetes ízét. Nem húzzuk tovább az időd, jöjjön a recept, ami egészen biztosan nagy kedvenceddé fog válni!

A lazac sütése még sosem volt ilyen egyszerű és gyors.

Forrás: 123rf.com

A 10 perces sült lazac receptje

Hozzávalók (2 adag):

2 db lazacfilé

1 gerezd reszelt fokhagyma

1 teáskanál citromlé és citromkarika

só, tarka bors ízlés szerint

1 tk olívaolaj

Elkészítés