Közeleg a bikiniszezon: Jennifer Aniston edzésprogramjával garantált a beach body

Akárhányszor megjelenik a vörös szőnyegen, le vagyunk nyűgözve attól, hogy milyen jó kondiban van! Jennifer Aniston mindig is szálkásította a testét, az eredmény pedig egyértelműen látszik. De nyugi, te is elérheted a beach bodyt, csak kövesd a színésznő edzésprogramját!
Jennifer Aniston, a ’90-es évek legnagyobb bombázója
Jennifer Anistonba, a Jóbarátok (Friends) sztárjába – mely sitcommal kapcsolatban nemrég új részek jelentek meg a sorozat Youtube-csatornáján – szinte minden férfi szerelmes volt a ’90-es években. Nem is csoda, hiszen amellett, hogy a színésznő mindig is gyönyörű volt, a testét is bomba formában tartotta. De hogy érte el ezt a szexi alakot? A személyi edzője leleplezte a színésznő titkát! Ha a kedvenc parfümjeit már beszerezted, itt az ideje, hogy a kedvenc hasizomgyakorlatait is meglesd!
Jennifer Aniston testének titka: a kitartás és rendszeresség
Aniston legnagyobb felismerése az volt, hogy a fitnesz terén nem az intenzív és egyből érezhető, fájdalmas edzés a leghatékonyabb, hanem a rendszeresség.
Egészen másképp érzem magam, ha nem edzek. Romlik a hangulatom, nincs annyi kitartás bennem a nap folyamán, sőt még a ruháim is másképp állnak rajtam. Egyszerűen ilyenkor nem érzed jól magad, mert nem vagy jó magadhoz."
– nyilatkozta a színésznő. Éppen ezért ő a Pvolve programra esküszik, mely egy piláteszhez hasonló funkcionális edzésprogram. Ez az edzésstílus a kontrollált ellenállásra, a tudatos mozgásra és az erőfejlesztése összpontosít.
Az edzéstervének alapja: a hasizomgyakorlatok
Aniston azt is elárulta, hogy ő a hasizomban hisz a leginkább, hiszen ez a testünk súlypontja. Ezért most elhoztuk a színésznő 3 kedvenc gyakorlatát, mellyel te is könnyedén elérheted a kockás hasat! Ha pedig végeztél, akkor próbáld ki a színésznő kedvenc relaxációs módszerét, a jóga nidrát!
1. Felülés labdán fekve
Feküdj le egy jóga matracra, helyezz egy kézilabda méretű labdát a hátad alá, majd helyezkedj el kinyújtott lábakkal. Tedd a kezeid a fejed alá, és jöhetnek a felülések! Nem szükséges teljes felülést csinálni, elég, ha a lapockáidat a labda fölé helyezed, a földtől kb. 46 fokos szögben.
2. Labdás halott bogár póz
Maradj a hátadon, és helyezd át a labdát a csípőd alá, hogy most az legyen felemelkedett pozícióban. Tedd a kezed az oldalad mellé lefelé néző tenyerekkel, a lábaidat pedig behajlítva emeld fel 90 fokos szögben. Lassan engedd le és nyújtsd ki az egyik lábad úgy, hogy az alig néhány centiméterre legyen a földtől. Szép lassan engedd vissza a kiinduló pozícióba, majd jöhet a másik láb.
3. Labdás plank póz
Felkelhetsz a hátadról, most ugyanis plank pózba kell kerülnöd. Vagyis egy labdán egyensúlyozó plank pózba. Tedd a vállaiddal egy vonalba a labdát, helyezd rá a két kezed, és indulhat az egyensúlyozás! A lábaidat nyújtsd ki, és támaszkodj meg a lábujjaidon. Figyelj arra, hogy a fejed tetejétől a sarkadig egyenes vonalban legyen a tested, vagyis itt nem kell kitolni a feneked! Ha megvan az egyensúly, akkor hajlítsd be az egyik lábad, és érintsd hozzá a könyöködhöz, majd tedd vissza a kezdő pozícióba. Jöhet a másik láb!
Hasizomgyakorlatok, melyekkel beengedheted a beach bodyt az otthonodban
Jennifer Aniston is megmondta: a titok nyitja a rendszeresség! Ha ezeket a mozgássorokat beépíted a mindennapjaidba, akkor nemcsak kopogtatni fog a fitt és szálkás test, hanem szinte betör az otthonodba, nyárra pedig már legjobb barátok lesztek! Csak kelj fel 15 perccel hamarabb, és indulhat is a gyakorlat!
