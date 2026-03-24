Közeleg a bikiniszezon: Jennifer Aniston edzésprogramjával garantált a beach body

Akárhányszor megjelenik a vörös szőnyegen, le vagyunk nyűgözve attól, hogy milyen jó kondiban van! Jennifer Aniston mindig is szálkásította a testét, az eredmény pedig egyértelműen látszik. De nyugi, te is elérheted a beach bodyt, csak kövesd a színésznő edzésprogramját!

Neked is lehet olyan hasizmod, mint Jennifer Anistonnak!

Jennifer Aniston, a ’90-es évek legnagyobb bombázója

Jennifer Anistonba, a Jóbarátok (Friends) sztárjába – mely sitcommal kapcsolatban nemrég új részek jelentek meg a sorozat Youtube-csatornáján – szinte minden férfi szerelmes volt a ’90-es években. Nem is csoda, hiszen amellett, hogy a színésznő mindig is gyönyörű volt, a testét is bomba formában tartotta. De hogy érte el ezt a szexi alakot? A személyi edzője leleplezte a színésznő titkát! Ha a kedvenc parfümjeit már beszerezted, itt az ideje, hogy a kedvenc hasizomgyakorlatait is meglesd!

Jennifer Aniston testének titka: a kitartás és rendszeresség

Aniston legnagyobb felismerése az volt, hogy a fitnesz terén nem az intenzív és egyből érezhető, fájdalmas edzés a leghatékonyabb, hanem a rendszeresség.

Egészen másképp érzem magam, ha nem edzek. Romlik a hangulatom, nincs annyi kitartás bennem a nap folyamán, sőt még a ruháim is másképp állnak rajtam. Egyszerűen ilyenkor nem érzed jól magad, mert nem vagy jó magadhoz."

– nyilatkozta a színésznő. Éppen ezért ő a Pvolve programra esküszik, mely egy piláteszhez hasonló funkcionális edzésprogram. Ez az edzésstílus a kontrollált ellenállásra, a tudatos mozgásra és az erőfejlesztése összpontosít.

Az edzéstervének alapja: a hasizomgyakorlatok

Aniston azt is elárulta, hogy ő a hasizomban hisz a leginkább, hiszen ez a testünk súlypontja. Ezért most elhoztuk a színésznő 3 kedvenc gyakorlatát, mellyel te is könnyedén elérheted a kockás hasat! Ha pedig végeztél, akkor próbáld ki a színésznő kedvenc relaxációs módszerét, a jóga nidrát!

1. Felülés labdán fekve

Feküdj le egy jóga matracra, helyezz egy kézilabda méretű labdát a hátad alá, majd helyezkedj el kinyújtott lábakkal. Tedd a kezeid a fejed alá, és jöhetnek a felülések! Nem szükséges teljes felülést csinálni, elég, ha a lapockáidat a labda fölé helyezed, a földtől kb. 46 fokos szögben.