A diétás reggelik királynője: ezt edd péksüti helyett, hogy leolvadjanak rólad a kilók

Shutterstock - CrizzyStudio
recept fogyás reggeli
Life.hu
2026.01.21.
Ha igyekszünk kalóriadeficitben maradni, akkor az egyik legnagyobb fejtörést a reggeli okozhatja. Ugyanis nem megoldás, ha nem reggelizünk, de az sem, ha valami egészségtelent eszünk, amitől hirtelen jóllakunk. Mutatjuk a legjobb diétás reggeli receptjét, amitől nem csak fogysz, de isteni finom is.

A diétázást sokszor a 22-es csapdájaként élhetjük meg, hiszen miközben próbáljuk nem éheztetni a szervezetünket, figyelnünk kell a kalóriabevitelre és az egészséges hozzávalókra is. Egy kis édes vagy sós péksütemény azonban minden létező diétás szabályt felrúg, így ahelyett, hogy egy gyenge pillanatunkban elcsábítana a péksüteményes pult, próbáljuk ki ezt az isteni, mégis diétás reggelit a TikTok-ról. Akár hiszed, akár nem, ez a gyümölcsös finomság óriási segítség a fogyásban. 

sok málna, ami ehhez a diétás reggelihez is kell
Ezzel a málnás, diétás reggelivel könnyedén olvadnak majd le a kilók rólad. 
Forrás: Shutterstock

Málnás diétás reggeli a TikTok-ról, ami leolvasztja rólad a kilókat

A tökéletes, diétás reggeli kitalálásánál már csak az elkészítése a nehezebb feladat. Tekintve, hogy nem sokan szeretünk hajnalok hajnalán felkelni csak azért, hogy összeüssünk egy tápláló reggelit, maradnak az esték. A TikTok új csodareggelijével viszont akár egy hétre előre elkészíthetjük a reggelinket, már ha nem zavar minket, hogy minden nap ugyanazt esszük. Ez a málnás reggeli süti pont annyira finom, mint amennyire diétás, szóval azon sem kell aggódnunk, hogy hizlalni fog. A benne lévő proteinnek hála pedig garantáltan sokáig nem fogunk megéhezni, így támogatja a napi kalóriadeficitet is. Az elkészítéshez szükségünk lesz annyi kis üvegtálra, amennyi napra előre el szeretnénk készíteni a reggelit. Erre a célra tökéletesen megfelelnek a négyzet alakú, műanyag fedeles üvegedények. A lényeg, hogy hőálló legyen. 

Hozzávalók/edény

  • 1 tojás
  • 40 g finomliszt 
  • 50 g yopro vaníliás joghurt
  • 100 ml tej
  • 25 ml fehérjepor (lehet ízesített is)
  • 1/4 evőkanál sütőpor
  • 60 g fagyasztott málna (vagy más tetszőleges gyümölcs)
  • 15 g Biscoff (elhagyható) – fél percig melegítsük fel a mikróban, majd öntsük a kész süti tetejére.

Elkészítés

  1. Először üss fel egy-egy tojást a tálakba. 
  2. Mehet minden hozzávaló egyenként a tálakba.
  3. Keverjük össze a hozzávalókat. 
  4. Szórjuk rá a fagyasztott gyümölcsöt.
  5. 20-25 percig süssük 180 fokon, amíg szép aranybarnára nem sül. 
  6. Ha kész, olvasszuk fel a Biscoffot és öntsük rá a finomságra, de ha nem ragaszkodunk hozzá, ez a lépés kihagyható. 

Összegzés

Ez az ízletes finomság 485 kalóriát és 31 gramm fehérjét tartalmaz. Ezek alapján tökéletesen beilleszthető a diétába, hiszen elegendő lendületet ad a napunkhoz és sokáig nem leszünk éhesek utána. Emiatt könnyebben maradunk benne a napi kalóriadeficitben és az ízlelőbimbóinknak is kedveztük kicsit.

@hollydorann Enjoy 🫶🏻 #rasberry#rasberrybiscoff#bake#proteinbake#protein#meal#mealprep#weight#weightloss#fyp ♬ original sound - Holly doran 🎀

