A diétás reggelik királynője: ezt edd péksüti helyett, hogy leolvadjanak rólad a kilók

A diétázást sokszor a 22-es csapdájaként élhetjük meg, hiszen miközben próbáljuk nem éheztetni a szervezetünket, figyelnünk kell a kalóriabevitelre és az egészséges hozzávalókra is. Egy kis édes vagy sós péksütemény azonban minden létező diétás szabályt felrúg, így ahelyett, hogy egy gyenge pillanatunkban elcsábítana a péksüteményes pult, próbáljuk ki ezt az isteni, mégis diétás reggelit a TikTok-ról. Akár hiszed, akár nem, ez a gyümölcsös finomság óriási segítség a fogyásban.

Ezzel a málnás, diétás reggelivel könnyedén olvadnak majd le a kilók rólad.

Forrás: Shutterstock

Málnás diétás reggeli a TikTok-ról, ami leolvasztja rólad a kilókat

A tökéletes, diétás reggeli kitalálásánál már csak az elkészítése a nehezebb feladat. Tekintve, hogy nem sokan szeretünk hajnalok hajnalán felkelni csak azért, hogy összeüssünk egy tápláló reggelit, maradnak az esték. A TikTok új csodareggelijével viszont akár egy hétre előre elkészíthetjük a reggelinket, már ha nem zavar minket, hogy minden nap ugyanazt esszük. Ez a málnás reggeli süti pont annyira finom, mint amennyire diétás, szóval azon sem kell aggódnunk, hogy hizlalni fog. A benne lévő proteinnek hála pedig garantáltan sokáig nem fogunk megéhezni, így támogatja a napi kalóriadeficitet is. Az elkészítéshez szükségünk lesz annyi kis üvegtálra, amennyi napra előre el szeretnénk készíteni a reggelit. Erre a célra tökéletesen megfelelnek a négyzet alakú, műanyag fedeles üvegedények. A lényeg, hogy hőálló legyen.

Hozzávalók/edény

1 tojás

40 g finomliszt

50 g yopro vaníliás joghurt

100 ml tej

25 ml fehérjepor (lehet ízesített is)

1/4 evőkanál sütőpor

60 g fagyasztott málna (vagy más tetszőleges gyümölcs)

15 g Biscoff (elhagyható) – fél percig melegítsük fel a mikróban, majd öntsük a kész süti tetejére.

Elkészítés

Először üss fel egy-egy tojást a tálakba. Mehet minden hozzávaló egyenként a tálakba. Keverjük össze a hozzávalókat. Szórjuk rá a fagyasztott gyümölcsöt. 20-25 percig süssük 180 fokon, amíg szép aranybarnára nem sül. Ha kész, olvasszuk fel a Biscoffot és öntsük rá a finomságra, de ha nem ragaszkodunk hozzá, ez a lépés kihagyható.