2026. ápr. 9., csütörtök Erhard

Tényleg lehetsz allergiás a pasidra? A válasz igazán megdöbbentő

Mi van akkor, ha végre megtalálod a nagy ő-t… de a tested szó szerint tiltakozik ellene? A jelenség elsőre abszurdnak hangzik, mégis van tudományos magyarázata. Íme a pasiallergia!

Képzeld csak el, hogy találkozol valakivel, akivel minden tökéletes. Megvan a kémia, jól működik a kapcsolat, még a barátaid is imádják. Aztán egyszer csak furcsa dolgok történnek. Együttlét után égő érzés, viszketés vagy irritáció jelentkezik, esetleg kiütések, duzzanat vagy visszatérő fertőzések. Első gondolat: biztos valami fertőzés. De mi van, ha nem? Mivan, ha pasiallergia?

Pasiallergia? Meglepő, mit mondanak erről az orvosok

  • Ritka, de létező jelenség, hogy valaki allergiás reakciót mutat a partnerével való érintkezés során.
  • A háttérben többféle biológiai mechanizmus állhat, például ondóallergia vagy immunológiai inkompatibilitás.
  • A legtöbb esetben azonban más ok – például fertőzés vagy kozmetikum – váltja ki a tüneteket.

A közösségi médiában az utóbbi időben egyre több történet jelenik meg olyan nőkről, akik azt gyanítják: allergiásak a partnerükre. Igen, ez első hallásra inkább tűnik egy romantikus dráma cselekményszálának, mint orvosi diagnózisnak. A szakértők szerint azonban a jelenség – bár rendkívül ritka – valóban létezik.

Amikor a tested „nem kompatibilis”

Az orvosok szerint többféle módon is kialakulhat úgynevezett „interperszonális allergia”. Az egyik legismertebb forma, ami sajnos egyre több nőnél előfordul: az ondóallergia, amelynek hivatalos neve human seminal plasma hypersensitivity.

Ebben az esetben a női szervezet immunrendszere túlreagál bizonyos fehérjéket a spermában. Ugyanaz a mechanizmus lép működésbe, mint amikor valaki például mogyoróra vagy pollenre allergiás: az immunrendszer veszélyes betolakodónak érzékeli az adott anyagot, és azonnal támadásba lendül.

Az eredmény? Égő érzés, viszketés, duzzanat vagy irritáció a hüvelyben, de súlyosabb esetekben akár csalánkiütés, köhögés vagy légzési nehézség is előfordulhat, egy-egy együttlét után. 

És itt jön az igazán meglepő rész: nem minden partner váltja ki ugyanazt a reakciót. Egy nő lehet allergiás az egyik férfire, miközben egy másik partnernél semmilyen tünet nem jelentkezik.

A furcsa jelenség, ami még a teherbeesést is befolyásolhatja

Bár az allergia önmagában nem teszi lehetetlenné a teherbeesést, a kellemetlen tünetek miatt sok párnál komoly nehézséget okozhat a fogantatás.

Az immunrendszer reakciója ugyanis fájdalmassá vagy kényelmetlenné teheti az együttlétet, ami érthető módon nem segíti a családtervezést. Egyes esetekben ezért a párok mesterséges megtermékenyítési módszerekhez fordulnak, például lombikprogramhoz vagy inszeminációhoz.

Ezeknél a kezeléseknél az úgynevezett „mosás” során eltávolítják azokat a fehérjéket, amelyek az allergiás reakciót kiváltják, így csak az egészséges spermiumok maradnak.

De tényleg a párod a hibás?

Mielőtt bárki arra jutna, hogy allergiás a saját párjára, az orvosok egy dolgot hangsúlyoznak: az ilyen esetek rendkívül ritkák.

A legtöbb „gyanús” tünet mögött sokkal hétköznapibb okok állnak. Gyakori például, hogy egy adott tusfürdő, parfüm, mosószer vagy síkosító okoz irritációt. Ugyanez igaz lehet fertőzésekre, például húgyúti fertőzésre vagy gombás problémákra is.

Vagyis a tested valószínűleg nem a párod személye ellen tiltakozik – inkább valami környezeti tényező ellen.

Van rá megoldás?

Ha valóban ondóallergiáról van szó, az első és legegyszerűbb megoldás a védekezés. Az óvszer ugyanis teljesen megakadályozza az allergénnel való érintkezést.

Viszont, ha a babaprojekt van előtérben, allergológus segítségével úgynevezett deszenzibilizációs kezelést is lehet alkalmazni, amely során a szervezet fokozatosan hozzászokik az adott fehérjékhez. Valamint, bizonyos esetekben antihisztamin gyógyszerek is segíthetnek.

A legfontosabb azonban az orvosi kivizsgálás. Az internet – és különösen a Reddit, TikTok és társai – tele vannak rémisztő történetekkel, amiktől jól megijedhetsz, de diagnózist csak szakember tud felállítani.

