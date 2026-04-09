Tényleg lehetsz allergiás a pasidra? A válasz igazán megdöbbentő

Képzeld csak el, hogy találkozol valakivel, akivel minden tökéletes. Megvan a kémia, jól működik a kapcsolat, még a barátaid is imádják. Aztán egyszer csak furcsa dolgok történnek. Együttlét után égő érzés, viszketés vagy irritáció jelentkezik, esetleg kiütések, duzzanat vagy visszatérő fertőzések. Első gondolat: biztos valami fertőzés. De mi van, ha nem? Mivan, ha pasiallergia?

Pasiallergia: mikor a kémia a red flag a kapcsolatban.

Pasiallergia? Meglepő, mit mondanak erről az orvosok Ritka, de létező jelenség, hogy valaki allergiás reakciót mutat a partnerével való érintkezés során.

A háttérben többféle biológiai mechanizmus állhat, például ondóallergia vagy immunológiai inkompatibilitás.

A legtöbb esetben azonban más ok – például fertőzés vagy kozmetikum – váltja ki a tüneteket.

A közösségi médiában az utóbbi időben egyre több történet jelenik meg olyan nőkről, akik azt gyanítják: allergiásak a partnerükre. Igen, ez első hallásra inkább tűnik egy romantikus dráma cselekményszálának, mint orvosi diagnózisnak. A szakértők szerint azonban a jelenség – bár rendkívül ritka – valóban létezik.

Amikor a tested „nem kompatibilis”

Az orvosok szerint többféle módon is kialakulhat úgynevezett „interperszonális allergia”. Az egyik legismertebb forma, ami sajnos egyre több nőnél előfordul: az ondóallergia, amelynek hivatalos neve human seminal plasma hypersensitivity.

Ebben az esetben a női szervezet immunrendszere túlreagál bizonyos fehérjéket a spermában. Ugyanaz a mechanizmus lép működésbe, mint amikor valaki például mogyoróra vagy pollenre allergiás: az immunrendszer veszélyes betolakodónak érzékeli az adott anyagot, és azonnal támadásba lendül.

Az eredmény? Égő érzés, viszketés, duzzanat vagy irritáció a hüvelyben, de súlyosabb esetekben akár csalánkiütés, köhögés vagy légzési nehézség is előfordulhat, egy-egy együttlét után.

És itt jön az igazán meglepő rész: nem minden partner váltja ki ugyanazt a reakciót. Egy nő lehet allergiás az egyik férfire, miközben egy másik partnernél semmilyen tünet nem jelentkezik.

A furcsa jelenség, ami még a teherbeesést is befolyásolhatja

Bár az allergia önmagában nem teszi lehetetlenné a teherbeesést, a kellemetlen tünetek miatt sok párnál komoly nehézséget okozhat a fogantatás.