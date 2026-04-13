Itt az új egészségtudatos őrület: ezért igyál minden reggel nulla kalóriás okra vizet

Az utóbbi időben egyre nagyobb visszhangot kap egy mályvaféle. A közösségi oldalakon is egyre többen esküsznek az okra víz jótékony hatásaira. A legtöbben egyenesen odáig merészkednek, hogy a kiegyensúlyozott vércukorszint és a könnyedebb emésztés titkának nevezik.

Az okra víz egészségre gyakorolt jótékony hatását kutatások is bizonyítják.

Miért rajonganak egyre többen a reggeli okra vízért? Magas rosttartalma segíthet stabilizálni a vércukorszintet.

Egyes kutatások szerint hasznos lehet cukorbetegek számára is.

Könnyíti az emésztést, ezáltal csökkentheti a puffadást.

Kalóriamentesen hidratál, tele van értékes vitaminokkal és tápanyagokkal.

A forró, vagy citromos víz, mint jótékony napindító már régóta ismert az egészségtudatos emberek számára. Ebbe a körbe érkezett meg az okra – más néven bámia –, amelyet vízben feloldva, éhgyomorra fogyasztanak. Rostjai gélszerű anyagot képeznek a vízben, ebben hasonló az aloevera-italokhoz. Ez a természetes „nyálka” ugyan nem túl csábító, de éppen ez az, ami lassíthatja a szénhidrátok felszívódását a bélrendszerben. Ennek köszönhetően a vércukorszint kevésbé ingadozik, ami különösen fontos lehet inzulinrezisztencia vagy 2-es típusú cukorbetegség esetén.

Az okra a mályvafélék családjába tartozik, elsőre chili paprikára hasonlít. Vízben áztatva nyálkássá válik, de épp emiatt szeretjük.

A pici okra nagy dolgokra hivatott

Az okra emellett antioxidánsokat, vitaminokat és fontos ásványi-, valamint tápanyagokat is tartalmaz. A benne lévő A-, C- és E-vitaminok támogatják az immunrendszert, a bőr egészségét és a sejtvédelmet. Az olyan ásványi anyagok, mint a magnézium, kálium, kalcium elengedhetetlenek az optimális izomműködéshez.

Egyes tanulmányok szerint ezek az összetevők hozzájárulhatnak a cukorbetegség hosszú távú szövődményeinek mérsékléséhez, és mérsékelheti az inzulinrezisztenciát.

Az emésztésre gyakorolt hatása szintén figyelemre méltó. A benne lévő rostok ugyanis támogatják a bélmozgást, így segíthetnek a székrekedés enyhítésében, miközben ebben a folyamatban a megfelelő hidratáltság is kulcsszerepet kap. Ráadásul, mivel az ital gyakorlatilag kalóriamentes, jól beilleszthető a fogyókúrás vagy egészségtudatos étrendbe is. Bár önmagában nem a testsúlycsökkentés csodaszere, de hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb cukros italt fogyasszunk.