Itt az új egészségtudatos őrület: ezért igyál minden reggel nulla kalóriás okra vizet

egészség életmód vércukorszint emésztés
Egyre többen esküsznek egy természetes, kalóriamentes reggeli indítóra. De vajon tényleg segíthet az okra víz az alakformálásban, csupán azzal, hogy minden nap vele kezdjük a napunkat? Ennek jártunk utána.

Az utóbbi időben egyre nagyobb visszhangot kap egy mályvaféle. A közösségi oldalakon is egyre többen esküsznek az okra víz jótékony hatásaira. A legtöbben egyenesen odáig merészkednek, hogy a kiegyensúlyozott vércukorszint és a könnyedebb emésztés titkának nevezik.

okra víz vércukorszint csökkentő
Az okra víz egészségre gyakorolt jótékony hatását kutatások is bizonyítják.
Forrás: Shutterstock

Miért rajonganak egyre többen a reggeli okra vízért?

  • Magas rosttartalma segíthet stabilizálni a vércukorszintet.
  • Egyes kutatások szerint hasznos lehet cukorbetegek számára is.
  • Könnyíti az emésztést, ezáltal csökkentheti a puffadást.
  • Kalóriamentesen hidratál, tele van értékes vitaminokkal és tápanyagokkal.

A forró, vagy citromos víz, mint jótékony napindító már régóta ismert az egészségtudatos emberek számára. Ebbe a körbe érkezett meg az okra – más néven bámia –, amelyet vízben feloldva, éhgyomorra fogyasztanak. Rostjai gélszerű anyagot képeznek a vízben, ebben hasonló az aloevera-italokhoz. Ez a természetes „nyálka” ugyan nem túl csábító, de éppen ez az, ami lassíthatja a szénhidrátok felszívódását a bélrendszerben. Ennek köszönhetően a vércukorszint kevésbé ingadozik, ami különösen fontos lehet inzulinrezisztencia vagy 2-es típusú cukorbetegség esetén.

hol kapható okra?
Az okra a mályvafélék családjába tartozik, elsőre chili paprikára hasonlít. Vízben áztatva nyálkássá válik, de épp emiatt szeretjük.
Forrás: Shutterstock

A pici okra nagy dolgokra hivatott

Az okra emellett antioxidánsokat, vitaminokat és fontos ásványi-, valamint tápanyagokat is tartalmaz. A benne lévő A-, C- és E-vitaminok támogatják az immunrendszert, a bőr egészségét és a sejtvédelmet. Az olyan ásványi anyagok, mint a magnézium, kálium, kalcium elengedhetetlenek az optimális izomműködéshez.

Egyes tanulmányok szerint ezek az összetevők hozzájárulhatnak a cukorbetegség hosszú távú szövődményeinek mérsékléséhez, és mérsékelheti az inzulinrezisztenciát.

Az emésztésre gyakorolt hatása szintén figyelemre méltó. A benne lévő rostok ugyanis támogatják a bélmozgást, így segíthetnek a székrekedés enyhítésében, miközben ebben a folyamatban a megfelelő hidratáltság is kulcsszerepet kap. Ráadásul, mivel az ital gyakorlatilag kalóriamentes, jól beilleszthető a fogyókúrás vagy egészségtudatos étrendbe is. Bár önmagában nem a testsúlycsökkentés csodaszere, de hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb cukros italt fogyasszunk.

Így készül az okra víz lépésről lépésre:

Moss meg 4-5 friss okrát, majd vágd őket hosszában félbe vagy karikákra. Tedd egy liter vízbe, és hagyd állni egy éjszakán át. Igen, itt bizony előre kell gondolkodni. Reggel szűrd le, és éhgyomorra igyál belőle egy pohárral. Az íze nem igazán nevezhető átütőnek, de feldobhatod egy kis citrommal vagy almával. És, ha felmerülne benned, hogy hol kapható okra, eláruljuk, hogy akár saját magad is termesztheted itthon. Mondjuk nem árt hozzá a 25-30 fokos meleg.

Az okra nem gyógyszer

Fontos azonban tudni, hogy bár az eddigi kutatási eredmények ígéretesek, az okra víz nem helyettesíti az orvosi kezelést. Cukorbetegség vagy más krónikus betegség esetén mindenképp érdemes konzultálni szakemberrel, mielőtt rendszeresen beiktatnád, vannak ugyanis olyan panaszok – vese- és epekő, IBS –, amelyek megléte esetén nem javasolt az okra rendszeres fogyasztása. Továbbá a meglévő kezeléseket sem szabad miatta abbahagyni.

Az okra víz tehát nem varázsital, de egyszerű és természetes módja annak, hogy tudatosabban indítsd a napodat. Ha szereted az új, egészségtudatos trendeket kipróbálni, ez a nulla kalóriás ital könnyen válhat a reggeli rutinod részévé.

Egészséges életmódra törekszel? Akkor ezek is érdekelhetnek:

Forró víz fogyasztása reggelente – a TikTok új egészségtrendje, amiért milliók rajonganak

A forró víz ivása egyre többeknél jelenik meg tudatos napindító szokásként, amely nemcsak lelassít, hanem a közérzetre és az emésztésre is pozitív hatással lehet.

A rejtett cukrok veszélyei: diétás ételek, amelyek észrevétlenül növelik meg a vércukrodat

Sokan diétáznak abban a hitben, hogy egészségesen táplálkoznak, miközben a rejtett cukrok észrevétlenül gátolják a fogyást.

Az állva evéstől el lehet hízni? Utánajártunk és megdöbbentő, amit találtunk

A szokások szerint ülve enni egészségeseb, de tényleg így van?

 

 

