Tudod, mi az a soft life? Nem? Akkor éppen itt az ideje, hogy eszerint élj!

Ahogy a mosógép kímélő programja megóvja a finom szöveteket a roncsolódástól és a kinyúlástól, úgy a soft life is segít abban, hogy a túlzott hajtásra nemet mondva elkerüld a lelki kiégést. A kímélő üzemmód nem önzés, hanem öngondoskodás. Mutatjuk, hogyan csináld.

Kímélő üzemmód Neked. Akárcsak a mosógép esetében.

Sértődött nők és a kímélő üzemmód (soft life) A nők körében egyre népszerűbb a sot life életforma/élethez való tudatos hozzáállás. Kímélő üzemmód, amiben nem arra törekednek csak, hogy mások kedvére tegyenek – a saját belső harmóniájukon is dolgoznak.

Alakítsd át a napindító perceidet és a gondolkodásmódodat úgy, hogy a kapkodás helyett valódi feltöltődésben lehessen részed.

A változás nem egyik napról a másikra fog megtörténni. Kezdd apró lépésekben!

A soft life egyfajta kímélő üzemmódot jelent, amit a nők egy kiégést követően, vagy kiégés megelőzése céljából választanak. Búcsút intenek a teljesítménykényszeres hajtásnak, kerülik az önfeláldozást és tudatosan próbálnak lelassulni. Akkor is, ha ez másoknak nem tetszik.

Kimerítene, ha bevállalnád? Akkor mondj nemet rá!

A soft life életmód hívei egészséges határokat állítanak fel és nem jellemzi őket a szupernő-szindróma. Szívesen tesznek a szeretteikért, ugyanakkor képesek nemet mondani olyan dolgokra, ami kimerítené őket. Pajzsot vonnak maguk köré a mentális stabilitásuk védelme érdekében.

A nemet mondás művészete is a kímélő üzemmód egyik fontos eleme.

A jelen pillanat megélése bűntudat nélkül

Könnyűnek tűnik, mégis elképesztő nehéz a jelenre koncentrálni, nem véletlen, hogy a jógik évtizedeken át gyakorolják.

A soft life szerint élő modern nők csak minimálisan hajlandóak aggódni a jövő miatt, a múltat pedig – szakemberrel vagy egyéb módszerekkel – megtanulták elengedni. A mindennapok apró örömeire koncentrálnak.

Ha te is szeretnél elindulni ezen az úton, szerezz inspirációt a Váratlan szépség című filmmel, amelyben Will Smith játssza a főszerepet.

Tudatos táplálkozás

Unásig ismételt szókapcsolat manapság, de mégis alapvetés. A lényege, hogy a nők az egészséges, tápláló, bélflórájukat karbantartó ételeket (például mokkás chiapudingot) részesítik előnyben, és – itt jön a lényeg – örömmel készítik el maguknak.