Tudod, mi az a soft life? Nem? Akkor éppen itt az ideje, hogy eszerint élj!

Ahogy a mosógép kímélő programja megóvja a finom szöveteket a roncsolódástól és a kinyúlástól, úgy a soft life is segít abban, hogy a túlzott hajtásra nemet mondva elkerüld a lelki kiégést. A kímélő üzemmód nem önzés, hanem öngondoskodás. Mutatjuk, hogyan csináld.
Sértődött nők és a kímélő üzemmód (soft life)
- A nők körében egyre népszerűbb a sot life életforma/élethez való tudatos hozzáállás. Kímélő üzemmód, amiben nem arra törekednek csak, hogy mások kedvére tegyenek – a saját belső harmóniájukon is dolgoznak.
- Alakítsd át a napindító perceidet és a gondolkodásmódodat úgy, hogy a kapkodás helyett valódi feltöltődésben lehessen részed.
- A változás nem egyik napról a másikra fog megtörténni. Kezdd apró lépésekben!
A soft life egyfajta kímélő üzemmódot jelent, amit a nők egy kiégést követően, vagy kiégés megelőzése céljából választanak. Búcsút intenek a teljesítménykényszeres hajtásnak, kerülik az önfeláldozást és tudatosan próbálnak lelassulni. Akkor is, ha ez másoknak nem tetszik.
Kimerítene, ha bevállalnád? Akkor mondj nemet rá!
A soft life életmód hívei egészséges határokat állítanak fel és nem jellemzi őket a szupernő-szindróma. Szívesen tesznek a szeretteikért, ugyanakkor képesek nemet mondani olyan dolgokra, ami kimerítené őket. Pajzsot vonnak maguk köré a mentális stabilitásuk védelme érdekében.
A jelen pillanat megélése bűntudat nélkül
Könnyűnek tűnik, mégis elképesztő nehéz a jelenre koncentrálni, nem véletlen, hogy a jógik évtizedeken át gyakorolják.
A soft life szerint élő modern nők csak minimálisan hajlandóak aggódni a jövő miatt, a múltat pedig – szakemberrel vagy egyéb módszerekkel – megtanulták elengedni. A mindennapok apró örömeire koncentrálnak.
Ha te is szeretnél elindulni ezen az úton, szerezz inspirációt a Váratlan szépség című filmmel, amelyben Will Smith játssza a főszerepet.
Tudatos táplálkozás
Unásig ismételt szókapcsolat manapság, de mégis alapvetés. A lényege, hogy a nők az egészséges, tápláló, bélflórájukat karbantartó ételeket (például mokkás chiapudingot) részesítik előnyben, és – itt jön a lényeg – örömmel készítik el maguknak.
Lassabb reggelek, zéró vérnyomáscsökkentő
Reggeli rohanás? Ez az első, amitől a kímélő üzemmód szerint élők az elsők között szabadultak meg.
Elvégre nincs annál rosszabb, mint amikor a pulzusod, vérnyomásod az egekben és még reggelizni sem jut időd.
A soft life hívei a napot nem kapkodással indítják: reggel, ha pár percet is, de meditálnak, tesznek egy kiadós sétát munkába menet, hálanaplót vezetnek és persze reggeliznek.
„A hívott fél átmenetileg nem kapcsolható"
Munka után felvenni a céges telefont? Nem. És nem azért, mert lusta vagy. Ha kímélő üzemmódra kapcsolsz, szép lassan te is megtanulod, hogy kell idő a pihenésre, a családra és a baráti kapcsolatok ápolására is, ezek ugyanis hozzájárulnak a lelki és a mentális regenerálódáshoz.
Ne feledd, hogy a kímélő üzemmód nem önzés, hanem a hosszú távú mentális egészség és a boldogság záloga.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: