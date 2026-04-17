Sütit ennél reggelire a diétád alatt? Így készítsd el egészségesen zablisztből!

Sok diétázónak komoly kihívást jelent az édes ízek utáni sóvárgás, azonban még egy fogyókúra alatt sem szabad mindentől megvonni a szervezetünket. Pont ezért osztjuk meg az alábbi diétás süti receptjét, amelynek az alapját zabliszt adja.

A diétás süti receptje könnyen beilleszthető az életmódváltásba.

A diétád alatt is szüksége van a szervezetednek zsírra és szénhidrátra.

A diétás süti receptje jól beilleszthető a fogyókúrádba.

A sütit bármilyen gyümölccsel elkészítheted, sőt, még egy kevés étcsoki felhasználása sem tiltott.

A diétás süti receptje

Sokan azt gondolják, ha diétára adják a fejüket, onnantól kezdve csak csirkén és rizsen, illetve salátán kell élniük, de ez nincs így, hiszen a fogyókúra alatt is szüksége van a szervezetünknek zsírra és szénhidrátra, persze csak mértékkel. Ha drasztikusan megvonod magadtól a szénhidrátot, az hangulatingadozáshoz, fáradtsághoz és koncentrációs zavarokhoz vezethet. Ez bizony akár visszaüthet később, ha a diétád alatt hetente több alkalommal is edzel egy vagy másfél órát, hiszen nem lesz elég energiád a mozgáshoz.

A túl kevés zsírbevitel vitaminhiányhoz, a hormonális egyensúly felborulásához, illetve a telítettségérzet hiányához vezethet. Utóbbi nem túl szerencsés egy fogyókúra során, ugyanis megállás nélkül sóvárogni fogsz, majd egy gyenge pillanatodban feltéped a hűtő ajtaját, és mindent megeszel, ami a kezedbe kerül. Ha fogyás a cél, akkor még a rostbevitelre is oda kell figyelned.

Amikor reggelizel, érdemes odafigyelni a zsír-, a szénhidrát- és a fehérjebeviteledre is, hogy jól induljon a napod, és legyen elég energiád egész délelőttre. Ha már unod a tojásos reggeliket és valami édesre vágysz, akkor ez az egyszerű diétás süti nagy kedvenceddé válhat.

Hozzávalók egy adaghoz

1 db tojás

75 gramm zabliszt

100 gramm natúr görög joghurt

Negyed teáskanál sütőpor

10 gramm fehérjepor

100 ml tej, akár növényi is lehet

1 csipet só

Fahéj ízlés szerint

Édesítőszer ízlés szerint, de ez akár elhagyható

Tetszőleges gyümölcsök

Elkészítés

Vegyél egy kisméretű, 600 ml-es üvegtálat, majd rakd bele a száraz összetevőket, keverd össze jól az egészet. Ezután add hozzá a tojást, a görög joghurtot és a tejet. Miután csomómentesre összekeverted, tedd bele a választott gyümölcsöt vagy gyümölcsöket, ami lehet például egy egész banán felszeletelve, málna, áfonya, eper, esetleg egy darab alma felkockázva. Akár a tetejére étcsokit is tehetsz, ami jól működik a banános verzióval, de ez akár elhanyagolható. Miután elkészültél a táladdal, előremelegített sütőben, 180 fokon alul-felül sütve 25-30 perc alatt elkészül. Tűpróba teszt javasolt, mert mindenkinek másmilyen típusú és teljesítményű a sütője. Ha még nyersnek látod a tésztát, süsd tovább 5 percig. Kihűlés után rögtön fogyaszthatod is.

Ezeket a diétába beilleszthető receptjeinket is ajánljuk: