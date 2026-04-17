Sütit ennél reggelire a diétád alatt? Így készítsd el egészségesen zablisztből!

Diétás süti zablisztből
2026.04.17.
Az életmódváltás nem feltétlenül jár szigorú lemondásokkal. Ha okosan csinálod, ehetsz akár valami édeset is reggelire. Mutatjuk a gyorsan elkészíthető diétás süti receptjét.

Sok diétázónak komoly kihívást jelent az édes ízek utáni sóvárgás, azonban még egy fogyókúra alatt sem szabad mindentől megvonni a szervezetünket. Pont ezért osztjuk meg az alábbi diétás süti receptjét, amelynek az alapját zabliszt adja. 

  • A diétád alatt is szüksége van a szervezetednek zsírra és szénhidrátra.
  • A diétás süti receptje jól beilleszthető a fogyókúrádba.
  • A sütit bármilyen gyümölccsel elkészítheted, sőt, még egy kevés étcsoki felhasználása sem tiltott.

A diétás süti receptje

Sokan azt gondolják, ha diétára adják a fejüket, onnantól kezdve csak csirkén és rizsen, illetve salátán kell élniük, de ez nincs így, hiszen a fogyókúra alatt is szüksége van a szervezetünknek zsírra és szénhidrátra, persze csak mértékkel. Ha drasztikusan megvonod magadtól a szénhidrátot, az hangulatingadozáshoz, fáradtsághoz és koncentrációs zavarokhoz vezethet. Ez bizony akár visszaüthet később, ha a diétád alatt hetente több alkalommal is edzel egy vagy másfél órát, hiszen nem lesz elég energiád a mozgáshoz.

A túl kevés zsírbevitel vitaminhiányhoz, a hormonális egyensúly felborulásához, illetve a telítettségérzet hiányához vezethet. Utóbbi nem túl szerencsés egy fogyókúra során, ugyanis megállás nélkül sóvárogni fogsz, majd egy gyenge pillanatodban feltéped a hűtő ajtaját, és mindent megeszel, ami a kezedbe kerül. Ha fogyás a cél, akkor még a rostbevitelre is oda kell figyelned.

Amikor reggelizel, érdemes odafigyelni a zsír-, a szénhidrát- és a fehérjebeviteledre is, hogy jól induljon a napod, és legyen elég energiád egész délelőttre. Ha már unod a tojásos reggeliket és valami édesre vágysz, akkor ez az egyszerű diétás süti nagy kedvenceddé válhat.

Hozzávalók egy adaghoz

  • 1 db tojás
  • 75 gramm zabliszt
  • 100 gramm natúr görög joghurt
  • Negyed teáskanál sütőpor
  • 10 gramm fehérjepor
  • 100 ml tej, akár növényi is lehet
  • 1 csipet só
  • Fahéj ízlés szerint
  • Édesítőszer ízlés szerint, de ez akár elhagyható
  • Tetszőleges gyümölcsök

Elkészítés

  1. Vegyél egy kisméretű, 600 ml-es üvegtálat, majd rakd bele a száraz összetevőket, keverd össze jól az egészet.
  2. Ezután add hozzá a tojást, a görög joghurtot és a tejet. Miután csomómentesre összekeverted, tedd bele a választott gyümölcsöt vagy gyümölcsöket, ami lehet például egy egész banán felszeletelve, málna, áfonya, eper, esetleg egy darab alma felkockázva. Akár a tetejére étcsokit is tehetsz, ami jól működik a banános verzióval, de ez akár elhanyagolható.
  3. Miután elkészültél a táladdal, előremelegített sütőben, 180 fokon alul-felül sütve 25-30 perc alatt elkészül. Tűpróba teszt javasolt, mert mindenkinek másmilyen típusú és teljesítményű a sütője. Ha még nyersnek látod a tésztát, süsd tovább 5 percig. Kihűlés után rögtön fogyaszthatod is.

Ezeket a diétába beilleszthető receptjeinket is ajánljuk:

Ennek tuti nem tudsz majd ellenállni: alacsony kalóriás Kinder Pingui recept

Ha épp diétázol, de képtelen vagy ellenállni az édes csábításoknak, ne aggódj, segítünk! Ez az alakbarát Kinder Pingui minden igényedet kielégíti – és még a mérleggel sem kell harcba szállnod miatta!

Úszógumigyilkos csokis brownie, hogy az édesség ne számítson bűnözésnek

Mindenki megérdemel egy kis édességet, még a legfegyelmezettebb diétabajnokok is.

Narancsbőrpusztító szupervacsi: íme a 25 perces csirkés-zöldséges tészta recepttel

A narancsbőr nem olyasmi, amit szégyellned kellene, de megértjük, ha szeretnél rajta javítani. Ehhez hoztunk most egy szuper receptet.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu