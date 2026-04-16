Sikkes és kreatív stílusörökség: a tyúklábminta, ami sosem megy ki a divatból

Jónás Ágnes
2026.04.16.
Kevés minta mondhatja el magáról, hogy évtizedeken, sőt évszázadokon át képes megújulni. A tyúklábminta pontosan ilyen: klasszikus és feltűnő, elegáns és játékos. Talán te is találkoztál már vele kabáton vagy kosztümön. De vajon honnan indult ez a jellegzetes, sikkes motívum, és hogyan jutott el Skóciától a divatshow-k kifutóira?

Klasszikus tyúklábminta textilen és körmön.
A tyúklábminta útja a világsikerig

  • A tyúklábmintát eredetileg a skót pásztorok viselték a gyapjúruházatukon. 
  • Az 1950-es–60-as évektől végre a nőkre is „átragadt” a mintamánia és a divatházak is felfedezték a benne rejlő lehetőségeket. 
  • Mi a különbség a pepita és a tyúklábmintás motívumok között?
  • Mutatjuk, hogyan viseld a tyúklábmintás ruhadarabokat.

A tyúklábminta eredete és történelme

A tyúklábminta eredete egészen a 19. századi Skóciáig vezethető vissza. A világos és sötét mintát eredetileg a skót pásztorok viselték a gyapjúruházatukon. A jellegzetes minta, ahogy neve is mutatja, a tyúk lábnyomára emlékeztet. 

A tyúklábminta hamar túlnőtt a pásztorviseleten: a 20. század elejére már a brit arisztokrácia férfi tagjai is előszeretettel viseltek tyúklábmintás zakókat és kabátokat. 

Az 1950-es évektől végre a nőkre a nagy divatházak felfedezték a motívumban rejlő lehetőségeket és a nők is viselték. Azóta a tyúklábminta rendszeresen feltűnik a kifutókon és a streetwear outfitekben is.

Katalin hercegné tyúklábmintás ruhában, virággal.
A tyúklábminta a királyi körökben is divat: Katalin hercegnő előszeretettel viseli különböző színkombinációkban.
A tyúklábmintás anyag különlegessége

A sötét és világos szálak ismétlődő elrendezése hozza létre a szövés során a különleges mintasort. Két színből áll, a legnépszerűbb a fekete-fehér változat, melynek kontrasztja igen feltűnő. 

Remekül mutat vastagabb textileken, például gyapjúkabátokon, kosztümökön vagy blézereken, de a könnyedebb, vékonyabb anyagokon és kiegészítőkön is egyre gyakrabban megjelenik az haute couture-ben és a hétköznapokon, méghozzá pasztell árnyalatokban. 

 

Tori Spelling 2023-ban, vörös-fekete tyúklábminta-kombinációval.
Tori Spelling 2023-ban, csillogó vörös-fekete tyúklábminta-kombinációval nagy sikert aratott.
Tyúklábminta vs. pepita – Mi a különbség?

Még ma is rengetegen összekeverik a két mintát, tehát ideje rendet tenni a fejekben. A pepita négyzetes kockákból, 2 eltérő színből álló minta, míg a tyúklábminta jellegzetes „szétnyíló”, hegyes formájú, és közelről nézve valóban egy tyúk lábnyomára emlékeztet.

Pepita és tyúklábminta 
Hogyan viseld a tyúklábmintát?

Ha klasszikus megjelenésre törekszel, válassz egy tyúklábmintás kabátot vagy kosztümöt, és párosítsd egyszínű nadrággal, egyenesszárú farmerrel, mini vagy midi szoknyával. Mivel a tyúklábmintás ruhadarab elég feltűnő, nem szerencsés nagy méretű vagy bohém kiegészítőkkel társítani.

Billie Eilish 2024-ben tyúklábminta-táskával.
Billie Eilish már 2024-ben rákattant a tyúklábmintás kiegészítőkre, például erre a helyes kis Chanel darabra.
Ha merész vagy, mint Elton John vagy Tori Spelling, kísérletezhetsz különböző méretű vagy színű tyúklábmintás darabok kombinálásával – sállal, táskával, cipővel.

Tyúklábminta-szett. Elegáns, nem túlzsúfolt.
Tyúklábminta különböző méretben és színben.
Miért örök klasszikus?

A tyúklábmintát már a lakberendezők is használják, érdemes neked is kipróbálnod az otthonodban bútorokkal, csempén vagy tapétán. Sikerének titka abban rejlik, hogy egyszerre klasszikus és modern – egészen biztosan sosem megy ki a divatból. A kontrasztos, geometrikus minta elegáns hatást kelt, ugyanakkor könnyen variálható. 

A pásztorok praktikus gyapjúruhájától a kifutók elegáns haute couture kollekcióiig hosszú utat járt be. Ha egy olyan mintát keresel, amely időtálló és elegáns, legalább egy tyúklábmintás darabot kötelező tartanod a ruhásszekrényedben.

