Sikkes és kreatív stílusörökség: a tyúklábminta, ami sosem megy ki a divatból

Karakteres és elegáns motívum, és generációk óta meghatározó szereplője a divatnak. Legyen szó klasszikus kosztümről, modern kabátról vagy kiegészítőről, a tyúklábminta mindegyiken remekül mutat, és nincs ember, aki ne kapná fel a fejét erre a kreatív díszítésre. De honnan indult világhódító útjára és hogyan vált a kifutók sztármintájává a tyúklábminta?

A tyúklábminta eredete és történelme

A tyúklábminta eredete egészen a 19. századi Skóciáig vezethető vissza. A világos és sötét mintát eredetileg a skót pásztorok viselték a gyapjúruházatukon. A jellegzetes minta, ahogy neve is mutatja, a tyúk lábnyomára emlékeztet.

A tyúklábminta hamar túlnőtt a pásztorviseleten: a 20. század elejére már a brit arisztokrácia férfi tagjai is előszeretettel viseltek tyúklábmintás zakókat és kabátokat.

Az 1950-es évektől végre a nőkre a nagy divatházak felfedezték a motívumban rejlő lehetőségeket és a nők is viselték. Azóta a tyúklábminta rendszeresen feltűnik a kifutókon és a streetwear outfitekben is.

A tyúklábminta a királyi körökben is divat: Katalin hercegnő előszeretettel viseli különböző színkombinációkban.

A tyúklábmintás anyag különlegessége

A sötét és világos szálak ismétlődő elrendezése hozza létre a szövés során a különleges mintasort. Két színből áll, a legnépszerűbb a fekete-fehér változat, melynek kontrasztja igen feltűnő.

Remekül mutat vastagabb textileken, például gyapjúkabátokon, kosztümökön vagy blézereken, de a könnyedebb, vékonyabb anyagokon és kiegészítőkön is egyre gyakrabban megjelenik az haute couture-ben és a hétköznapokon, méghozzá pasztell árnyalatokban.

Tori Spelling 2023-ban, csillogó vörös-fekete tyúklábminta-kombinációval nagy sikert aratott.

Tyúklábminta vs. pepita – Mi a különbség?

Még ma is rengetegen összekeverik a két mintát, tehát ideje rendet tenni a fejekben. A pepita négyzetes kockákból, 2 eltérő színből álló minta, míg a tyúklábminta jellegzetes „szétnyíló”, hegyes formájú, és közelről nézve valóban egy tyúk lábnyomára emlékeztet.