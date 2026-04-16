Sikkes és kreatív stílusörökség: a tyúklábminta, ami sosem megy ki a divatból

Karakteres és elegáns motívum, és generációk óta meghatározó szereplője a divatnak. Legyen szó klasszikus kosztümről, modern kabátról vagy kiegészítőről, a tyúklábminta mindegyiken remekül mutat, és nincs ember, aki ne kapná fel a fejét erre a kreatív díszítésre. De honnan indult világhódító útjára és hogyan vált a kifutók sztármintájává a tyúklábminta?
A tyúklábminta útja a világsikerig
- A tyúklábmintát eredetileg a skót pásztorok viselték a gyapjúruházatukon.
- Az 1950-es–60-as évektől végre a nőkre is „átragadt” a mintamánia és a divatházak is felfedezték a benne rejlő lehetőségeket.
- Mi a különbség a pepita és a tyúklábmintás motívumok között?
- Mutatjuk, hogyan viseld a tyúklábmintás ruhadarabokat.
A tyúklábminta eredete és történelme
A tyúklábminta eredete egészen a 19. századi Skóciáig vezethető vissza. A világos és sötét mintát eredetileg a skót pásztorok viselték a gyapjúruházatukon. A jellegzetes minta, ahogy neve is mutatja, a tyúk lábnyomára emlékeztet.
A tyúklábminta hamar túlnőtt a pásztorviseleten: a 20. század elejére már a brit arisztokrácia férfi tagjai is előszeretettel viseltek tyúklábmintás zakókat és kabátokat.
Az 1950-es évektől végre a nőkre a nagy divatházak felfedezték a motívumban rejlő lehetőségeket és a nők is viselték. Azóta a tyúklábminta rendszeresen feltűnik a kifutókon és a streetwear outfitekben is.
A tyúklábmintás anyag különlegessége
A sötét és világos szálak ismétlődő elrendezése hozza létre a szövés során a különleges mintasort. Két színből áll, a legnépszerűbb a fekete-fehér változat, melynek kontrasztja igen feltűnő.
Remekül mutat vastagabb textileken, például gyapjúkabátokon, kosztümökön vagy blézereken, de a könnyedebb, vékonyabb anyagokon és kiegészítőkön is egyre gyakrabban megjelenik az haute couture-ben és a hétköznapokon, méghozzá pasztell árnyalatokban.
Tyúklábminta vs. pepita – Mi a különbség?
Még ma is rengetegen összekeverik a két mintát, tehát ideje rendet tenni a fejekben. A pepita négyzetes kockákból, 2 eltérő színből álló minta, míg a tyúklábminta jellegzetes „szétnyíló”, hegyes formájú, és közelről nézve valóban egy tyúk lábnyomára emlékeztet.
Hogyan viseld a tyúklábmintát?
Ha klasszikus megjelenésre törekszel, válassz egy tyúklábmintás kabátot vagy kosztümöt, és párosítsd egyszínű nadrággal, egyenesszárú farmerrel, mini vagy midi szoknyával. Mivel a tyúklábmintás ruhadarab elég feltűnő, nem szerencsés nagy méretű vagy bohém kiegészítőkkel társítani.
Ha merész vagy, mint Elton John vagy Tori Spelling, kísérletezhetsz különböző méretű vagy színű tyúklábmintás darabok kombinálásával – sállal, táskával, cipővel.
Miért örök klasszikus?
A tyúklábmintát már a lakberendezők is használják, érdemes neked is kipróbálnod az otthonodban bútorokkal, csempén vagy tapétán. Sikerének titka abban rejlik, hogy egyszerre klasszikus és modern – egészen biztosan sosem megy ki a divatból. A kontrasztos, geometrikus minta elegáns hatást kelt, ugyanakkor könnyen variálható.
A pásztorok praktikus gyapjúruhájától a kifutók elegáns haute couture kollekcióiig hosszú utat járt be. Ha egy olyan mintát keresel, amely időtálló és elegáns, legalább egy tyúklábmintás darabot kötelező tartanod a ruhásszekrényedben.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: