Így edz Kim Kardashian – Durvább, mint gondolnád

Meglepő, de igaz! A beavatkozásokon felül Kim Kardashian extra figyelmet fordít arra, hogy bomba teste és remek állóképessége legyen. Most elhoztuk az edzésprogramjából a 3 kedvenc gyakorlatát.
Hihetetlen, de igaz: Kim Kardashian rendszeresen edz
Bárki bármit is mond, az kétségen felüli, hogy Kim Kardashian korunk olyan szexszimbóluma, mint Marily Monroe volt a saját korában. A 2010-es évek elejéig éltetett deszka vékony szépségideálnak ő és a kereken domborodó homokóra alkata vetett véget. Ezt a tökéletes testet viszont nemcsak a kockázatos BBL-nek és az egyéb sebészeti beavatkozásoknak köszönheti, hanem a rendszeres testmozgásnak is!
A szexi sztár, akiről mostanában vagy a botrányos színészi képességei miatt, vagy a Lewis Hamiltonnal való párkapcsolata miatt cikkezik a média, következetesen edz, és külön figyelmet fordít arra, hogy a testét mint templomát jó kondiban tartsa. A titok viszont nála nem a végtelen futásban rejlik – személyi edzője, Senada Greca szerint őt nem a futópadon fogod találni, hanem a súlyzóknál.
Kim Kardashian edzésterve: a TOP 3 gyakorlata
Greca filozófiája az, hogy tartós erőt építsenek:
A külső megjelenés csal melléktermék. Az igazi cél a hosszú élettartam, a rugalmasság, és az az önbizalom, amit az erőnléti edzés ad.
Az erőnléti edzés ugyanis szerinte nemcsak a pillanatnyi erőnlétről szól, hanem a jövőbeli egészségünk megőrzéséről is. Elmondása szerint bár Kardashian nagyon elfoglalt, de az edzést prioritásként kezeli. Ez a 3 gyakorlat pedig a személyes kedvencének mondható.
1. Román felhúzás kézi súlyzóval
Állj egyenesen, a lábad legyen csípőszélességben és mindkét kezedben legyen egy-egy súlyzó – ez legyen a combod előtt, a tenyered pedig a tested felé legyen fordítva. Tartsd egyenesen a felsőtested, a térdeidet kicsit rogyaszd be, és told hátra a csípőd, amennyire csak tudod, miközben a törzsed előre hajlik a súlyzókkal. Addig engedd a súlyzókat, amíg nyújtást nem érzel a hátsó lábszárizmodban. Összeszorított farizmokkal állj fel.
2. Húzódzkodás erősítő gumiszalaggal
Rögzítsd szorosan az erősítő gumiszalagot a húzódzkodó rúdra és akaszd bele az egyik lábfejed a másik végébe. Fogd meg a rudat felülfogással, a kezeidet vállszélességnél enyhén szélesebbre tartva. Feszítsd meg a törzsed, gördítsd hátra a vállad, és húzd a tested a rúd felé. Vezesd a mozdulatot a mellkasoddal, a könyöködet pedig húzd egyenesen az oldalad felé. Ha elérted a rudat, akkor lassan és kontrolláltan ereszkedj vissza.
3. Cipelés meneteléssel
Állj egyenesen, tarts mindkét kezedben egy-egy súlyzót a tested mellett. Feszítsd meg a tested és tartsd a vállaid vízszintesen, majd emeld fel az egyik térded csípőmagasságig derékszögben. Közben végig tartsd a súlyt a tested mellett. Kontrollált mozdulattal engedd vissza a lábad, és felváltva „menetelj” így egy helyben.
Kim Kardashian kedvenc gyakorlatai
A világsztár is komolyan veszi az edzésprogramját, te miért ne tennéd? Próbáld ki ezeket a mozdulatsorokat! Hidd el, egyből érezni fogod a hatását! És ki tudja, még a végén te is megszereted az erőnléti edzést!
Ha még többet olvasnál Kim Kardashianról, akkor ezeket a cikkeket se hagyd ki: