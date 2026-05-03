Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 4., hétfő Flórián, Mónika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
test

Így edz Kim Kardashian – Durvább, mint gondolnád

Getty Image -
test kardashian edzésterve gyakorlat
Azt hitted, hogy a dollármilliárdos sztár csak a plasztikai beavatkozások miatt néz ki úgy, ahogy? Akkor most „megnyugtatunk”, a celeb rendszeresen edz, és nem is akárhogyan! Kim Kardashian edzésterve olyan kemény, mint a beton! Nem hiszed? Akkor próbáld ki!

Meglepő, de igaz! A beavatkozásokon felül Kim Kardashian extra figyelmet fordít arra, hogy bomba teste és remek állóképessége legyen. Most elhoztuk az edzésprogramjából a 3 kedvenc gyakorlatát.

Kim Kardashian edzésterve
Ha te is hasonló idomokat szeretnél, akkor kövesd Kim Kardashian edzéstervét!
Forrás: Getty Image

Hihetetlen, de igaz: Kim Kardashian rendszeresen edz

Bárki bármit is mond, az kétségen felüli, hogy Kim Kardashian korunk olyan szexszimbóluma, mint Marily Monroe volt a saját korában. A 2010-es évek elejéig éltetett deszka vékony szépségideálnak ő és a kereken domborodó homokóra alkata vetett véget. Ezt a tökéletes testet viszont nemcsak a kockázatos BBL-nek és az egyéb sebészeti beavatkozásoknak köszönheti, hanem a rendszeres testmozgásnak is!

A szexi sztár, akiről mostanában vagy a botrányos színészi képességei miatt, vagy a Lewis Hamiltonnal való párkapcsolata miatt cikkezik a média, következetesen edz, és külön figyelmet fordít arra, hogy a testét mint templomát jó kondiban tartsa. A titok viszont nála nem a végtelen futásban rejlik – személyi edzője, Senada Greca szerint őt nem a futópadon fogod találni, hanem a súlyzóknál.

Kim Kardashian edzésterve: a TOP 3 gyakorlata

Greca filozófiája az, hogy tartós erőt építsenek:

A külső megjelenés csal melléktermék. Az igazi cél a hosszú élettartam, a rugalmasság, és az az önbizalom, amit az erőnléti edzés ad.

Az erőnléti edzés ugyanis szerinte nemcsak a pillanatnyi erőnlétről szól, hanem a jövőbeli egészségünk megőrzéséről is. Elmondása szerint bár Kardashian nagyon elfoglalt, de az edzést prioritásként kezeli. Ez a 3 gyakorlat pedig a személyes kedvencének mondható.

1. Román felhúzás kézi súlyzóval

Állj egyenesen, a lábad legyen csípőszélességben és mindkét kezedben legyen egy-egy súlyzó – ez legyen a combod előtt, a tenyered pedig a tested felé legyen fordítva. Tartsd egyenesen a felsőtested, a térdeidet kicsit rogyaszd be, és told hátra a csípőd, amennyire csak tudod, miközben a törzsed előre hajlik a súlyzókkal. Addig engedd a súlyzókat, amíg nyújtást nem érzel a hátsó lábszárizmodban. Összeszorított farizmokkal állj fel.

2. Húzódzkodás erősítő gumiszalaggal

Rögzítsd szorosan az erősítő gumiszalagot a húzódzkodó rúdra és akaszd bele az egyik lábfejed a másik végébe. Fogd meg a rudat felülfogással, a kezeidet vállszélességnél enyhén szélesebbre tartva. Feszítsd meg a törzsed, gördítsd hátra a vállad, és húzd a tested a rúd felé. Vezesd a mozdulatot a mellkasoddal, a könyöködet pedig húzd egyenesen az oldalad felé. Ha elérted a rudat, akkor lassan és kontrolláltan ereszkedj vissza.

3. Cipelés meneteléssel

Állj egyenesen, tarts mindkét kezedben egy-egy súlyzót a tested mellett. Feszítsd meg a tested és tartsd a vállaid vízszintesen, majd emeld fel az egyik térded csípőmagasságig derékszögben. Közben végig tartsd a súlyt a tested mellett. Kontrollált mozdulattal engedd vissza a lábad, és felváltva „menetelj” így egy helyben.

Kim Kardashian kedvenc gyakorlatai

A világsztár is komolyan veszi az edzésprogramját, te miért ne tennéd? Próbáld ki ezeket a mozdulatsorokat! Hidd el, egyből érezni fogod a hatását! És ki tudja, még a végén te is megszereted az erőnléti edzést!

Ha még többet olvasnál Kim Kardashianról, akkor ezeket a cikkeket se hagyd ki:

Hivatalossá vált Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata! De mit szól ehhez Kanye West?

Pár napja egy Instagram-poszttal hivatalossá tette kapcsolatát a valóságshow-sztár és Lewis Hamilton. Most kiderült, hogy mi a véleménye Kim Kardashian exférjének erről a kapcsolatról.

4 híresség, aki kötözött sonkának öltözött a vörös szőnyegen − Videó

Nem sokat kell gondolkoznunk azon, hogy melyik a celebek kedvenc fogása a húsvéti asztalról. Többeket megihletett ugyanis az ínycsiklandó kötözött sonka.

Kim Kardashian egészen Tokióig utazott Hamilton miatt, és a gyerekeit is magával vitte

Úgy fest, egyre komolyabb a sztárpár kapcsolata. Bár Kim Kardashian és Lewis Hamilton hivatalosan még nem erősítették meg, hogy egy párt alkotnak, épp Tokióban romantikáznak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu