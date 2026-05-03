Így edz Kim Kardashian – Durvább, mint gondolnád

Meglepő, de igaz! A beavatkozásokon felül Kim Kardashian extra figyelmet fordít arra, hogy bomba teste és remek állóképessége legyen. Most elhoztuk az edzésprogramjából a 3 kedvenc gyakorlatát.

Ha te is hasonló idomokat szeretnél, akkor kövesd Kim Kardashian edzéstervét!

Forrás: Getty Image

Hihetetlen, de igaz: Kim Kardashian rendszeresen edz

Bárki bármit is mond, az kétségen felüli, hogy Kim Kardashian korunk olyan szexszimbóluma, mint Marily Monroe volt a saját korában. A 2010-es évek elejéig éltetett deszka vékony szépségideálnak ő és a kereken domborodó homokóra alkata vetett véget. Ezt a tökéletes testet viszont nemcsak a kockázatos BBL-nek és az egyéb sebészeti beavatkozásoknak köszönheti, hanem a rendszeres testmozgásnak is!

A szexi sztár, akiről mostanában vagy a botrányos színészi képességei miatt, vagy a Lewis Hamiltonnal való párkapcsolata miatt cikkezik a média, következetesen edz, és külön figyelmet fordít arra, hogy a testét mint templomát jó kondiban tartsa. A titok viszont nála nem a végtelen futásban rejlik – személyi edzője, Senada Greca szerint őt nem a futópadon fogod találni, hanem a súlyzóknál.

Kim Kardashian edzésterve: a TOP 3 gyakorlata

Greca filozófiája az, hogy tartós erőt építsenek:

A külső megjelenés csal melléktermék. Az igazi cél a hosszú élettartam, a rugalmasság, és az az önbizalom, amit az erőnléti edzés ad.

Az erőnléti edzés ugyanis szerinte nemcsak a pillanatnyi erőnlétről szól, hanem a jövőbeli egészségünk megőrzéséről is. Elmondása szerint bár Kardashian nagyon elfoglalt, de az edzést prioritásként kezeli. Ez a 3 gyakorlat pedig a személyes kedvencének mondható.

1. Román felhúzás kézi súlyzóval

Állj egyenesen, a lábad legyen csípőszélességben és mindkét kezedben legyen egy-egy súlyzó – ez legyen a combod előtt, a tenyered pedig a tested felé legyen fordítva. Tartsd egyenesen a felsőtested, a térdeidet kicsit rogyaszd be, és told hátra a csípőd, amennyire csak tudod, miközben a törzsed előre hajlik a súlyzókkal. Addig engedd a súlyzókat, amíg nyújtást nem érzel a hátsó lábszárizmodban. Összeszorított farizmokkal állj fel.

2. Húzódzkodás erősítő gumiszalaggal

Rögzítsd szorosan az erősítő gumiszalagot a húzódzkodó rúdra és akaszd bele az egyik lábfejed a másik végébe. Fogd meg a rudat felülfogással, a kezeidet vállszélességnél enyhén szélesebbre tartva. Feszítsd meg a törzsed, gördítsd hátra a vállad, és húzd a tested a rúd felé. Vezesd a mozdulatot a mellkasoddal, a könyöködet pedig húzd egyenesen az oldalad felé. Ha elérted a rudat, akkor lassan és kontrolláltan ereszkedj vissza.