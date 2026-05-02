Nem úgy öregszünk, ahogy hittük: ebben az életkorban gyorsul fel látványosan az öregedés

Sokáig azt gondoltuk az öregedésről, hogy egy lassú, egyenletes folyamat, egy friss kutatás azonban egészen más képet rajzol. Nagyon úgy fest, hogy a testünk nem fokozatosan, hanem ugrásszerű változásokkal öregszik, és ezek közül az egyik legjelentősebb fordulópont nagyjából 50 éves kor körül következik be. Ez a felismerés új megvilágításba helyezi azt a kérdést is, hogy pontosan mikor kezdődik az öregedés, és mik az öregedés jelei.

Az öregedés jelei sokszor belül, a szervek szintjén jelennek meg először.

Az öregedés nem egyenletes, hanem ugrásszerű folyamat

A kutatás szerint 50 éves kor körül jön egy jelentős fordulópont

Az öregedés jelei ilyenkor hirtelen felerősödhetnek

Az erek, különösen az aorta, kiemelten gyorsan öregszenek

A felgyorsult öregedés fizikai teljesítménycsökkenéssel is járhat

Más kutatások szerint 44 és 60 éves korban is nagy változások mennek végbe

A Kínai Tudományos Akadémia kutatói által vezetett, 2025-ben publikált tanulmány azt vizsgálta, hogyan változik a különböző szervek állapota az idő múlásával. Ehhez a szervezet fehérjéit vették górcső alá, hiszen ezek kulcsszerepet játszanak a sejtek működésében, és pontos képet adhatnak az öregedés biológiai folyamatairól. A kutatás célja az volt, hogy jobban megértsük, mi áll az öregedés okai mögött.

A kutatás során 76, 14 és 68 év közötti szervdonoroktól származó mintákat elemeztek. Összesen 516 mintát vizsgáltak meg, 13 különböző szövetből, lefedve a szervezet hét fő rendszerét: többek között a szív- és érrendszert, az emésztőrendszert, az immunrendszert, a légzőszervrendszert, valamint az izmokat és a bőrt is.

Az eredményekből egyértelműen kirajzolódott, hogy az öregedés nem lineáris folyamat.

Bár fiatal felnőttkorban a szervezet viszonylag stabil állapotban van, a 45 és 55 év közötti időszakban jelentős átalakulás indul el. Ekkor a szövetek fehérjeösszetétele látványosan megváltozik, ami a szervek működésének romlásához vezet – vagyis megjelennek a felgyorsult öregedés első, kevésbé látványos, de annál fontosabb jelei.

Így változnak a szervek az életkor előrehaladtával

Különösen érzékenynek bizonyultak az erek, azon belül is az aorta. Ez a főverőér az egyik leggyorsabban öregedő szövetnek bizonyult, ami magyarázatot adhat arra, miért nő meg ebben az életkorban a szív- és érrendszeri betegségek kockázata. A kutatók a lépben és a hasnyálmirigyben is tartós, jelentős változásokat figyeltek meg, amelyek szintén az öregedés jelei közé sorolhatók.