Nem úgy öregszünk, ahogy hittük: ebben az életkorban gyorsul fel látványosan az öregedés

Sokáig azt gondoltuk az öregedésről, hogy egy lassú, egyenletes folyamat, egy friss kutatás azonban egészen más képet rajzol. Nagyon úgy fest, hogy a testünk nem fokozatosan, hanem ugrásszerű változásokkal öregszik, és ezek közül az egyik legjelentősebb fordulópont nagyjából 50 éves kor körül következik be. Ez a felismerés új megvilágításba helyezi azt a kérdést is, hogy pontosan mikor kezdődik az öregedés, és mik az öregedés jelei.
- Az öregedés nem egyenletes, hanem ugrásszerű folyamat
- A kutatás szerint 50 éves kor körül jön egy jelentős fordulópont
- Az öregedés jelei ilyenkor hirtelen felerősödhetnek
- Az erek, különösen az aorta, kiemelten gyorsan öregszenek
- A felgyorsult öregedés fizikai teljesítménycsökkenéssel is járhat
- Más kutatások szerint 44 és 60 éves korban is nagy változások mennek végbe
Az öregedés jelei már 50 körül felgyorsulhatnak: így változik meg a szervezet működése
A Kínai Tudományos Akadémia kutatói által vezetett, 2025-ben publikált tanulmány azt vizsgálta, hogyan változik a különböző szervek állapota az idő múlásával. Ehhez a szervezet fehérjéit vették górcső alá, hiszen ezek kulcsszerepet játszanak a sejtek működésében, és pontos képet adhatnak az öregedés biológiai folyamatairól. A kutatás célja az volt, hogy jobban megértsük, mi áll az öregedés okai mögött.
A kutatás során 76, 14 és 68 év közötti szervdonoroktól származó mintákat elemeztek. Összesen 516 mintát vizsgáltak meg, 13 különböző szövetből, lefedve a szervezet hét fő rendszerét: többek között a szív- és érrendszert, az emésztőrendszert, az immunrendszert, a légzőszervrendszert, valamint az izmokat és a bőrt is.
Az eredményekből egyértelműen kirajzolódott, hogy az öregedés nem lineáris folyamat.
Bár fiatal felnőttkorban a szervezet viszonylag stabil állapotban van, a 45 és 55 év közötti időszakban jelentős átalakulás indul el. Ekkor a szövetek fehérjeösszetétele látványosan megváltozik, ami a szervek működésének romlásához vezet – vagyis megjelennek a felgyorsult öregedés első, kevésbé látványos, de annál fontosabb jelei.
Így változnak a szervek az életkor előrehaladtával
Különösen érzékenynek bizonyultak az erek, azon belül is az aorta. Ez a főverőér az egyik leggyorsabban öregedő szövetnek bizonyult, ami magyarázatot adhat arra, miért nő meg ebben az életkorban a szív- és érrendszeri betegségek kockázata. A kutatók a lépben és a hasnyálmirigyben is tartós, jelentős változásokat figyeltek meg, amelyek szintén az öregedés jelei közé sorolhatók.
A vizsgálat során több tucat fehérjét azonosítottak, amelyek összefüggésbe hozhatóak különböző betegségekkel, és amelyek szintje az életkor előrehaladtával emelkedik. Ezek között szerepelnek szív- és érrendszeri problémákhoz, májbetegségekhez, sőt daganatos elváltozásokhoz köthető fehérjék is, ami tovább árnyalja az öregedés okai mögött húzódó biológiai folyamatokat.
A kutatók egy kísérletben azt is tesztelték, milyen hatása van egy az öregedéssel összefüggő fehérjének: ezt egerekbe injektálták. Az eredmény meglepő volt. Az állatok fizikai teljesítménye romlott, csökkent az állóképességük, gyengült a fogóerejük és romlott az egyensúlyuk is. Emellett az érrendszeri öregedés jellegzetes jelei is megjelentek náluk.
Az izomerő – különösen a kéz szorítóereje – egyébként is fontos mutatója az egészségi állapotnak idősebb korban. Egy korábbi finn kutatás arra utal, hogy az izomerő fenntartásában genetikai tényezők is szerepet játszanak, és összefüggésben állhatnak az egészséges öregedéssel.
A kutatások azt bizonyítják, hogy az öregedés nem lineáris folyamat
Nem ez az első tanulmány, amely csomópontokat talál az öregedés folyamatában.
Egy amerikai kutatócsoport korábban két másik kritikus időszakot is azonosított: az egyik 44 éves kor körül, a másik pedig 60 évesen jelentkezik. Ezekben az időszakokban az anyagcsere, a bőr, az izmok és az immunrendszer működésében is markáns változások történnek.
A mostani eredmények megerősítik, hogy az öregedés sokkal inkább egy lépcsőzetes, összetett folyamat, amely különböző szerveket és rendszereket érint, eltérő időpontokban. Ez a felismerés nem csak tudományos szempontból fontos: segíthet abban is, hogy célzottabb megelőző és terápiás módszerek szülessenek.
