Nem úgy öregszünk, ahogy hittük: ebben az életkorban gyorsul fel látványosan az öregedés

kutatás természetes öregedés öregedés tanulmány bőröregedés
Rideg Léna
2026.05.02.
Ha eddig azt hitted, hogy az öregedés lassan és egyenletesen zajlik, tévedtél. Egy friss kutatás szerint az öregedés jelei nem fokozatosan jelennek meg, hanem bizonyos életkorokban hirtelen felerősödnek, és az egyik legfontosabb fordulópont éppen 50 éves kor körül következik be.

Sokáig azt gondoltuk az öregedésről, hogy egy lassú, egyenletes folyamat, egy friss kutatás azonban egészen más képet rajzol. Nagyon úgy fest, hogy a testünk nem fokozatosan, hanem ugrásszerű változásokkal öregszik, és ezek közül az egyik legjelentősebb fordulópont nagyjából 50 éves kor körül következik be. Ez a felismerés új megvilágításba helyezi azt a kérdést is, hogy pontosan mikor kezdődik az öregedés, és mik az öregedés jelei.

Az öregedés jelei sokszor belül, a szervek szintjén jelennek meg először.
Forrás: Stone RF
  • Az öregedés nem egyenletes, hanem ugrásszerű folyamat
  • A kutatás szerint 50 éves kor körül jön egy jelentős fordulópont
  • Az öregedés jelei ilyenkor hirtelen felerősödhetnek
  • Az erek, különösen az aorta, kiemelten gyorsan öregszenek
  • A felgyorsult öregedés fizikai teljesítménycsökkenéssel is járhat
  • Más kutatások szerint 44 és 60 éves korban is nagy változások mennek végbe

Az öregedés jelei már 50 körül felgyorsulhatnak: így változik meg a szervezet működése

A Kínai Tudományos Akadémia kutatói által vezetett, 2025-ben publikált tanulmány azt vizsgálta, hogyan változik a különböző szervek állapota az idő múlásával. Ehhez a szervezet fehérjéit vették górcső alá, hiszen ezek kulcsszerepet játszanak a sejtek működésében, és pontos képet adhatnak az öregedés biológiai folyamatairól. A kutatás célja az volt, hogy jobban megértsük, mi áll az öregedés okai mögött.

A kutatás során 76, 14 és 68 év közötti szervdonoroktól származó mintákat elemeztek. Összesen 516 mintát vizsgáltak meg, 13 különböző szövetből, lefedve a szervezet hét fő rendszerét: többek között a szív- és érrendszert, az emésztőrendszert, az immunrendszert, a légzőszervrendszert, valamint az izmokat és a bőrt is.

Az eredményekből egyértelműen kirajzolódott, hogy az öregedés nem lineáris folyamat.

Bár fiatal felnőttkorban a szervezet viszonylag stabil állapotban van, a 45 és 55 év közötti időszakban jelentős átalakulás indul el. Ekkor a szövetek fehérjeösszetétele látványosan megváltozik, ami a szervek működésének romlásához vezet – vagyis megjelennek a felgyorsult öregedés első, kevésbé látványos, de annál fontosabb jelei.

Így változnak a szervek az életkor előrehaladtával

Különösen érzékenynek bizonyultak az erek, azon belül is az aorta. Ez a főverőér az egyik leggyorsabban öregedő szövetnek bizonyult, ami magyarázatot adhat arra, miért nő meg ebben az életkorban a szív- és érrendszeri betegségek kockázata. A kutatók a lépben és a hasnyálmirigyben is tartós, jelentős változásokat figyeltek meg, amelyek szintén az öregedés jelei közé sorolhatók.

A vizsgálat során több tucat fehérjét azonosítottak, amelyek összefüggésbe hozhatóak különböző betegségekkel, és amelyek szintje az életkor előrehaladtával emelkedik. Ezek között szerepelnek szív- és érrendszeri problémákhoz, májbetegségekhez, sőt daganatos elváltozásokhoz köthető fehérjék is, ami tovább árnyalja az öregedés okai mögött húzódó biológiai folyamatokat.

A kutatók egy kísérletben azt is tesztelték, milyen hatása van egy az öregedéssel összefüggő fehérjének: ezt egerekbe injektálták. Az eredmény meglepő volt. Az állatok fizikai teljesítménye romlott, csökkent az állóképességük, gyengült a fogóerejük és romlott az egyensúlyuk is. Emellett az érrendszeri öregedés jellegzetes jelei is megjelentek náluk.

Az izomerő – különösen a kéz szorítóereje – egyébként is fontos mutatója az egészségi állapotnak idősebb korban. Egy korábbi finn kutatás arra utal, hogy az izomerő fenntartásában genetikai tényezők is szerepet játszanak, és összefüggésben állhatnak az egészséges öregedéssel.

A kutatások azt bizonyítják, hogy az öregedés nem lineáris folyamat

Nem ez az első tanulmány, amely csomópontokat talál az öregedés folyamatában.

Egy amerikai kutatócsoport korábban két másik kritikus időszakot is azonosított: az egyik 44 éves kor körül, a másik pedig 60 évesen jelentkezik. Ezekben az időszakokban az anyagcsere, a bőr, az izmok és az immunrendszer működésében is markáns változások történnek.

A mostani eredmények megerősítik, hogy az öregedés sokkal inkább egy lépcsőzetes, összetett folyamat, amely különböző szerveket és rendszereket érint, eltérő időpontokban. Ez a felismerés nem csak tudományos szempontból fontos: segíthet abban is, hogy célzottabb megelőző és terápiás módszerek szülessenek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
