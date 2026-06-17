Arnold Schwarzenegger 27 évvel fiatalabb párjával mutatkozott: Heather őrülten csinos nő

Arnold Schwarzenegger és szerelme, Heather Milligan kedden tiszteletüket tették az osztrák klímakonferencián, amit a Hofburg palotában rendeztek meg. A páros kapcsolata már 14 éve töretlen.

Arnold Schwarzenegger és párja, Heather Milligan.

Forrás: dpa

Arnold Schwarzenegger bár Budapesten forgat, kedden mégis Bécsbe utazott, hogy részt vegyen az osztrák klímakonferencián.

A legendás akciósztárt párja is elkísérte az eseményre.

Heather Milligannel 2012 óta együtt vannak.

Arnold Schwarzenegger párja

Szinte már hagyománynak számít, hogy az osztrák klímakonferencián Arnold Schwarzenegger is részt vesz. Idén a 78 éves sztár a 27 évvel fiatalabb párját is magával vitte, ha további fotókat szeretnél róluk látni, kattints ide.

Arnold Schwarzenegger, 78, has made a rare sighting with his very private girlfriend of 14 years, Heather Milligan, 51 https://t.co/xmnD14nC5O 🔗 pic.twitter.com/z1DUJN5yCs — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 16, 2026

Milligan 51 évesen is éveket letagadhatna a korából, annnyira fiatalosan néz ki. A sztárral 2012-ben szerettek egymásba, azóta is elválaszthatatlanok. Bármennyire is meglepő, Sylvester Stallonénak köszönhetik, hogy egymásra találtak. Ez azért érdekes, ugyanis a '80-as években Stallone volt Schwarzenegger legnagyobb ellenfele. Akkoriban folyton ment a versengés a két színész között, hogy ki a jobb akciósztár.

Így találkoztak egymással

Schwarzenegger vállát 2012-ben műtötték meg, pont a Szupercellát készült forgatni Stallonéval. Az osztrák sztárnak kollégája tanácsolta, hogy menjen el Heather Milliganhez fizioterápiára. Végül megfogadta a tanácsát, Schwarzeneggernek annyira szimpatikus volt a nő, hogy miután leforgatta a filmet, elhívta egy ebédre kiszemeltjét, hogy megköszönje ezzel, hogy rendbe hozta a vállát. Végül az ebéd nem csak egy alkalomra szólt, szépen-lassan elmélyült a kapcsolatuk.

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