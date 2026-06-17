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Arnold Schwarzenegger 27 évvel fiatalabb párjával mutatkozott: Heather őrülten csinos nő

NORTHFOTO - Douliery Olivier/ABACA
világsztárok párja Arnold Schwarzenegger
Laci Patricia
2026.06.17.
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A Terminátor sztárja most Bécsben bukkant fel! Bár Arnold Schwarzenegger jelenleg hazánkban forgat, ennek ellenére volt ideje egy osztrák eseményen részt venni, ahova kedvesét, Heather Milligant is magával vitte.

Arnold Schwarzenegger és szerelme, Heather Milligan kedden tiszteletüket tették az osztrák klímakonferencián, amit a Hofburg palotában rendeztek meg. A páros kapcsolata már 14 éve töretlen.

Arnold Schwarzenegger és párja, Heather Milligan.
Arnold Schwarzenegger és párja, Heather Milligan.
Forrás: dpa
  • Arnold Schwarzenegger bár Budapesten forgat, kedden mégis Bécsbe utazott, hogy részt vegyen az osztrák klímakonferencián.
  • A legendás akciósztárt párja is elkísérte az eseményre.
  • Heather Milligannel 2012 óta együtt vannak. 

Arnold Schwarzenegger párja

Szinte már hagyománynak számít, hogy az osztrák klímakonferencián Arnold Schwarzenegger is részt vesz. Idén a 78 éves sztár a 27 évvel fiatalabb párját is magával vitte, ha további fotókat szeretnél róluk látni, kattints ide

Milligan 51 évesen is éveket letagadhatna a korából, annnyira fiatalosan néz ki. A sztárral 2012-ben szerettek egymásba, azóta is elválaszthatatlanok. Bármennyire is meglepő, Sylvester Stallonénak köszönhetik, hogy egymásra találtak. Ez azért érdekes, ugyanis a '80-as években Stallone volt Schwarzenegger legnagyobb ellenfele. Akkoriban folyton ment a versengés a két színész között, hogy ki a jobb akciósztár.

Így találkoztak egymással

Schwarzenegger vállát 2012-ben műtötték meg, pont a Szupercellát készült forgatni Stallonéval. Az osztrák sztárnak kollégája tanácsolta, hogy menjen el Heather Milliganhez fizioterápiára. Végül megfogadta a tanácsát, Schwarzeneggernek annyira szimpatikus volt a nő, hogy miután leforgatta a filmet, elhívta egy ebédre kiszemeltjét, hogy megköszönje ezzel, hogy rendbe hozta a vállát. Végül az ebéd nem csak egy alkalomra szólt, szépen-lassan elmélyült a kapcsolatuk.

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