Mérgező anyagok lehetnek benne, mégis kilószámra eszik a magyarok ezt a halat

A pangasius, vagyis a vietnámi harcsa régóta népszerű a hazai vásárlók körében, mert egyszerűen elkészíthető, és kedvező az ára. Többnyire fagyasztva, szeletelve kerül a boltokba, otthon pedig elég kiolvasztani, befűszerezni, majd megsütni. A fogyasztásával kapcsolatban azonban több aggály is felmerül.

Ha halat akarunk enni, nem a pangasius a legjobb választás

Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a pangasiust jellemzően a Mekong deltájában tenyésztik, amely erősen szennyezett vízgyűjtő területnek számít. A vízben lévő szennyező anyagok és növényvédőszer-maradványok bekerülhetnek a halak szervezetébe, így a húsukban is megjelenhetnek. A tenyésztés során olyan állatgyógyászati készítményeket is használhatnak, amelyeket az Európai Unióban már betiltottak.

Táplálkozási szempontból sem a pangasius a legjobb választás. Miközben sok hal húsa értékes Omega-3 zsírsavakat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, a pangasiusban ezekből csak kevés van. Higanykoncentrációja miatt különösen a gyerekeknek és az érzékenyebb szervezetűeknek érdemes kerülniük.

Halat enni ettől még továbbra is érdemes, hiszen könnyen emészthető fehérjeforrás, több fajtája pedig A- és D-vitamint, Omega-3 zsírsavakat, jódot, szelént és fluort is tartalmaz. Pangasius helyett jobb választás lehet a ponty, csuka, süllő vagy harcsa, a tengeri halak közül pedig a lazac, a makréla, a szardínia és a pisztráng. A kardhallal és a nagyobb tonhalfajokkal szintén érdemes óvatosnak lenni, mert ezekben is magasabb lehet a higanytartalom.

