2026. máj. 10., vasárnap

Mérgező anyagok lehetnek benne, mégis kilószámra eszik a magyarok ezt a halat

Horváth Angéla
2026.05.10.
Sokak kedvence, mert olcsó, szálkamentes, és gyorsan elkészíthető. A szakértők szerint azonban jó tudni, hogy honnan érkezik, és miért nem tartozik a legegészségesebb halfajták közé.

A pangasius, vagyis a vietnámi harcsa régóta népszerű a hazai vásárlók körében, mert egyszerűen elkészíthető, és kedvező az ára. Többnyire fagyasztva, szeletelve kerül a boltokba, otthon pedig elég kiolvasztani, befűszerezni, majd megsütni. A fogyasztásával kapcsolatban azonban több aggály is felmerül.

A pangasiusban mérgező anygaok lehetnek, mégis nagyon népszerű a magyarok körében
Ha halat akarunk enni, nem a pangasius a legjobb választás

Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a pangasiust jellemzően a Mekong deltájában tenyésztik, amely erősen szennyezett vízgyűjtő területnek számít. A vízben lévő szennyező anyagok és növényvédőszer-maradványok bekerülhetnek a halak szervezetébe, így a húsukban is megjelenhetnek. A tenyésztés során olyan állatgyógyászati készítményeket is használhatnak, amelyeket az Európai Unióban már betiltottak. 

Táplálkozási szempontból sem a pangasius a legjobb választás. Miközben sok hal húsa értékes Omega-3 zsírsavakat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, a pangasiusban ezekből csak kevés van. Higanykoncentrációja miatt különösen a gyerekeknek és az érzékenyebb szervezetűeknek érdemes kerülniük.

Halat enni ettől még továbbra is érdemes, hiszen könnyen emészthető fehérjeforrás, több fajtája pedig A- és D-vitamint, Omega-3 zsírsavakat, jódot, szelént és fluort is tartalmaz. Pangasius helyett jobb választás lehet a ponty, csuka, süllő vagy harcsa, a tengeri halak közül pedig a lazac, a makréla, a szardínia és a pisztráng. A kardhallal és a nagyobb tonhalfajokkal szintén érdemes óvatosnak lenni, mert ezekben is magasabb lehet a higanytartalom.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
