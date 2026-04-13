Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 13., hétfő Ida

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
munkahely

Már a hét első napján kiégsz a munkában? Próbáld ki a Bare Minimum Hétfőt: segít a stressz enyhítésében

Shutterstock - PeopleImages
munkahely stressz munkahelyi stressz
Life.hu
2026.04.13.
Egyre több embert érint a kiégés, amelynek sokszor nem a túl sok munka, hanem a rossz stratégia az oka. Erre lehet megoldás a bare minimum hétfő elnevezésű mozgalom, amely eredményesen csökkenti a munkahelyi stresszt.

Hétfő reggel? Ébresztő, e-mailek, határidők, stressz, hiányzik a hétvége. A legtöbb ember számára a hét első napja nem friss kezdet, hanem mentális sokk, nem véletlen, hogy a szorongás statisztikailag hétfőn a legerősebb. Erre a jelenségre reagál a Bare Minimum Hétfő nevű trend, amelynek lényege egyszerű, de radikális: hétfőn csak a minimumot teljesítik az emberek.

A munkahelyi stressz elkerülhető lenne a megfelelő stratégia alkalmazásával.
Forrás: Shutterstock

Miért nem az a jó munkaerő, aki többet stresszel?

  • A felgyorsult világban szinte alapelvárás lett a munkaadók részéről, hogy mindenki legyen állandóan elérhető, azonnal válaszoljanak, és ugrásra készek legyenek, akár a szabadnapon is.
  • Pedig ez nem tesz jót sem a munkavállalónak, de hosszú távon a cégnek sem, ugyanis ez a tuti recept a kiégéshez.
  • A hétfő különösen nagy terhet jelent az embereknek, a hétvégi lazítás után nehéz energikusan visszatérni a hétköznapokba.
  • Ezért született a Bare Minimum Hétfő mozgalom, ahol a cél inkább a konzisztencia, mint a megerőltetés.

A munkahelyi stressz egyáltalán nem alap

Fontos tisztázni, hogy ez nem a lustaság mozgalma. Nem arról szól, hogy nem dolgozol, hanem arról, hogy tudatosan csak a legszükségesebb, legfontosabb feladatokra fókuszálsz, és nem próbálod meg már az első napon túlteljesíteni az egész hetet. A cél az idegrendszer kímélése, és az energiaszint stabilizálása.

A modern munkakultúra gyakran a folyamatos maximalizmust jutalmazza. Az a legjobb munkaerő, aki gyorsan válaszol, aki mindig elérhető, és mindig azonnal reagál. Ez rövid távon produktívnak tűnhet, hosszú távon viszont kiégéshez vezet. A Bare Minimum Hétfő ezzel szemben az energiamenedzsmentre épít. Itt nem az számít, mennyit dolgozol egyetlen napon, hanem hogy fenntartható-e a tempó.

Így működik a Bare Minimum Hétfő

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban? Hétfőn priorizálnod kell. Kiválasztod azt a két-három kulcsfeladatot, amely valóban fontos, és tényleg az elsők között kell elvégezned, a többit viszont nem veszed előre. Nem vállalsz be plusz meetingeket, nem kezdesz bele komplex projektekbe azonnal, inkább teret adsz az átmenetnek a hétvége és a munkahét között, és minimalizálod a stresszt

Ez szuper taktika, hogy azt érezd, a hétvégi pihi után nem szakad minden a nyakadba, és hogy a lelkesedésed is jobban megmaradjon. Fontos azonban, hogy a Bare Minimum Hétfő nem lehet állandó kibúvó. Ha minden nap minimumon működsz, az már nem stratégia, hanem alulteljesítés. A módszer lényege az egyensúly, de ahogyan a hétfőn lassabb indítást jelent, kedden és szerdán erősebb fókuszra van szükség, pénteken pedig a lezárás és rendszerezés kerüljön a főszerepbe.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
