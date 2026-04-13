Már a hét első napján kiégsz a munkában? Próbáld ki a Bare Minimum Hétfőt: segít a stressz enyhítésében

Hétfő reggel? Ébresztő, e-mailek, határidők, stressz, hiányzik a hétvége. A legtöbb ember számára a hét első napja nem friss kezdet, hanem mentális sokk, nem véletlen, hogy a szorongás statisztikailag hétfőn a legerősebb. Erre a jelenségre reagál a Bare Minimum Hétfő nevű trend, amelynek lényege egyszerű, de radikális: hétfőn csak a minimumot teljesítik az emberek.

A munkahelyi stressz elkerülhető lenne a megfelelő stratégia alkalmazásával.

Miért nem az a jó munkaerő, aki többet stresszel? A felgyorsult világban szinte alapelvárás lett a munkaadók részéről, hogy mindenki legyen állandóan elérhető, azonnal válaszoljanak, és ugrásra készek legyenek, akár a szabadnapon is.

Pedig ez nem tesz jót sem a munkavállalónak, de hosszú távon a cégnek sem, ugyanis ez a tuti recept a kiégéshez.

A hétfő különösen nagy terhet jelent az embereknek, a hétvégi lazítás után nehéz energikusan visszatérni a hétköznapokba.

Ezért született a Bare Minimum Hétfő mozgalom, ahol a cél inkább a konzisztencia, mint a megerőltetés.

A munkahelyi stressz egyáltalán nem alap

Fontos tisztázni, hogy ez nem a lustaság mozgalma. Nem arról szól, hogy nem dolgozol, hanem arról, hogy tudatosan csak a legszükségesebb, legfontosabb feladatokra fókuszálsz, és nem próbálod meg már az első napon túlteljesíteni az egész hetet. A cél az idegrendszer kímélése, és az energiaszint stabilizálása.

A modern munkakultúra gyakran a folyamatos maximalizmust jutalmazza. Az a legjobb munkaerő, aki gyorsan válaszol, aki mindig elérhető, és mindig azonnal reagál. Ez rövid távon produktívnak tűnhet, hosszú távon viszont kiégéshez vezet. A Bare Minimum Hétfő ezzel szemben az energiamenedzsmentre épít. Itt nem az számít, mennyit dolgozol egyetlen napon, hanem hogy fenntartható-e a tempó.

Így működik a Bare Minimum Hétfő

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban? Hétfőn priorizálnod kell. Kiválasztod azt a két-három kulcsfeladatot, amely valóban fontos, és tényleg az elsők között kell elvégezned, a többit viszont nem veszed előre. Nem vállalsz be plusz meetingeket, nem kezdesz bele komplex projektekbe azonnal, inkább teret adsz az átmenetnek a hétvége és a munkahét között, és minimalizálod a stresszt.