Pszichológiai trükkök az étlapon: ezért hagyod ott a gatyádat is egy étteremben

Hányszor fordult már elő veled, hogy farkaséhesen ültél be egy étterembe, végigböngészted a kínálatot, majd valahogy mégis a legdrágább ajánlatnál kötöttél ki? Egy profi étlap ugyanis nem információforrás, hanem egy ravaszul megtervezett csapda a gyanútlan fogyasztók számára. Mutatjuk, milyen pszichológiai trükkökkel operálnak a vendéglátósok, és hogyan vesznek rá az étlapjukkal, hogy többet költs.

Tudtad, hogy a bor drágább lesz zenétől? Ez is egy pszichológiai trükk, amit bevetnek a vendéglátósok.

Pszichológiai trükkök az éttermekben

Már az étlapok kialakításával is manipulálnak, erre számos pszichológiai trükk létezik, például nem véletlen, miért nincsenek feltüntetve a pénznemek.

Amikor kinyitod a menüt, a szemed úgy pattog az oldalakon, mint egy golyó a flipperben. A Bournemouth Egyetem kutatása szerint a legtöbb étlap egyszerűen túl sok választási lehetőséget zúdít ránk. A tudomány szerint a gyorséttermekben 6, a fine dining helyeken pedig maximum 10 főétel az, amit az agyunk még egészségesen fel tud dolgozni. Efelett jön a döntési paralízis – és itt kezdődik a manipuláció. Így húznak csőbe a vendéglátósok a The Guardian cikke szerint.

Éttermi trükkök, amikkel észrevétlenül vesznek rá a túlfogyasztásra

Azt hitted eddig, hogy te döntesz arról, hogy mit rendelsz? Mielőtt még egy falatot is ennél, a grafika és a ravasz árazás már eldöntötte helyetted, mennyi pénzt hagysz majd az asztalon.

1. Hamis-horgony-hatás

Láttál már az étlap tetején egy pofátlanul túlárazott, mondjuk 22 000 forintos homárt vagy Wagyu bélszínt? Ezt hívják úgy, hogy „horgony”. Az étterem nem feltétlenül azért teszi legfelülre, mert azt akarja, hogy megvedd. Azért van ott, hogy a mellette lévő 9500 forintos kacsamellragu ehhez képest visszautasíthatatlan ajánlatnak tűnjön. Miután láttál valami sokkolóan drágát, az agyad megkönnyebbül az alacsonyabb árak láttán, ezért könnyebben kinyitod a pénztárcád.

2. Bűvészkedés pénznemekkel

Nézd meg jól az árakat. Látod a „Ft” vagy a „HUF” feliratot? Ha egy hely igazán elitnek akar tűnni, akkor eltüntetik a pénznemet, és csak egy puszta számot látsz. Ez egyáltalán nem véletlen. Kutatások bizonyítják, hogy ha nem látjuk a pénz fizikai szimbólumát, az agyunk kevésbé kapcsolja össze a rendelést a fizetés fájdalmával. Ha nincs ott a devizajel, a szám csak egy adat, és máris kevésbé fáj a tudat, hogy otthagyod egy okostelefon árát a drága étteremben.