Pszichológiai trükkök az étlapon: ezért hagyod ott a gatyádat is egy étteremben

Hányszor fordult már elő veled, hogy farkaséhesen ültél be egy étterembe, végigböngészted a kínálatot, majd valahogy mégis a legdrágább ajánlatnál kötöttél ki? Egy profi étlap ugyanis nem információforrás, hanem egy ravaszul megtervezett csapda a gyanútlan fogyasztók számára. Mutatjuk, milyen pszichológiai trükkökkel operálnak a vendéglátósok, és hogyan vesznek rá az étlapjukkal, hogy többet költs.
Pszichológiai trükkök az éttermekben
- A vendéglátósok a profit maximalizálása érdekében mindent elkövetnek, hogy még több pénzt költs.
- Már az étlapok kialakításával is manipulálnak, erre számos pszichológiai trükk létezik, például nem véletlen, miért nincsenek feltüntetve a pénznemek.
- A zenétől még a bor is drágább lesz.
Amikor kinyitod a menüt, a szemed úgy pattog az oldalakon, mint egy golyó a flipperben. A Bournemouth Egyetem kutatása szerint a legtöbb étlap egyszerűen túl sok választási lehetőséget zúdít ránk. A tudomány szerint a gyorséttermekben 6, a fine dining helyeken pedig maximum 10 főétel az, amit az agyunk még egészségesen fel tud dolgozni. Efelett jön a döntési paralízis – és itt kezdődik a manipuláció. Így húznak csőbe a vendéglátósok a The Guardian cikke szerint.
Éttermi trükkök, amikkel észrevétlenül vesznek rá a túlfogyasztásra
Azt hitted eddig, hogy te döntesz arról, hogy mit rendelsz? Mielőtt még egy falatot is ennél, a grafika és a ravasz árazás már eldöntötte helyetted, mennyi pénzt hagysz majd az asztalon.
1. Hamis-horgony-hatás
Láttál már az étlap tetején egy pofátlanul túlárazott, mondjuk 22 000 forintos homárt vagy Wagyu bélszínt? Ezt hívják úgy, hogy „horgony”. Az étterem nem feltétlenül azért teszi legfelülre, mert azt akarja, hogy megvedd. Azért van ott, hogy a mellette lévő 9500 forintos kacsamellragu ehhez képest visszautasíthatatlan ajánlatnak tűnjön. Miután láttál valami sokkolóan drágát, az agyad megkönnyebbül az alacsonyabb árak láttán, ezért könnyebben kinyitod a pénztárcád.
2. Bűvészkedés pénznemekkel
Nézd meg jól az árakat. Látod a „Ft” vagy a „HUF” feliratot? Ha egy hely igazán elitnek akar tűnni, akkor eltüntetik a pénznemet, és csak egy puszta számot látsz. Ez egyáltalán nem véletlen. Kutatások bizonyítják, hogy ha nem látjuk a pénz fizikai szimbólumát, az agyunk kevésbé kapcsolja össze a rendelést a fizetés fájdalmával. Ha nincs ott a devizajel, a szám csak egy adat, és máris kevésbé fáj a tudat, hogy otthagyod egy okostelefon árát a drága étteremben.
3. Az Aranyháromszög és a Z-vonal
Brian Wansink, a Mindless Eating szerzője szerint az éttermek pontosan tudják, hova nézel először. Amikor kinyitod az étlapot, a szemed egy tudományosan meghatározott útvonalat jár be: először középre nézel, aztán a jobb felső sarokba, végül balra, mindez egy Z” alakot ír le. Ezt a területet hívják Aranyháromszögnek. A vendéglátósok ide teszik a nagyágyúkat, vagyis azokat az ételeket, amiken a legtöbb profitjuk van. Amit itt látsz, az a csapda szíve: azt akarják, hogy ezt rendeld meg, mert ezen keresnek a legnagyobbat.
4. A szavak ereje, avagy a nagymama marketingje
Charles Spence, az Oxford pszichológusa bebizonyította: ha egy ételt nemzetiségi és egzotikusnak hangzó címkével látsz el (például „tradicionális olasz” a sima tészta helyett), az emberek nemcsak autentikusabbnak, de finomabbnak is érzik. „Rántott csirke” vagy „Tanyasi, aranybarnára sült jércecomb, nagymama fűszeres morzsájában”? A madár ugyanaz, de az utóbbiért boldogan fizetsz 40%-kal többet. A leíró jelzők nemcsak az étvágyat hozzák meg, de értékérzetet is adnak. Ha elolvasod, honnan jött az alapanyag és hány órán át készült, az agyad máris legitimálta a pofátlan árazást.
5. A túl nagy választék paradoxona
A túl sok választás lefárasztja az agyat. A profi helyek ezért korlátozzák a kínálatot. Ha 50-féle pizzát látsz, elkezdesz szorongani, és végül a legolcsóbbat kéred. De ha csak hét főétel van, a figyelmed fókuszált marad, és könnyebben tereled magad a drágább, különlegesebb fogások felé.
6. A zene, amitől drágább a bor
Tudtad, hogy a háttérben szóló zene közvetlenül hat a pénztárcádra? Pedig az éttermek rendszeresen élnek ezzel a manipulációs eszközzel.
- Klasszikus zene: növeli a drága borok eladását (mert úrinak érzed magad tőle).
- Nacionalista zene: ha francia sanzon szól, öntudatlanul is francia bort fogsz rendelni. Ha német jódli, akkor németet.
- 70-90 decibeles popzene: felgyorsítja az evést és növeli az üdítőfogyasztást.
Szóval, ha legközelebb egy sármos pasi egy drága étterembe visz vacsorázni, kápráztasd el az éttermi pszichológia tudásoddal, vagy kuncogj magadban, hogy de jól csőbe lett húzva.
