Magyar származású férje utána a „szomszédból" választott Reese Witherspoon: felvállalta milliárdos pasiját

A Doktor szöszi sztárja 2024 óta randizgat a milliárdos üzletmeberrel, de most először jelent meg vele nyilvános eseményen. Reese Witherspoon barátja egy német pénzügyi szakember, Oliver Haarmann.

Reese Witherspoon barátja egy milliárdos üzletember: végre felvállalta.

Forrás: Getty Images North America

Ki Reese Witherspoon barátja, Oliver Haarmann?

Reese Witherspoon 12 év után vált el magyar származású férjétől, Jim Toth-tól, a sokkoló hírt 2023-ban jelentették be. A bennfentesek szerint egyszerűen elmúlt köztük a szerelem. „Semmi nagy botrány vagy dráma nem történt közöttük, mindössze annyi, hogy szép lassan pusztán szülőpárrá kezdtek válni és egyszerűen elmúltak a romantikus érzelmeik egymás felé" – nyilatkozta akkor egy közeli ismerősük. Sokáig azonban nem bánkódott egyedül a színésznő, ugyanis 2024-ben ismét párra lelt, akihez egyelőre még nem kíván hozzámenni.

Úgy tűnik, Reese Witherspoon rajong a tehetős európai férfiakért, ugyanis ezúttal a „szomszédból" választott: magyar származású férje után most egy német pénzügyi szakemberre randizik, aki mellesleg milliárdos.

A kapcsolatot most válallalták fel először nyilvánosan, együtt jelentek meg a Doktor Szöszi előzménysorozatának, az Elle-nek a bemutatóján.

Oliver Haarmann és Reese Witherspoon az Elle premierjén.

Forrás: Kevin Mazur/Getty Images for Prime Video

Az 1967-es születésű Oliver Haarmann német magántőke-befektető és a Searchlight Capital Partners társalapítója, amely egy olyan globális befektetési társaság, ami 2010-ben jött létre, és amely több mint 10 milliárd dollárnyi vagyont kezel.

Hogyan találkozott Reese Witherspoon és Oliver Haarmann?

Reese Witherspoon és a német pénzügyi szakember, Oliver Haarmann állítólag közös barátok által ismerkedtek meg egymással. Bár első találkozásuk pontos körülményei nem ismertek, először együtt 2024 júliusában mutatkoztak New York-i L'Artusi étteremben. A férfi is túl van már egy váláson, a felesége Mala Gaonkar, egy rendkívül sikeres pénzügyi szakember volt.



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