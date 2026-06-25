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Magyar származású férje utána a „szomszédból" választott Reese Witherspoon: felvállalta milliárdos pasiját

Variety - JC Olivera
kapcsolat Reese Witherspoon Doktor Szöszi pasi
Nagy Anna
2026.06.25.
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A színésznő most először jelent meg nyilvánosan új pasijával. Reese Witherspoon barátja egy milliárdos német üzletember, Oliver Haarmann.

A Doktor szöszi sztárja 2024 óta randizgat a milliárdos üzletmeberrel, de most először jelent meg vele nyilvános eseményen. Reese Witherspoon barátja egy német pénzügyi szakember, Oliver Haarmann.

Reese Witherspoon barátja egy millirádos üzletember.
Reese Witherspoon barátja egy milliárdos üzletember: végre felvállalta.
Forrás: Getty Images North America

Ki Reese Witherspoon barátja, Oliver Haarmann?

Reese Witherspoon 12 év után vált el magyar származású férjétől, Jim Toth-tól, a sokkoló hírt 2023-ban jelentették be. A bennfentesek szerint egyszerűen elmúlt köztük a szerelem. „Semmi nagy botrány vagy dráma nem történt közöttük, mindössze annyi, hogy szép lassan pusztán szülőpárrá kezdtek válni és egyszerűen elmúltak a romantikus érzelmeik egymás felé" – nyilatkozta akkor egy közeli ismerősük. Sokáig azonban nem bánkódott egyedül a színésznő, ugyanis 2024-ben ismét párra lelt, akihez egyelőre még nem kíván hozzámenni

Úgy tűnik, Reese Witherspoon rajong a tehetős európai férfiakért, ugyanis ezúttal a „szomszédból" választott: magyar származású férje után most egy német pénzügyi szakemberre randizik, aki mellesleg milliárdos.

 A kapcsolatot most válallalták fel először nyilvánosan, együtt jelentek meg a Doktor Szöszi előzménysorozatának, az Elle-nek a bemutatóján. 

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 23: Oliver Haarmann and Reese Witherspoon attend as Prime Video presents The World Premiere of New Series "Elle" on June 23, 2026 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Prime Video)
Oliver Haarmann és Reese Witherspoon az Elle premierjén. 
Forrás: Kevin Mazur/Getty Images for Prime Video

Az 1967-es születésű Oliver Haarmann német magántőke-befektető és a Searchlight Capital Partners társalapítója, amely egy olyan globális befektetési társaság, ami 2010-ben jött létre, és amely több mint 10 milliárd dollárnyi vagyont kezel.

Hogyan találkozott Reese Witherspoon és Oliver Haarmann?

Reese Witherspoon és a német pénzügyi szakember, Oliver Haarmann állítólag közös barátok által ismerkedtek meg egymással. Bár első találkozásuk pontos körülményei nem ismertek, először együtt 2024 júliusában mutatkoztak New York-i L'Artusi étteremben. A férfi is túl van már egy váláson, a felesége Mala Gaonkar, egy rendkívül sikeres pénzügyi szakember volt. 
 

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