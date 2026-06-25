Magyar származású férje utána a „szomszédból" választott Reese Witherspoon: felvállalta milliárdos pasiját

A Doktor szöszi sztárja 2024 óta randizgat a milliárdos üzletmeberrel, de most először jelent meg vele nyilvános eseményen. Reese Witherspoon barátja egy német pénzügyi szakember, Oliver Haarmann.
Ki Reese Witherspoon barátja, Oliver Haarmann?
Reese Witherspoon 12 év után vált el magyar származású férjétől, Jim Toth-tól, a sokkoló hírt 2023-ban jelentették be. A bennfentesek szerint egyszerűen elmúlt köztük a szerelem. „Semmi nagy botrány vagy dráma nem történt közöttük, mindössze annyi, hogy szép lassan pusztán szülőpárrá kezdtek válni és egyszerűen elmúltak a romantikus érzelmeik egymás felé" – nyilatkozta akkor egy közeli ismerősük. Sokáig azonban nem bánkódott egyedül a színésznő, ugyanis 2024-ben ismét párra lelt, akihez egyelőre még nem kíván hozzámenni.
Úgy tűnik, Reese Witherspoon rajong a tehetős európai férfiakért, ugyanis ezúttal a „szomszédból" választott: magyar származású férje után most egy német pénzügyi szakemberre randizik, aki mellesleg milliárdos.
A kapcsolatot most válallalták fel először nyilvánosan, együtt jelentek meg a Doktor Szöszi előzménysorozatának, az Elle-nek a bemutatóján.
Az 1967-es születésű Oliver Haarmann német magántőke-befektető és a Searchlight Capital Partners társalapítója, amely egy olyan globális befektetési társaság, ami 2010-ben jött létre, és amely több mint 10 milliárd dollárnyi vagyont kezel.
Hogyan találkozott Reese Witherspoon és Oliver Haarmann?
Reese Witherspoon és a német pénzügyi szakember, Oliver Haarmann állítólag közös barátok által ismerkedtek meg egymással. Bár első találkozásuk pontos körülményei nem ismertek, először együtt 2024 júliusában mutatkoztak New York-i L'Artusi étteremben. A férfi is túl van már egy váláson, a felesége Mala Gaonkar, egy rendkívül sikeres pénzügyi szakember volt.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: