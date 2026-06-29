Nem a sótól lesz igazán finom a tojás: a séf szerint ezt érdemes rátenni

A londoni Soho egyik vendéglőse, Nima Safaei úgy véli, a finom tojásételek titka nem az elkészítési technikákban rejlik. A séf szerint nem elég csak sózni, borsozni a tojást: három ötletet is adott ahhoz, hogy ínyenc reggelit készíthessünk.

A tojásételeket nem elég csak sózni, borsozna, ha különleges ízélményre vágyunk

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Séf árulta el a titokot: ettől lesz igazán finom a tojás

„Ami az ízpárosításokat illeti, a tojáshoz remekül illenek a friss zöldfűszerek, a citrusok és az olívaolajhoz. Egy kevés, kiváló minőségű extra szűz olívaolaj a kész tojásétel tetején sokszor többet ér, mintha a készítés közben plusz hozzávalókat teszünk bele” – mondta.

A séf különösen tükörtojásnál és rántottánál ajánlja ezt a módszert. Szerinte a jó minőségű extra szűz olívaolaj frissességet és mélyebb ízt ad az ételnek, és sokkal jobb megoldás, mint automatikusan még több sóért nyúlni.

Tükörtojás készítésével kapcsolatban Safaei azt tanácsolja, hogy ne nagy lángon süssük a tojást. Közepes hőfokon a fehérje lassabban, egyenletesebben dermed meg, és a sárgája is kissé folyós marad. Extra ízt ad, ha a sütés vége felé kevés vajat adunk hozzá.

A tojásrántottával kapcsolatban azt mondja, sokan túlsütik. Úgy gondolja, ezt is lassan, odafigyelve érdemes készíteni, folyamatos keverés mellett.

„Azt tapasztalom, hogy a legtöbben túlsütik a rántottát, ezért azt javaslom, hogy alacsonyabb hőfokon készüljön, és közben végig keverjük” – tanácsolta. A serpenyőt akkor kell levenni a tűzről, amikor a tojás még krémes és kissé lágy, mert a maradék hőtől még tovább sül.

A buggyantott tojásnál a séf szerint a frissesség a döntő: minél frissebb a tojás, annál szebb lesz a végeredmény.

„A vizet ne lobogva forraljuk, inkább csak gyöngyözzön. Készítsünk benne egy kis örvényt, majd óvatosan csúsztassuk a tojást a közepébe. Minél frissebb a tojás, annál rendezettebb lesz a formája” – mondta.

Safaei úgy látja, sokan alábecsüik a zöldfűszereket, pedig érdemes kísérletezni. Mint mondta, ezek nem csak díszítésre jók, sokat tesznek egy-egy étel ízéhez is.

„A petrezselyem, a bazsalikom, a tárkony és a metélőhagyma teljesen meg tudja változtatni egy étel karakterét” – tette hozzá.