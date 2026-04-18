Fogyj mediterrán élvezettel: diétás citromos-szardíniás spagetti

Ki ne szeretné az olasz tésztaételeket, amelyek egyszerre hozzák a mediterrán életérzést és a zamatos ízeket? Diéta mellett gyakran érezheted úgy, hogy bizony kénytelen vagy lemondani a hasonló finom falatokról. De, csupán idáig! Hiszen ez a citromos-szardíniás tészta remekül bizonyítja, hogyan lehet a klasszikus tiltólistás fogásból tudatos gyors vacsoravariációt varázsolni a konyhában.

A citromos-szardíniás tészta egyértelműen a mediterrán gyors vacsora ötletek mediterrán császárnője.

Forrás: 123rf.com

Miért működik ez az olasz, diétás tésztarecept gyors vacsoraként? A teljes kiőrlésű tészta magas rosttartalma hosszan telít.

A szardínia fehérjében gazdag halféle, így csökkenti az esti nassolás esélyét.

Egészséges zsírokat tartalmaz, amelyek támogatják az anyagcserét.

Nincs benne nehéz, kalóriadús tejszínes szósz, mégis rendkívül gazdag ízű.

Sokan automatikusan száműzik a tésztát diéta idején, pedig nem a tésztaételekkel van a probléma, hanem az arányokkal, a felhasznált alapanyagokkal és az elkészítés módjával. A gyors diétás vacsoraötletek közül egy jól megkomponált diétás tészta kifejezetten támogathatja a fogyást, hiszen laktat, tápanyagban gazdag, ráadásul segíthet elkerülni a falásrohamokat. Nem mellékesen pedig remekül beilleszthető a speciális mediterrán diétába is.

Miért is számít diétás ételnek ez a gyors vacsora?

A teljes kiőrlésű spagetti lassabban szívódik fel, így nem dobja meg hirtelen a vércukorszintedet, ami kulcsfontosságú, ha fogyni szeretnél. A szardínia nemcsak a vérnyomás csökkentésében segíthet, de gazdag fehérjében és értékes Omega–3 zsírsavakban is, amelyek hozzájárulhatnak a jóllakottság érzéséhez és az anyagcsere egyensúlyához. A citromlé és a fokhagyma anélkül ad friss, intenzív ízt ennek a zseniális tésztaételnek, hogy extra kalóriákkal ajándékoznának meg.

A szardínián túl is van élet, vagyis étel

Ha nem rajongsz a szardíniáért, ez a gyors vacsora akkor is rád vár, hiszen helyettesítheted tonhalkonzervvel is. Ebben az esetben – vagy ha nem paradicsomos szardíniát használsz – adj hozzá két evőkanál paradicsompürét a citromléhez.

Nem is gondolnád, hogy a szardínia és a spagetti együtt az egyik legízletesebb diétás tésztarecept alapanyagai.

Forrás: 123rf.com

Citromos-szardíniás tésztarecept

Hozzávalók:

250 g teljes kiőrlésű spagetti

2 ek extra szűz olívaolaj

4 gerezd fokhagyma, apróra vágva

negyed bögre citromlé

1 tk frissen őrölt bors

fél tk só

2 db (80-120 g-os) csontozott és bőr nélküli szardíniakonzerv (lehetőleg paradicsomszószban)

fél bögre apróra vágott friss petrezselyem

negyed bögre finomra reszelt parmezán

A diétás gyors vacsora elkészítése

Forralj fel egy nagy fazék vizet, főzd a tésztát al dente állagúra, majd szűrd le. Közben hevítsd fel az olivaolajat egy kisebb serpenyőben közepes lángon. Add hozzá a fokhagymát, és folyamatos keverés mellett pirítsd addig, amíg illatos lesz, de még nem barnul meg. Öntsd át egy nagy tálba.