Fogyj mediterrán élvezettel: diétás citromos-szardíniás spagetti

recept halas recept tészta gyors vacsora
Megkívántad a tésztát, de úgy véled, ez a diétádba nem férne bele? Akkor most állj meg egy pillanatra, hiszen létezik az a gyors vacsora, ami nemcsak finom, de okosan összeállítva még a fogyókúrába is belefér!

Ki ne szeretné az olasz tésztaételeket, amelyek egyszerre hozzák a mediterrán életérzést és a zamatos ízeket? Diéta mellett gyakran érezheted úgy, hogy bizony kénytelen vagy lemondani a hasonló finom falatokról. De, csupán idáig! Hiszen ez a citromos-szardíniás tészta remekül bizonyítja, hogyan lehet a klasszikus tiltólistás fogásból tudatos gyors vacsoravariációt varázsolni a konyhában.

Mediterrán gyors vacsora: citromos-szardíniás tészta
A citromos-szardíniás tészta egyértelműen a mediterrán gyors vacsora ötletek mediterrán császárnője.
Miért működik ez az olasz, diétás tésztarecept gyors vacsoraként?

  • A teljes kiőrlésű tészta magas rosttartalma hosszan telít.
  • A szardínia fehérjében gazdag halféle, így csökkenti az esti nassolás esélyét.
  • Egészséges zsírokat tartalmaz, amelyek támogatják az anyagcserét.
  • Nincs benne nehéz, kalóriadús tejszínes szósz, mégis rendkívül gazdag ízű.

Sokan automatikusan száműzik a tésztát diéta idején, pedig nem a tésztaételekkel van a probléma, hanem az arányokkal, a felhasznált alapanyagokkal és az elkészítés módjával. A gyors diétás vacsoraötletek közül egy jól megkomponált diétás tészta kifejezetten támogathatja a fogyást, hiszen laktat, tápanyagban gazdag, ráadásul segíthet elkerülni a falásrohamokat. Nem mellékesen pedig remekül beilleszthető a speciális mediterrán diétába is.

Miért is számít diétás ételnek ez a gyors vacsora?

A teljes kiőrlésű spagetti lassabban szívódik fel, így nem dobja meg hirtelen a vércukorszintedet, ami kulcsfontosságú, ha fogyni szeretnél. A szardínia nemcsak a vérnyomás csökkentésében segíthet, de gazdag fehérjében és értékes Omega–3 zsírsavakban is, amelyek hozzájárulhatnak a jóllakottság érzéséhez és az anyagcsere egyensúlyához. A citromlé és a fokhagyma anélkül ad friss, intenzív ízt ennek a zseniális tésztaételnek, hogy extra kalóriákkal ajándékoznának meg. 

A szardínián túl is van élet, vagyis étel

Ha nem rajongsz a szardíniáért, ez a gyors vacsora akkor is rád vár, hiszen helyettesítheted tonhalkonzervvel is. Ebben az esetben – vagy ha nem paradicsomos szardíniát használsz – adj hozzá két evőkanál paradicsompürét a citromléhez. 

gyors diétás vacsora ötletek - diétás tészta
Nem is gondolnád, hogy a szardínia és a spagetti együtt az egyik legízletesebb diétás tésztarecept alapanyagai.
Citromos-szardíniás tésztarecept

Hozzávalók:

  • 250 g teljes kiőrlésű spagetti
  • 2 ek extra szűz olívaolaj
  • 4 gerezd fokhagyma, apróra vágva
  • negyed bögre citromlé
  • 1 tk frissen őrölt bors
  • fél tk só
  • 2 db (80-120 g-os) csontozott és bőr nélküli szardíniakonzerv (lehetőleg paradicsomszószban)
  • fél bögre apróra vágott friss petrezselyem
  • negyed bögre finomra reszelt parmezán

A diétás gyors vacsora elkészítése

Forralj fel egy nagy fazék vizet, főzd a tésztát al dente állagúra, majd szűrd le. Közben hevítsd fel az olivaolajat egy kisebb serpenyőben közepes lángon. Add hozzá a fokhagymát, és folyamatos keverés mellett pirítsd addig, amíg illatos lesz, de még nem barnul meg. Öntsd át egy nagy tálba.

A fokhagymás olajhoz keverd hozzá a citromlevet (ha a konzervhal nem paradicsomos, akkor itt jöhet 2 evőkanál paradicsomszósz), a borsot és a sót. Add hozzá a leszűrt tésztát, a szardíniát – vagy tonhalat –, a petrezselymet és a parmezánt, majd alaposan forgasd össze. Jó étvágyat hozzá!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu