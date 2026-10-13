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család

Szandi végre a karjában tarthatta az unokáját: megható fotókat mutatott az első találkozásról

TV2 -
család unoka Bogdán Blanka Szandi
Nagy Anna
2026.10.13.
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Hatalmas a boldogság az énekesnő családjában, hiszen végre személyesen is megismerhették a legkisebb családtagot. Szandi unokája Amerikában született, most pedig az énekesnő és férje is meglátogatta a kislányt.

Szandi életében új fejezet kezdődött, amikor idén nyáron nagymama lett. Az énekesnő első unokája, Hazel Rose július 31-én jött világra az Egyesült Államokban, most pedig végre a nagyszülők is személyesen találkozhattak vele. Szandi unokája máris elrabolta a család szívét, a boldog nagymama és nagypapa pedig az Instagramon mutatta meg a meghitt pillanatokat.

Szandi unokája is az Egyesült Államokban született, miután lánya, Bogdán Blanka Los Angelesben találta meg a szerelmet.
Szandi unokája is az Egyesült Államokban született, miután lánya, Bogdán Blanka Los Angelesben találta meg a szerelmet.
Forrás: Instagram

Szandi unokája végre a nagyszülőkkel is találkozhatott

Aligha van nagyobb öröm egy nagyszülő életében, mint amikor először ölelheti magához az unokáját. Szandi és férje, Bogdán Csaba számára is elérkezett ez a különleges pillanat: Amerikába utaztak, hogy személyesen is megismerjék a kis Hazel Rose-t.

Bogdán Csaba az Instagram-oldalán több fotót is közzétett az első találkozásról, így követői is bepillantást nyerhettek a család boldog pillanataiba.

A kislány érkezését már korábban is hatalmas örömmel fogadta a család. Amikor megszületett Szandi első unokája, az énekesnő megható sorokkal köszöntötte a kisbabát.

„Szavakba sem tudom önteni azt a mérhetetlen boldogságot amit érzünk! A vártnál 6 héttel korábban de teljesen egészségesen megszületett az első unokánk, Hazel! A mi drága Blankánk egy csodálatos, gyönyörű kislánynak adott életet! Ricardo odaadó szeretettel és gondoskodással veszi körül a lányokat. Hálát adok ezért a csodáért! Isten hozott a nagyvilágban édes pici hercegnő!” – írta akkor Szandi.

Bogdán Blanka lánya július 31-én, a vártnál hat héttel korábban született meg. Hazel Rose mindössze 2000 grammot nyomott és 43 centiméter hosszú volt, ezért az első napjait az újszülött intenzív osztályon kellett töltenie. A családnak 17 napot kellett várnia arra, hogy a kislány végre elhagyhassa a kórházat. Szerencsére Hazel egészséges.

Bogdán Blanka Amerikában alapított családot

Szandi 25 éves lánya 2021-ben költözött az Egyesült Államokba, ahol rátalált a szerelem. Brazil származású párjával, Ricardo Torresszel 2025 júliusában, Las Vegasban, egy kápolnában mondták ki a boldogító igent.

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Szívmelengető pillanatot osztott meg követőivel Bogdán Blanka.

Szandi lánya szívszorító posztot tett közzé: "Sajnálom, hogy ölelés és babusgatás helyett idegeneknek kellett csöveket és vezetékeket helyezniük a testedre..."

"Sajnálom, hogy a testem már nem tudott tovább biztonságban tartani téged."

"30 év képekben": Visszaemlékező posztban nosztalgiázott Szandi − Az énekesnő így nézett ki bikiniben 1996-ban és így most: FOTÓK

Instagram posztjában 1996-ból, 2008-ból, 2021-ből és az idei nyáron készült képek láthatók.

 

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