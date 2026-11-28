Egy ezer felnőtt bevonásával készült kutatás azt vizsgálta, hogyan döntenek az emberek az első találkozások során, milyen tulajdonságok vonzzák őket, és mi az, ami miatt a randin azonnal elveszítik az érdeklődésüket.

Kiderült, átlagosan hány emberrel randiznak a párkeresők, mire megtalálják az igazit.

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Három sikertelen randi előzi meg az igazit

A Mirror által közzétett felmérésben olyan ezer felnőtt vett részt, akik az előző három évben randiztak. A válaszok alapján átlagosan három nem megfelelő partnerrel találkoznak, mielőtt olyan emberrel ismerkednek meg, akivel valóban szeretnének kapcsolatot kialakítani. Az első találkozást követően átlagosan 37 perc szükséges ahhoz, hogy eldöntsék, mennyire illenek össze a másikkal. A megkérdezettek 19 százaléka azonban már öt perc alatt képes meghozni ezt a döntést.

A kutatásból az is kiderült, hogy a válaszadók fele számára akkor is nehézséget jelent az ideális partner megtalálása, ha pontos elképzeléseik vannak arról, milyen társat szeretnének.

A legvonzóbb tulajdonságok között a melegség, a kedvesség, a humor, a hűség és az érzelmi intelligencia szerepeltek. A válaszadók 47 százaléka a melegszívűséget, 46 százaléka a humort, 45 százaléka a kedvességet, 41 százaléka a hűséget, 36 százaléka pedig az érzelmi intelligenciát tartotta fontosnak.

Az első randin az összeillés legerősebb jele a természetes, gördülékeny kommunikáció és az, ha a felek jól érzik magukat egymás társaságában. Mindkét szempontot a megkérdezettek 38 százaléka emelte ki. A közös nevetést 29 százalék, a hasonló értékrendet 24 százalék, a közös érdeklődési köröket pedig 19 százalék tartotta fontos jelzésnek.

Ezek a leggyakoribb kiábrándító tényezők

A kutatás szerint a válaszadók 32 százaléka gyakran kerül olyan randevúhelyzetbe, amikor a másik fél egyszerűen nem megfelelő számára.

A leggyakoribb visszatetszést keltő tényező a nem megfelelő higiénia: ezt 39 százalék említette. A rossz modor 37 százalékot, a kínos vagy nehézkes beszélgetés pedig 29 százalékot tartott vissza attól, hogy folytassa az ismerkedést.

Ennek ellenére a többség nem dönt azonnal a másik fél sorsáról. A megkérdezettek 54 százaléka akkor is ad egy esélyt a randipartnerének, ha az első benyomás nem teljesen felel meg az elvárásainak. Inkább kivárják, hogyan alakul a találkozás, és csak később döntenek. Ezzel szemben 14 százalékuk bevallotta, hogy rövid beszélgetés után inkább valamilyen ürüggyel távozik.