Felejtsd el a megszokott, sötét téli szetteket, mert megérkezett a szezon legdögösebb darabja. A kockás szoknya az elmúlt hetekben a legnagyobb világsztárok és a divatbloggerek gardróbját is meghódította, és nem is véletlenül: egyszerre áraszt magából klasszikus eleganciát, és téli melegséget ez a rendkívül praktikus, mégis elképesztően sikkes darab.

Az örökzöld klasszikus, a kockás szoknya idén télen ismét hódít.

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A kockás szoknya az idei tél legnagyobb kedvence

Bár sokan úgy vélik, hogy a hideg hónapokban igazán nehéz nőiesen öltözni anélkül, hogy fáznánk, erre is van megoldás. A divatvilág idén télen egy igazi örökzöldet hozott vissza a reflektorfénybe: a szezon legnagyobb kedvence 2026/2027 telén ismét a a kockás szoknya.

Legyen szó klasszikus skót mintáról, egy visszafogottabb szürke és barna árnyalatról, vagy az ünnepi hangulatot idéző piros-fekete kombinációkról, ez a szoknya élettel tölti meg még a legunalmasabb téli szetteket is.

És mi a legjobb benne? A megfelelő összeállítás mellett még a melegről és a kényelemről sem kell lemondanunk. Egy vastagabb, termo harisnyával, egy térd alá érő hosszú csizmával vagy egy elegáns magassarkú bokacsizmával és egy puha kötött pulóverrel párosítva olyan igazán sikkes és nőies szettet kombinálhatunk belőle, amiben garantáltan nem fogunk fázni még a mínuszok beköszöntekor sem.

Ezekkel a kombinációkkal nem lőhetsz mellé

Bár sokan attól tartanak, hogy a kockás szoknyába úgy fognak kinézni, mintha diáklányok lennének, néhány apró trükkel elképesztően nőies összhatást érthetünk el: kombináljuk a téli ruhatárunk alapdarabjaival. A laza és sikkes végeredményért érdemes puha, egyszínű kötött pulóverrel viselnünk a kockás darabot, amit egy vagány, vastag talpú bakanccsal még extrábbá tehetünk.

Ez a szett így biztosan kényelmes, és meleg is lesz, ráadásul pont úgy fogunk benne kinézni, mintha csak egy divatmagazin címlapjáról léptünk volna ki.

Az irodában is bátran viselheted, de esti szett alapja is lehet

Még az irodai napokon is megállja a helyét, ha az egyenes szárú, térd alá érő kockás midi szoknyát egy hozzá illő fekete garbóval és hosszú csizmával párosítunk. De akár még egy csábító, esti szettet is összeállíthatunk belőle, amihez egy rövid, rakott fazonú kockás darab a legkézenfekvőbb. Ráadásul ha ezt fekete harisnyával, elegáns blúzzal, vagy toppal, és egy dögös magasszárú csizmával kombináljuk, legyen szó egy romantikus vacsoráról, vagy egy baráti összejövetelről, szinte garantáltan magunkra vonzzuk a figyelmet.

Egyetlen alapszabályra érdemes csak odafigyelnünk: mivel maga a kockás minta elég hangsúlyos, a szett többi részét – a felsőt, a kabátot és a kiegészítőket – érdemes visszafogott, egyszínű árnyalatokból választani.

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