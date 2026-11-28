Talán sosem tudjuk meg, pontosan mi jár a macskák fejében, de ezek a viselkedések mind a kötődés és a bizalom jelei lehetnek. Ha pedig egy kis rosszalkodás után éppen ezekkel próbálkozik a cicád, nehéz nem úgy érezni, hogy bocsánatot kér.

A macskák is tudnak bocsánatot kérni?

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Így próbálnak kibékülni a macskák a gazdival

Nem viselkedik emberként, de a macska is érzi, ha bajban van, és próbál bocsánatot kérni.

1. Lassan pislog rád

A macskád rád néz, te visszanézel, ő pedig szépen, lassan lehunyja a szemét. Ez az egyik legismertebb macskás kommunikációs jel: a lassú pislogás bizalmat és kötődést fejezhet ki.

Ha egy kisebb rosszaság után kapod tőle, könnyű úgy értelmezni: „Na jó, ne haragudj már rám.”

2. Elkezd hozzád dörgölőzni

Hozzád nyomja a fejét, végigdörgölőzik a lábadon, esetleg még egy apró fejbökést is kapsz. A macskák ezzel többek között az illatukat is rád helyezik, miközben a közelségükkel a kötődésüket fejezik ki.

Magyarul: ha már nagyon haragszol rá, ő azért szeretné jelezni, hogy továbbra is a családjához tartozol.

3. Megnyalogat

Nem minden macska csinálja, de ha a cicád időnként megnyalja a kezedet vagy akár az arcodat, az a kötődés egyik formája lehet. A macskák egymás ápolásával is erősítik a kapcsolatukat, ezért ez nálad is a közelség és a szeretet jele lehet.

Persze lehet, hogy közben egyszerűen csak megint te vagy a legjobb mosdatni való ember a lakásban.

4. Dagasztani kezd rajtad

A klasszikus „tésztagyúrás” szinte minden macskatulajdonos számára ismerős. A cica felmászik rád, majd a mancsával ritmikusan nyomkodni kezdi a lábadat vagy a hasadat.

Bár a karmok miatt ez néha kevésbé romantikus, a dagasztás a szeretet és a komfort kifejezésével is összefügghet.

5. Hirtelen sokkal bújósabb lesz

Ez talán a legnehezebben félreérthető. Ha egyébként inkább távolságtartó cicád egyszer csak melléd fekszik, az öledbe telepszik vagy melletted akar aludni, az bizony nagyon úgy néz ki, mintha békejobbot nyújtana.

A macskák között természetesen óriási különbségek vannak abban, mennyire szeretnek bújni, de a közelség és a kapcsolódás igénye ilyenkor is fontos jel lehet.