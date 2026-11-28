Katalin hercegné Dunsba utazott, a 2022-ben létrehozott Hugo Burge Alapítványt látogatta meg, amely a kreativitás és a hagyományos kézművesség támogatásával és annak finanszírozásával foglalkozik. Vilmos herceg ezúttal nem tartott a feleségével.

Katalin hercegné több művészeti foglalkozáson is részt vett.

Forrás: PA Wire

Katalin hercegné művészekkel találkozott Skóciában

Katalin hercegnének Dunsban a művészet egészségre gyakorolt hatásáról meséltek, miközben maga is kipróbálta Tansy Lee Moir szénművész segítségével a szénrajzolás, később Siobhan McLaughlin művész műhelyébe látogatott, aki természetes pigmentekkel dolgozik.

Siobhan a kreatív tevékenységek gyógyító és meditatív tulajdonságairól, valamint arról is mesélt, milyen szerepet játszott a művészet a saját életében.

Katalin hercegné a látogatás során az alapítvány ezüstműves műhelyébe is ellátogatott − írja a Mirror.

Pár nappal ezelőtt törtek be a walesi pár norfolki otthonába

Katalint most először látták azóta, hogy betörtek otthonukba, az Anmer Hall-ba. Azóta a 32 éves Arilen Ndoci és a 34 éves Mirgen Doku ellen, akik az ereszcsatornán mászhattak be, betörés és birtokháborítás miatt emeltek vádat A Sandringham-birtokon található, tíz hálószobás vidéki házból, ahonnan hat pár mandzsettagombot és egy órát vittek el.

Katalin, Vilmos herceg és három gyermekük nem tartózkodott az ingatlanban.

Mindeközben Dai Davies, a Scotland Yard királyi védelmi parancsnokságának korábbi vezetője arról beszélt, teljes körű biztonsági felülvizsgálatra számít. Szerinte nemcsak azt kell megvizsgálni, kik a gyanúsítottak és mi lehetett a motivációjuk, hanem azt is, miként jutottak be az ingatlanba, illetve megfelelően reagáltak-e a hatóságok. „Elvárnám, hogy teljes körű biztonsági felülvizsgálat induljon” − nyilatkozta.

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