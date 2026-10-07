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Megjelent a majomhimlő két magyar megyében is: friss jelentést adott ki a népegészségügyi központ

vírus Népegészségügyi Központ majomhimlő
Life.hu
2026.10.07.
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Két új majomhimlős, vagyis mpoxos megbetegedést regisztráltak Magyarországon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss járványügyi jelentést adott ki.

Az NNGYK a szeptember 21. és 27. közötti időszak adatait összesítő jelentésében számolt be a két majomhimlős esetről. Komárom-Esztergom vármegyében egy 45 éves férfinál mutatták ki az mpox vírust, Pest vármegyében pedig egy 27 éves férfinál igazolták a betegséget. A hatóság adatai szerint egyik beteg sem kapott korábban mpox elleni védőoltást.

Megjelent a majomhimlő két magyar megyében is - Képünk illusztárció
Megjelent a majomhimlő két magyar megyében is - Képünk illusztárció
Forrás: 123rf

A majomhimlő vírus okozta fertőzés szoros testi kontaktussal terjed. A betegség jellemző tünetei közé tartozik a láz, a nyirokcsomók megduzzadása és a bőrelváltozások - írja a kemma.hu.

Több mint kétszázan betegedtek meg egy Veszprém megyei iskolában

Az NNGYK heti jelentése más járványügyi eseményekről is beszámolt. Veszprém vármegyében szeptember 25-én tömegesen döntötte le a lakosokat a calicivírus. Egy általános iskolában a 679 érintett közül összesen 204-en betegedtek meg: 200 diák és négy dolgozó. A betegek elsősorban hányásra, hasmenésre és lázra panaszkodtak, négy ember kórházi ellátásra is szorult. A fertőzés terjedésében az étel szerepe is felmerült, ezért az intézményben szigorúbb higiénés előírásokat vezettek be, és fertőtlenítést rendeltek el.

Dengue-lázas esetet is jelentettek

Ugyancsak Veszprém vármegyében azonosítottak egy dengue-vírussal fertőzött beteget. A 31 éves férfi esetében importált megbetegedésről lehet szó: a hatósági jelentés szerint a lappangási idő alatt Indiában járt, és ott fertőződött meg.

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