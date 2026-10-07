Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 7., szerda Amália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
betegség

Michael Douglas megrázó részleteket osztott meg torokrákjáról: „Úgy éreztem, megfulladok"

NORTHFOTO - Cindy Ord
betegség Michael Douglas rák
Nagy Anna
2026.10.07.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A színész memoárjában mélyebb betekintést engedett abba, milyen borzalmakon ment keresztül, miután torokrákkal diagnosztizálták. Michael Douglas most azt is elárulta, hogyan változtatta meg a családjához és az élethez való viszonyát a betegség.

2010-ben Michael Douglasnél negyedik stádiumú laphámrákot diagnosztizáltak, amelyet később nyelv-, illetve torokrákként is emlegetett. A színész akkor intenzív és nagyon megterhelő kezeléseken esett át, amiről új memoárjában részletesen is beszámolt. Elmondta, mit élt át akkoriban, és hogyan változtatta meg őt a rákbetegsége. 

Michael Douglas korábbi betegségéről is részletesen ír új memoárjában.
Michael Douglas korábbi betegségéről is részletesen ír új memoárjában.
Forrás: Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Michael Douglas torokrákja után nyolchetes kezelés következett

Michael Douglas rákdiagnózisáról korábban is beszélt már, akkor azt állította, hogy az orális szex által elkapott HPV okozta nála a betegséget. „Ez egy nemi úton terjedő betegség, amely rákot okoz” – mondta akkor Michael Douglas, később pedig bocsánatot kért azokért a kellemetlenségekért, amik kijelentése miatt a feleségét érték. 

A színész diagnózisát nyolchetes intenzív kemoterápia és sugárkezelés követte, étrendje pedig csak folyadékokból állt, ennek következtében 20 kilót fogyott.  „Kemény menet volt. Tényleg mindent kivesz az emberből. Ráadásul annyi kemoterápiát kaptam, hogy az a jó dolgokat is elpusztította. Nagyon legyengített.” Michael Douglas betegségéről új memoárjában még részletesebben ír. A sugárterápia során mozdulatlanul kellett feküdnie egy maszkban.

Úgy éreztem, megfulladok, teljesen tehetetlen voltam 

– idézi fel. „Eleinte a fájdalom erős volt, de kezelhető, a harmadik hétre azonban már komoly bajban voltam.”

Michael Douglas szerint a rák teljesen átírta a prioritásait

A színész számára a nehéz időszak komoly felismeréseket is tartogatott, megértette, mit is jelent a család.

„A kemoterápia és a sugárkezelés alatt, amikor teljesen kiütött állapotban voltam, láttam, milyen támogatást kapok a gyerekeimtől – nem értettek mindent, de annyit igen, hogy apa beteg –, és ez emlékeztetett arra, milyen szoros lehet egy család, és milyen támogató és csodálatos volt Catherine.

Douglas szerint mindez fontos szerepet játszott abban, hogy lassítson, és jobban megbecsülje a hozzá legközelebb állókat. „Ezután megváltoztak a prioritásaim” – fogalmazott. Tavaly a színész bejelentette a visszavoulását, ezt kora mellett azzal is indokolta, hogy szeretne még több időt tölteni szeretteivel.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Különköltözött Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones − Újra terítékre került a megcsalás is

A színészpár több nehéz időszakon is túl van.

Dolly Parton halála után derült ki a titok, amiről még rokonai sem tudtak

A sztár még a hozzá közel állók közül sem avatott be mindenkit abba, milyen súlyos egészségi problémával küzd.

Friss videón Christina Applegate: így van most a súlyos betegséggel küzdő sztár

A színésznő 2021 óta küzd sclerosis multiplexszel, az elmúlt időszakban pedig hónapokon át kórházi kezelésre szorult. Christina Applegate most először jelentkezett videóval azóta, hogy hazatérhetett, és néhány szóban a rajongóinak is üzent.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu