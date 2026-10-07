Michael Douglas megrázó részleteket osztott meg torokrákjáról: „Úgy éreztem, megfulladok"

2010-ben Michael Douglasnél negyedik stádiumú laphámrákot diagnosztizáltak, amelyet később nyelv-, illetve torokrákként is emlegetett. A színész akkor intenzív és nagyon megterhelő kezeléseken esett át, amiről új memoárjában részletesen is beszámolt. Elmondta, mit élt át akkoriban, és hogyan változtatta meg őt a rákbetegsége.

Michael Douglas korábbi betegségéről is részletesen ír új memoárjában.

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Michael Douglas torokrákja után nyolchetes kezelés következett

Michael Douglas rákdiagnózisáról korábban is beszélt már, akkor azt állította, hogy az orális szex által elkapott HPV okozta nála a betegséget. „Ez egy nemi úton terjedő betegség, amely rákot okoz” – mondta akkor Michael Douglas, később pedig bocsánatot kért azokért a kellemetlenségekért, amik kijelentése miatt a feleségét érték.

A színész diagnózisát nyolchetes intenzív kemoterápia és sugárkezelés követte, étrendje pedig csak folyadékokból állt, ennek következtében 20 kilót fogyott. „Kemény menet volt. Tényleg mindent kivesz az emberből. Ráadásul annyi kemoterápiát kaptam, hogy az a jó dolgokat is elpusztította. Nagyon legyengített.” Michael Douglas betegségéről új memoárjában még részletesebben ír. A sugárterápia során mozdulatlanul kellett feküdnie egy maszkban.

Úgy éreztem, megfulladok, teljesen tehetetlen voltam

– idézi fel. „Eleinte a fájdalom erős volt, de kezelhető, a harmadik hétre azonban már komoly bajban voltam.”

Michael Douglas szerint a rák teljesen átírta a prioritásait

A színész számára a nehéz időszak komoly felismeréseket is tartogatott, megértette, mit is jelent a család.

„A kemoterápia és a sugárkezelés alatt, amikor teljesen kiütött állapotban voltam, láttam, milyen támogatást kapok a gyerekeimtől – nem értettek mindent, de annyit igen, hogy apa beteg –, és ez emlékeztetett arra, milyen szoros lehet egy család, és milyen támogató és csodálatos volt Catherine.”

Douglas szerint mindez fontos szerepet játszott abban, hogy lassítson, és jobban megbecsülje a hozzá legközelebb állókat. „Ezután megváltoztak a prioritásaim” – fogalmazott. Tavaly a színész bejelentette a visszavoulását, ezt kora mellett azzal is indokolta, hogy szeretne még több időt tölteni szeretteivel.